Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

In der Cover-Geschichte des neuen trend.PREMIUM erfahren Sie, warum die Reform der Wirtschaftskammer für Präsidentin Martha Schultz zur Zerreißprobe wird. Trotz ambitionierter Pläne zur Verschlankung und Kostensenkung stößt sie vor allem in den Bundesländern auf massiven Widerstand.

In der neuen Ausgabe des trend.PREMIUM wird Österreichs größte private Industrieholding, die B&C-Gruppe, unter die Lupe genommen. Nach der missglückten Kapitalerhöhung beim Faserhersteller Lenzing wächst die Kritik an den Verantwortlichen. Der Einstieg des brasilianischen Zellstoffriesen Suzano brachte bislang nicht den erhofften Erfolg, die Lenzing-Aktie geriet massiv unter Druck. Auch häufige Managementwechsel und hohe Beraterkosten sorgen für Unmut. Der trend zeigt, warum die einstigen Industrieflaggschiffe Lenzing und Semperit der B&C zunehmend Probleme bereiten und weshalb die angekündigte Neuausrichtung der Holding bisher kaum vorangekommen ist.

Außerdem lesen Sie, wie Österreichs Transportbranche bei der Umstellung auf E-Lkw einen Gang höher schalten will. Bislang bremsen vor allem die hohen Anschaffungskosten die Elektrifizierung des Schwerverkehrs. Nun wagt der oberösterreichische Großspediteur Gartner gemeinsam mit Partnern den nächsten Schritt und bestellt 50 elektrische Schwerlast-Lkw, darunter Modelle des chinesischen Herstellers Superpanther. Ein Teil davon wird bei Steyr Automotive in Oberösterreich zusammengebaut. Welche Rolle chinesische Technologie bei der Verkehrswende spielt, wie wirtschaftlich Elektro-Lkw tatsächlich sind und warum der Großauftrag für den Industriestandort Österreich interessant ist, erfahren Sie im neuen trend.PREMIUM.

Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es für Anleger:innen offener Immobilienfonds. Nachdem bereits in Deutschland mehrere Fonds in Schwierigkeiten geraten sind, spitzt sich die Situation nun auch in Österreich zu. Gleich drei heimische Immobilienfonds haben die Rückgabe von Anteilen stark eingeschränkt. Hintergrund sind massive Mittelabflüsse, eine angespannte Liquiditätssituation und neue gesetzliche Regeln, die ab 2027 gelten. Mehr als 60 Prozent des heimischen Immobilienfondsvermögens sind von den Beschränkungen betroffen. In der Ausgabe wird erklärt, welche Fonds betroffen sind, was die Rückgabebeschränkungen für Anleger:innen bedeuten und wie es mit den Immobilienfonds weitergehen könnte.

Der neue trend.PREMIUM ist ab morgen, dem 23. Oktober 2026, erhältlich.