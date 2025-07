EU-Kommission will europäische Quantenforschung ankurbeln

Vorgeschlagen werden weiters eine Piloteinrichtung für das europäische Quanteninternet, der Ausbau des Netzes von Quantenkompetenz-Clustern sowie Pilotprojekte für Quantenchips. Eine neue Forschungs- und Innovationsinitiative „Quantum Europe“ soll die Grundlagenforschung und die Entwicklung von Anwendungen in wichtigen öffentlichen und industriellen Bereichen fördern. Brüssel will zusammen mit den EU-Staaten und der europäischen Quanten-Community an der Umsetzung arbeiten.

Auch Österreich ist in der Quantenforschung sehr aktiv: So wurde erst vor wenigen Wochen ein photonischer Mini-Quantencomputer der Universität Wien ins All gesandt. Das von Physikern der Universität Wien entwickelte System in der Größe von drei Milchpackerln sei damit der weltweit erste Quantenprozessor im Weltraum, so die Uni Wien. Der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger hatte 2022 den Physik-Nobelpreis für seine Quantenforschung erhalten.

„Die heute veröffentlichte EU-Quantenstrategie ist ein wichtiges Signal. Europa soll sich in diesem Schlüsselbereich ein Beispiel nehmen. Österreich zählt schon jetzt zu den Hotspots der Quantenforschung und -technologie. Das hat eindrucksvoll unser Nobelpreisträger Anton Zeilinger gezeigt. Dieses Potenzial gilt es jetzt gezielt zu nutzen - durch strategische Investitionen, exzellente Forschung und enge europäische Zusammenarbeit“, kommentiert Angelika Winzig, stellvertretende Delegationsleiterin und Wirtschaftssprecherin der ÖVP im Europaparlament.

(trend/APA)