Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

Früher waren Haustiere vor allem Nutztiere, heute werden sie wie kleine Familienmitglieder verwöhnt – und das nimmt mitunter skurille Formen an. Berufe, die einst ausschließlich dem Menschen vorbehalten waren, gibt es mittlerweile auch für unsere tierischen Begleiter: Tierpsychologen, Osteopathen und viele weitere Spezialisten kümmern sich um das Wohl von Hund und Katz. Selbst das Möbelhaus Ikea hat inzwischen Hundebetten im Sortiment. Die Titelgeschichte des neuen trend.PREMIUM beschäftigt sich mit dem großen Geschäft rund um die kleinen Tiere.

Außerdem widmen wir uns dem heißen Sommer und den Folgen für die Landwirtschaft. Denn die ursprünglich erwarteten Schäden waren zu hoch angesetzt, und von einer Versorgungskrise ist Österreich weit entfernt. Alle Zahlen der überraschenden Dürre-Rechnung und warum sich die finanziellen Einbußen für Bauern in Grenzen halten, lesen Sie in dieser Ausgabe.

Mit Zahlen hat auch Monika Köppl-Turyna, die Chefin der Wirtschaftsforschungszentrums Eco Austria, zu tun. Ihre neue Studie zum Klimawandel und seinen Folgen für die Industrie hat für reichlich Diskussionen und Kritik gesorgt. Generell wird die neoliberale Ökonomin von der Kollegenschaft kritisch beäugt, „man muss also eine dicke Haut entwickeln", sagt Köppl-Turyna. Was sie sonst noch auszeichnet und was sie antreibt, erfahren Sie in der neuen Ausgabe des trend.PREMIUM.

Das neue trend.Premium ist ab morgen, dem 4. September 2026, erhältlich.