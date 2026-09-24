Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

Fast 25 Jahre stand Franz Gasselsberger an der Spitze der Oberbank, nun verabschiedet sich Europas längstdienender Bankengeneral. Im großen trend-Abschiedsinterview spricht er über das Loslassen nach einem Vierteljahrhundert als CEO, seinen Nachfolger Martin Seiter und darüber, wie sich das Bankgeschäft durch künstliche Intelligenz verändert. Auch sein schwieriges Verhältnis zur Politik, persönliche Lebensenttäuschungen und seine Leidenschaft für Berge und Kettensägen kommen zur Sprache. Die Titelgeschichte des neuen trend.PREMIUM ist ein ungewöhnlich persönliches Gespräch mit Franz Gasselsberger.

Außerdem widmen wir uns einem Problem, das mit dem KI-Boom immer drängender wird: dem enormen Stromhunger neuer Rechenzentren. Zeitgleich konkurrieren Batteriespeicher, Wasserstoffprojekte und andere Großverbraucher um begrenzte Kapazitäten in Österreichs Stromnetz. Der „Aufmarsch der Stromfresser“ zeigt, warum neue Rechenzentren die bestehende Infrastruktur zunehmend an ihre Grenzen bringen – und welche Herausforderungen damit auf Energiewirtschaft, Netzbetreiber und letztlich auch die Stromkunden zukommen.

Einen Generationenwechsel gibt es unterdessen bei einem der bekanntesten österreichischen Familienunternehmen: Julia Zotter hat die Führung der Schokoladenmanufaktur von ihrem Vater Josef übernommen. Die neue Chefin will eigene Akzente setzen und insbesondere bei der internationalen Expansion vorsichtiger vorgehen. Wie die Übergabe innerhalb der Familie gelungen ist, was Julia Zotter künftig anders machen möchte und warum sie ihren eigenen Weg gehen will, erfahren Sie ebenfalls in der neuen Ausgabe des trend.PREMIUM.

Der neue trend.PREMIUM ist ab morgen, dem 25. September 2026, erhältlich.