„Anlegen mit Steuerbonus“

Was macht den Unterschied?

Der „Klassiker“: zu hohe Gebühren. Es gibt zu meiner ständigen Überraschung immer noch Fonds mit Ausgabeaufschlägen. Das war vielleicht vor vielen Jahren gerechtfertigt, ist für mich heute aber ein klares Ausschlusskriterium. Und man hat den Eindruck, dass sich der eine oder andere Anbieter bei den §14-Fonds besonders bedient, weil der Kunde ohnehin vor allem den Steuervorteil sieht. Neben den Gebühren sind es oft auch die Kosten für die Depotführung und die Transaktionen, die die Rendite der Anleger zerstören.

Und was macht Sunrise anders?

Die Formel ist einfach: kein Ausgabeaufschlag, kein Rücknahmeabschlag und ein attraktiver Fonds mit laufenden Kosten von unter einem Prozent pro Jahr. Wer den Fonds über die Sunrise-App kauft, zahlt darüber hinaus auch keine Depotführungsgebühren, und es fallen auch keine Transaktionskosten an. Der Fonds ist aber auch über alle gängigen Banken verfügbar. Dort gelten die jeweiligen Gebühren für Depotführung und Transaktionen. Der Fonds selbst kostet auch dort unter ein Prozent pro Jahr, und Ausgabeauf­schläge gibt es auch keine.

Wie investiert der Sunrise Dividends and Interest Fonds?

Wir investieren zwischen 60 und 70 Prozent des Fondsvermögens in internationale Aktien. Dazu kommen 30 bis 40 Prozent in hochqualitative Staatsanleihen, etwa die Hälfte davon in inflationsgeschützte Anleihen. Bei den Aktien legen wir Wert auf Unternehmen mit hohen und stabilen Dividenden.

Können Sie Sunrise Capital etwas näher beschreiben?

Gerne. Wir stehen für „Anlegen für Sparer“. Was wollen wir damit sagen? Alles, was wir machen, ist auf langfristig orientierte Privatpersonen ausgerichtet. So gut wie alle anderen Fondshäuser machen Produkte für Großanleger. Das macht einen Unterschied. Bei uns muss man kein Profi sein, um erfolgversprechend anlegen zu können. Daher haben wir nicht unzählige Produkte. Die Standortfonds und unser §14-Fonds sind entstanden, weil ich meine persönliche Anlage optimieren wollte. Ich brauche dafür nicht mehr als die Sunrise-Fonds. Und ich investiere nur in unsere Fonds.

Zurück zu dem §14-Fonds. Welche Strategie empfehlen Sie beim Erwerb dieser Fonds?

Man muss darauf achten, dass die Investition in dem Jahr erfolgt, in dem man den Steuervorteil in Anspruch nehmen möchte. Daher sollte man, sobald man den Ertrag für das laufende Jahr abschätzen kann, mit seinem Steuerberater darüber reden. Dann kann man jederzeit investieren. Über die Sunrise-App kann man sich dieses Jahr bis zum 18. Dezember mit der Depoteröffnung und Kauforder Zeit lassen. Danach wird es aber aufgrund der Feiertage bereits knapp, um die Anlage noch im laufenden Jahr zu buchen.