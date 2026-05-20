Was die neue Mehrwertsteuer für Betriebe bedeutet

Die steuerliche Entlastung bei Grundnahrungsmitteln wie Milchprodukten, Eiern, Gemüse, Früchten, Reis, Mehl und Teigwaren wird mit 1. Juli schlagend. Neben den anhaltenden Debatten um die Treffsicherheit gehen seit Wochen die Wogen hoch um die Gegenfinanzierung, entgehen dem Finanzministerium damit geschätzte 400 Millionen Euro. Um die geplante Paketabgabe von zwei Euro laufen Händler und Logistiker Sturm. Den Finanzausschuss hat die Verordnung passiert, morgen Donnerstag geht sie durchs Parlament.

Mit dem neuen Steuersatz gehen vielerorts aber auch technische Umstellungen einher, die Software der Registrierkassen muss angepasst werden. „Für Besitzer:innen von Onlinekassen oder Typ-3-Modellen mit eigenem Betriebssystem ist das ein relativ einfaches Update, das die Anbieter einspielen werden. Wer diese Kassen nicht hat, muss selbst aktiv werden", sagt Markus Knasmüller, Geschäftsführer von BMD und Registrierkassenexperte. Er warnt betroffene Unternehmen, die Umstellung auf die leichte Schulter zu nehmen: „Technisch ist die Herausforderung natürlich geringer als damals bei der Einführung des RKSV 2017. Die Umstellung wird aber gemeinhin unterschätzt.“