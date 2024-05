Die Architekten der Quantencomputer

Für ihren Außenauftritt haben sich Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner gewisse Regeln auferlegt. Sie kommunizieren über eine gemeinsame E-Mail-Adresse und treten bei Start-up-Events oder Interviews ausschließlich gemeinsam auf. Wenn das nicht gewünscht ist, sagen sie lieber ab. „Wir sind beide Co-Geschäftsführer und leiten das Unternehmen gemeinsam. Diese Co-Lead-Struktur zieht sich bei uns durch das gesamte Unternehmen und jede Ebene“, erklärt Hauser.

Sie und Lechner kennen einander seit mittlerweile fast zehn Jahren. „Ich war zuerst für die Investorenseite mit Hermann Hauser für die Hermann Hauser Investment GmbH (HHI) tätig. Kurz vor der Gründung hat Wolfgang dann gefragt, ob ich auf die ParityQC-Seite wechseln wollen würde“, erzählt die 35-Jährige. Im Jänner 2020 erfolgte dann die Eintragung des Spin-offs der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ins Firmenbuch.

Seitdem treten Lechner und Hauser im Doppelpack auf. Was oft mit viel Organisationsaufwand verbunden ist, hat sich beim Near Future Summit 2023 in Zürs als strategische Weitsicht erwiesen. „Als Houska-Preisträger waren wir zu einem Vortrag bei einem B&C-Event eingeladen. Im Rahmen des Events haben wir im Gespräch sofort einen direkten Fit zu uns gesehen und deshalb über ParityQC und eine mögliche Beteiligung gesprochen“, verrät Lechner.