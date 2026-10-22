Die Probleme der B&C-Holding

Wenn Wolfgang Hofer vor für gewöhnlich etwas von Gewicht zu sagen. Der Mann, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert federführend die Geschicke der B&C-Privatstiftung lenkt, wandte sich in einem seiner seltenen Auftritte im Frühjahr 2024 an die Medien und verkündete einen großen Strategieschwenk: „Wir geben unser jahrzehntelanges Dogma auf, immer 50 plus 1 an einer Kernbeteiligung zu halten“, verkündete der Stiftungsvorstand, der im Zivilberuf Rechtsanwalt ist.

Zu diesen Kernbeteiligungen, die in diversen Holdings verwaltet werden, zählen drei einstige Industrieflaggschiffe Österreichs: der Faserhersteller Lenzing, der Gummikonzern Semperit und der Leichtmetallerzeuger Amag. Die Suche nach strategischen Investoren für diese Beteiligungen war damit offiziell eröffnet.

Zweieinhalb Jahre später scheint die groß verkündete Strategie der B&C-Gruppe kaum einen Schritt weitergekommen zu sein. Zwar wurde mit dem brasilianischen Zellstoffriesen Suzano noch 2024 ein potenter Partner (15 Prozent) für die angeschlagene Lenzing gefunden, doch dessen Interesse an dem Investment dürfte inzwischen abgekühlt sein. Bei der eben gelaufenen Kapitalerhöhung zieht Suzano nicht voll mit und gibt Anteile an die B&C Holding ab, auch die Option der Brasilianer auf weitere 15 Prozent scheint mittlerweile fraglich. Insider berichten von einem vorläufigen Investmentstopp von Suzano, der einerseits auf den kürzlich erfolgten Milliardenzukauf der Brasilianer von Kimberly Clark und andererseits auf den neuen CEO zurückzuführen sei. Wer braucht schon Österreich, wenn er ein Milliarden-Business in den USA haben kann? Bei der B&C Holding bleibt man dennoch ruhig (...)

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