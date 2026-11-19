Erklären kann sich das der Firmenchef nicht wirklich. Seit Jahrzehnten ist er gut im IT-Geschäft und hat genug Aufträge, um 300 Mitarbeitende gut zu bezahlen und mit allerlei Benefits zu umsorgen. Die Stimmung in der Belegschaft ist trotzdem mau. „Noch nie waren die internen Bewertungen so schlecht wie heuer. Sogar auf Kununu hat sich jemand beschwert“, erzählt der Mann ratlos und auch verärgert. „Warum kündigt diese Person nicht einfach?“ Offenbar bleibt sie lieber im Unternehmen und beschmutzt das eigene Nest – und das auch noch in aller Öffentlichkeit.

Erfahrungen dieser Art machen derzeit viele Unternehmen. In einem ein­gefrorenen Arbeitsmarkt, in dem die interessanten Jobs gerade Mangelware sind, halten viele Mitarbeitende lieber die Füße still, sind innerlich aber am Absprung. Das Phänomen ist bekannt und kehrt in wirtschaftlichen ­Abschwungzeiten immer wieder. Das kollektive Sesselkleben hat heute aber ­einen neuen Namen: Jobhugging (...)

Lesen Sie den ganzen Artikel im trend.PREMIUM vom 20. November 2026.

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