Erreichbarkeit ist kein Ort. Sondern eine Entscheidung.

Der zentrale Vorteil liegt in der flexiblen Nutzung: Mitarbeiter:innen bleiben unter der gewohnten Festnetznummer erreichbar, egal wo sie sich gerade befinden. Smartphone oder Laptop werden dabei zur eigenen Nebenstelle – Anrufe landen automatisch dort, wo man gerade arbeitet. Ganz ohne manuelle Weiterleitung.

Das schafft nicht nur Flexibilität, sondern auch ein neues Gefühl von Freiheit im Arbeitsalltag: Gespräche können genau dort geführt werden, wo es am besten passt – im Büro, unterwegs oder im Homeoffice.

Für Unternehmen bedeutet das vor allem mehr organisatorische Freiheit. Abwesenheiten können geregelt, Anrufe weitergeleitet und Teams zentral erreichbar gemacht werden. Die Telefonie passt sich damit stärker dem Arbeitsalltag an – und nicht umgekehrt.