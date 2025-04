Quantastische Zukunft

TREND: Welche Rolle wird Quantentechnologie in Zukunft spielen?

Henrietta Egerth: Die Zukunft der Kommunikation und digitalen Sicherheit liegt in der Quantenwelt. Unterstützt wird diese durch die rasante Entwicklung von KI, denn KI und Quantentechnologien werden früher oder später zusammenwachsen. Und was besonders erfreulich ist: Österreich spielt dabei eine führende Rolle. Damit dies nicht nur für die Grundlagenforschung so bleibt, sind Anstrengungen erforderlich, um die klügsten Köpfe an Österreich zu binden und die Kommerzialisierung voranzutreiben.

Welche Rolle kann die FFG dabei spielen?

Karin Tausz: Die FFG fungiert als zentrale Innovationsdrehscheibe für Österreich. Wir verknüpfen Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen und unterstützen Forscherinnen und Forscher bei der Weiterentwicklung ihrer Projekte nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern auch durch Förderung von Kooperationen. Diese Rolle übernehmen wir auch für die Quantenforschung als Schlüsseltechnologie der Zukunft.

Egerth: Wir haben die Bedeutung der Quantentechnologie schon vor ­vielen Jahren erkannt und als Förderschwerpunkt definiert. Auch weil Österreich auf diesem Gebiet internationale zur absoluten Spitze zählt. Seit 2014 hat die FFG Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 170 Millionen Euro unterstützt. Alles Investitionen in die Zukunft.

Die UN haben das Jahr 2025 zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und -technologie ausgerufen. Welche Bedeutung hat das?

Tausz: Anlass dafür ist die Formulierung der Quantenmechanik vor hundert Jahren. Mit dieser einjährigen, weltweiten Initiative sollen die bahnbrechenden Beiträge der Quantenwissenschaft zum technologischen Fortschritt der vergangenen 100 Jahre gewürdigt werden. Insgesamt beteiligen sich 57 Länder an diesem bedeutenden Jahr, das gleichzeitig die international verbindende Wirkung der Wissenschaft betont.

Egerth: Für die Umsetzung in Österreich spielt die FFG eine federführende Rolle, wir fungieren ja auch als „Nationale Kontaktstelle“ für EU-Programme. Bereits seit 2021 gibt es die aus Mitteln des Europäischen Wiederaufbau- und Resilienzfonds finanzierte Initiative „Quantum Austria“ des Bildungs- und Forschungsministerium. Gemeinsam mit dem Wissenschaftsfonds FWF vergibt die FFG bis 2026 rund 100 Millionen Euro. Diese Zusammenarbeit ist ein klares Zeichen, dass Forschung bei Grundlagenforschung beginnt und bei der Anwendung nicht aufhört, sondern ein sich immer wieder erneuernder Kreislauf ist.

Tausz: Zusätzlich knüpfen wir mit dem neuen Programm „Quantum to Market“ an Quantum Austria an. Der Fokus liegt dabei konkret bei der indus­triellen Umsetzung und wirtschaftlichen Nutzung von Quantentechnologien, speziell Quantensensorik und Quantenmetrologie. Gemeinsam mit dem aws stehen dafür insgesamt vier Millionen Euro pro Agentur zur Verfügung.

Wird angesichts des Budgetlochs nicht auch bei der Forschungsförderung ­gespart werden müssen?

Egerth: Gerade bei der Entwicklung von Quantentechnologien zeigt sich die nachhaltige Wirkung investierter Fördermittel. Österreichs Forschende und Unternehmen zählen hier zur Weltspitze – ein Vorteil, von dem der Standort auch in Zukunft profitieren wird. Umso wichtiger ist es, diesen Bereich weiter auszubauen und die Dynamik ­beizubehalten.

Tausz: Die Förderung von Forschung und Entwicklung, ohne die es keine Innovationen geben kann, ist eine wichtige Investition in den Wirtschaftsstandort. Und in die Zukunft.