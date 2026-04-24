AI für Jurist:innen: Viel mehr als nur gute Antworten

Frau Mortimore, wie verändert Artificial Intelligence die Rolle von Jurist:innen?

Generative AI verändert die Rolle von Jurist:innen deutlich, aber sie ersetzt sie nicht. Künftig werden Fachleute weniger Zeit mit Recherche, Zusammenfassungen, Erstentwürfen oder Dokumentanalyse verbringen und sich stärker auf Gestaltung, Entscheidung, Optimierung und Beratung konzentrieren.

Fachspezifische Legal AI liefert belastbare Antworten auf Basis verlässlicher Quellen, während allgemeine AI etwa bei der Entwicklung von Argumenten unterstützen oder Ton, Schärfe, Klarheit und Präzision ihrer Texte verbessern kann. Beides verbinden wir bei unserem AI-Assistenten Protégé, aber DSGVO-konform und mit EU-Hosting.

Was ist aktuell die gravierendste Entwicklung bei AI für Jurist:innen?

2026 ist der nächste Aha-Effekt nicht das nächste einzelne Tool, sondern eine neue Art zu arbeiten. Wir sehen weltweit, dass sich der Markt von punktuellen AI-Anwendungen hin zu AI-gestützten Workflows entwickelt. Das heißt: AI liefert nicht nur einzelne Antworten, sondern unterstützt ganze Arbeitsabläufe. Mittels voroptimierter Prozesse erreicht man dabei wiederholbare, konsistente Ergebnisse. Das sorgt für bessere Skalierbarkeit und spürbare Entlastung bei Routinetätigkeiten. So gewinnen Jurist:innen mehr Zeit für strategische Beratung und komplexe Fragestellungen. Genau in diese Richtung entwickeln wir auch Protégé weiter: mit vorgefertigten und anpassbaren Workflows für die österreichische Rechtsbranche.

Braucht es neue Fähigkeiten für den Umgang mit AI?

Eine vollständige rechtliche Problemlösung durch AI ist weder realistisch noch wünschenswert. Daher bleibt fundiertes rechtliches Wissen das A und O und wird im AI-Zeitalter sogar noch wichtiger. Denn wer AI sinnvoll einsetzen will, muss Ergebnisse kritisch prüfen und Quellen bewerten. Wir unterstützen das, unser AI-Assistent Protégé zeigt direkt in der AI-Antwort nicht nur die referenzierte Quelle, sondern auch die konkrete Textpassage.