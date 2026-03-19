Prognosemarktplattformen: Wetten auf den Krieg

Kurz vor den ersten US-Luftanschlägen auf den Iran geschieht auf der Prognosemarkt-Plattform Polymarket etwas Auffälliges. Mehrere neu angelegte Accounts setzen hohe Summen darauf, dass die USA den Iran innerhalb weniger Tage angreifen werden. Stunden später gibt es die ersten Luftschläge. Den höchsten Gewinn daraus erzielt der Trader mit dem bezeichnenden Pseudonym „Magamyman“. Er macht aus einem Einsatz von 40.000 US-Dollar 500.000 US-Dollar. Auch wenn andere Trader darauf setzten – der Verdacht von Insiderhandel stand im Raum.

Prognosemärkte sind der neueste Trend in der jungen Zockerszene (...)