Unternehmen in der Krise: Was zu tun ist

Geraten Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, stehen an erster Stelle präventive Restrukturierungen - Veränderungen in der Struktur, Organisation und Finanzierungs- oder Geschäftstätigkeit. Deren Ziel ist, die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu erhalten. Wenn eine Neuausrichtung, Sanierung oder Restrukturierung nicht mehr möglich scheint, sind im Insolvenzrecht klare Regeln festgelegt. Vor allem, um die Interessen der Gläubiger zu schützen. Gerald Kerbl und Bernhard Winkelbauer von der TPA-Group erläutern die notwendigen Schritte.