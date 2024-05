Mit KI auf der Jagd nach Steuersündern

Christian Weinzinger :

Dafür müsste die Grundlage geschaffen werden. Etwa dass, EU-weit oder in den allen EU-Mitgliedsstaaten Daten auf Transaktionsbasis vorhanden wären, es einen EU-Standard dafür gibt. Das ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt in einigen Ländern Bemühungen in diese Richtung.

Die Frage ist aber immer, wie man unter Anführungszeichen in Realtime die Transaktionsdaten Steuerergebnisse bekommt und so auch die Information, wer wie viel Steuern bezahlt. Es gibt genug genügend Austauschprogramme. Es ist nicht so, dass die Verwaltungen nicht kooperieren. Es geht darum, dass man immer auf die aktuellen Bewegungsdaten Zugriff hat. Hier wird Predictive Analytics relevant, weil dort kann man eingreifen. In diesen Live-Übertragungen ist – um es vorsichtig zu sagen - Luft nach oben. Das Ganze erfordert aber auch eine wahnsinnige Infrastruktur.