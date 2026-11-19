Im Cover-Interview des neuen trend.PREMIUM sprechen Andreas Treichl und Gerhard Zeiler über ihren gemeinsamen Video-Podcast, die Zukunft der demokratischen Mitte und den wachsenden Reformdruck in Österreich und Europa. Sie plädieren für einen Schulterschluss über ideologische Grenzen hinweg und fordern von der Politik mehr Mut zu tiefgreifenden Veränderungen.

Warum Österreich trotz politischer Entlastungsversuche ein neuer Strompreisschock droht, lesen Sie ebenfalls in der aktuellen Ausgabe. Steigende Großhandelspreise, hohe Gaskosten und die zunehmende Wetterabhängigkeit der Stromerzeugung könnten die Energiepreise 2027 deutlich in die Höhe treiben. Insbesondere die Preisbildung an den Strombörsen und die langfristigen Beschaffungsverträge der Energieversorger dürften sich für Haushalte und Unternehmen negativ bemerkbar machen. Während die Maßnahmen der Regierung vielfach nur an der Oberfläche kratzen, bleiben grundlegende Reformen für langfristig leistbare Strompreise aus. Hinzu kommt, dass die angekündigten Entlastungen durch das Auslaufen der reduzierten Elektrizitätsabgabe zumindest teilweise wieder aufgehoben werden.

Außerdem lesen Sie im neuen trend.PREMIUM, wie der Tiroler Unternehmensberater Emanuel Riccabona der österreichischen Traditionsmarke Matador zu neuem Aufschwung verhelfen will. Mit einer neuen Vermarktungsstrategie, dem Ausbau des Onlinegeschäfts und der Erschließung internationaler Märkte setzt der Neo-Eigentümer auf Wachstum, ohne dabei die Wurzeln des Holzspielzeugherstellers aus den Augen zu verlieren. Sein ambitioniertes Ziel ist es, Matador auch verstärkt in Österreichs Kindergärten und Schulen zu etablieren. Gleichzeitig macht seine beinahe an der Finanzierung gescheiterte Übernahme deutlich, vor welchen Herausforderungen Österreich bei der Unternehmensnachfolge steht.

Festhalten statt loslassen: Sie erfahren, was hinter dem Arbeitsmarktphänomen „Jobhugging“ steckt. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit, fehlender Karrierealternativen und der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz halten immer mehr Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz fest, obwohl sie längst nicht mehr zufrieden sind. Für Unternehmen kann diese vermeintliche Loyalität zum strategischen Risiko werden. Sie erfahren, woran Führungskräfte Jobhugging erkennen, wie sie mit gezielter Weiterbildung und offener Kommunikation gegensteuern können und warum aus dem Jobhugging beim nächsten wirtschaftlichen Aufschwung schnell wieder ein Jobhopping werden könnte.

Der neue trend.PREMIUM ist ab morgen, dem 20. November 2026, erhältlich.