Erreichbarkeit ist kein Ort. Sondern eine Entscheidung.

Viele Betriebe kennen die Situation: Das Telefon läutet, aber die zuständige Person ist gerade nicht am Platz. Vielleicht ist sie bei einem Kundentermin, auf einer Baustelle, im Homeoffice oder an einem anderen Standort. Was im Alltag schnell passiert, kann für Unternehmen spürbare Folgen haben. Denn hinter einem Anruf steckt oft mehr als nur eine kurze Rückfrage: ein neuer Auftrag, eine Terminänderung oder ein Anliegen, das rasch geklärt werden soll.
Gerade kleinere und mittlere Unternehmen brauchen deshalb Telefonlösungen, die zu ihrer Arbeitsrealität passen. Klassische Telefonanlagen sind dafür nicht immer die naheliegendste Antwort. Sie erfordern häufig eigene Hardware, technische Betreuung und teure Investitionen, die nicht für jeden Betrieb sinnvoll sind. Cloudbasierte Telefonie bietet hier eine Alternative: Sie verlegt die Telefonanlage aus dem Unternehmen in die Cloud und macht Erreichbarkeit flexibel organisierbar.
Professionell, aber günstig
Ein Beispiel dafür ist die A1 Cloud Telefonanlage. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihren Telefonauftritt professionell zu gestalten, ohne eine teure klassische Telefonanlage vor Ort betreiben zu müssen. Die Einrichtung erfolgt über den A1 Service, zusätzliche Hardware im Unternehmen ist nicht erforderlich – so bleibt der technische und finanzielle Aufwand für den Betrieb gering.
Festnetz von überall – ganz ohne Umwege
Der zentrale Vorteil liegt in der flexiblen Nutzung: Mitarbeiter:innen bleiben unter der gewohnten Festnetznummer erreichbar, egal wo sie sich gerade befinden. Smartphone oder Laptop werden dabei zur eigenen Nebenstelle – Anrufe landen automatisch dort, wo man gerade arbeitet. Ganz ohne manuelle Weiterleitung.
Das schafft nicht nur Flexibilität, sondern auch ein neues Gefühl von Freiheit im Arbeitsalltag: Gespräche können genau dort geführt werden, wo es am besten passt – im Büro, unterwegs oder im Homeoffice.
Für Unternehmen bedeutet das vor allem mehr organisatorische Freiheit. Abwesenheiten können geregelt, Anrufe weitergeleitet und Teams zentral erreichbar gemacht werden. Die Telefonie passt sich damit stärker dem Arbeitsalltag an – und nicht umgekehrt.
Teamwork neu gedacht
Für Unternehmen bedeutet das vor allem mehr organisatorische Freiheit. Teams bleiben über ein zentrales System verbunden und erreichbar – unabhängig von Standort oder Arbeitsplatz. Zusammenarbeit wird dadurch einfacher und spontaner, Abstimmungen laufen direkt und ohne Umwege.
Man könnte sagen: Teamwork ist heute so einfach wie nie – weil Kommunikation genau dort stattfindet, wo die Arbeit passiert.
Wie das in der Praxis aussehen kann, beschreibt Malerin Natascha Pichler: „Unsere Leute sind zwar auf verschiedene Standorte verteilt, mit der A1 Cloud Telefonanlage sind aber alle über ein System erreichbar.“
Immer und überall zuverlässig erreichbar
Neben der einfachen Handhabung spielt auch die Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle. Mit der A1 Cloud Telefonanlage nutzen Unternehmen eine Lösung auf Basis der A1 Infrastruktur. Ob im Büro, am Computer oder unterwegs am Handy: Die Erreichbarkeit bleibt einheitlich und zuverlässig organisiert.
Die A1 Cloud Telefonanlage ist ab € 10,10 monatlich erhältlich.*
Unternehmen können die Lösung online mit wenigen Klicks selbst konfigurieren oder eine Beratung bei den A1 Telefonanlagen Experten anfordern.
*Preis exkl. USt. Gültig für einen Sprachkanal inkl. A1 Softclient. 0,- Euro Einrichtung bei 36 Monaten Bindung.