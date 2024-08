FlexCo – Flexible Kapitalgesellschaft: Die neue Rechtsform unter der Lupe

Über die Mindeststeuer hinausgehende Gewinne sind mit 23%iger Körperschaftsteuer – KöSt belastet. Ausschüttungen aus der FlexCo an die Gesellschafter unterliegen der 27,5%igen Kapitalertragsteuer – KESt; diese ist durch die Geschäftsführer der FlexCo von der Ausschüttung einzubehalten und binnen einer (!) Woche an das Finanzamt abzuführen. Wird daher nichts offen (oder verdeckt) ausgeschüttet, fällt keine KESt an. Man kann damit den sog. Thesaurierungseffekt voll nutzen.

Zur Frage, ob ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft oder eine FlexCo/GmbH steuerlich günstiger ist (FlexCo und GmbH werden steuerlich gleichbehandelt), können Sie kostenfrei Berechnungen mit dem TPA-Rechtsformrechner durchführen.