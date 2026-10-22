Tickende Zeitbombe Immobilienfonds: Fragen und Antworten

In den letzten Tagen haben drei der fünf heimischen offenen Immobilienfonds eine Rücknahmebeschränkung, ein sogenanntes Gating, aktiviert. Was genau bedeutet das und wie könnte es weitergehen? Trend hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Fonds sind von der Beschränkung betroffen?

Nach dem Real Invest der Unicredit Bank Austria haben auch die zwei Fonds der Erste Immobilien KAG, der Erste Immobilienfonds und der Erste Responsible Immobilienfonds, die Maßnahme verkündet. Damit sind mehr als 60 Prozent des heimischen Fondsvermögens von zuletzt nur mehr knapp sechs Milliarden Euro davon betroffen. In den letzten fünf Jahren hat sich das Vermögen in den Fonds durch kontinuierliche Abflüsse halbiert. Der LLB Semper Real Estate wird bereits seit letztem Oktober abgewickelt. Beim fünften heimischen Immobilienfonds, dem Immofonds 1 der Union Investment, gibt man vorerst Entwarnung: „Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Immofonds 1 mit ausreichend Liquidität ausgestattet, um die Rückgabewünsche vollständig zu bedienen und die Bewirtschaftung des Fonds sicherzustellen“, heißt es dazu auf Anfrage.

Wie haben die Fonds performt?

Der Erste Immobilienfonds erreichte in den letzten Jahren jeweils zwischen 1,1 und 2,7 Prozent, der Real Invest zwischen 1,4 und 2,9 Prozent und der Immofonds 1 zwischen minus einem und plus 3,2 Prozent. Den durchwegs niedrigen Renditen wurde aber stets das geringe Risiko als Verkaufsargument entgegengesetzt (...)

Lesen Sie den ganzen Artikel im trend.PREMIUM vom 23. Oktober 2026.

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