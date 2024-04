Die Quantentechnologie steht vor dem Durchbruch

Kurzfristig am stärksten betroffen von der Quantentechnologie ist die Datenverschlüsselung quer durch alle Branchen. Quantencomputer sind nämlich in der Lage, herkömmliche Verschlüsselungen binnen kürzester Zeit zu knacken. Damit lägen die Datenbestände von Unternehmen und staatlichen Organisationen auf einen Schlag offen für Cyberkriminelle und Geheimdienste. Schon heute erbeuten Cyberbanden im Netz riesige verschlüsselte Daten­bestände in der Erwartung, diese in wenigen Jahren oder gar Monaten entschlüsseln zu können.

Jedes Data Center ist also gut beraten, seinen Kunden so rasch wie möglich eine quantenresistente Verschlüsselung anzubieten. Davon betroffen ist auch die Datenübertragung etwa bei Messagingdiensten. So hat Apple beispielsweise bereits eine sogenannte Post-Quantum-Verschlüsselung für seinen iMessage-Service hervorgebracht. Künftig könnte sich die photonenbasierten Schlüsseldistribution über Satellit durchsetzen. Dann würden über Satelliten Milliarden von Schlüsseln verteilt werden, um die Sicherheit der Quantenwelt zu gewährleisten. In den nächsten Jahren werden Hunderte von Satelliten ihren Orbit erreichen, die bereits mit Modulen zur Photonen­übertragung ausgestattet seien.