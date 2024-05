Österreichs Steuerberater:innen des Jahres

Österreichs Steuerberaterinnen und Steuerberater sind eine tragende Stütze der Wirtschaft. Das unterstrich auch Bundesministerin Karoline Edtstadler bei ihrer Keynote im Rahmen der diesjährigen Verleihung der Branchen-Awards "Steuerberater:innen des Jahres"

"Steuerberaterinnen und Steuerberater unterstützen die heimische Wirtschaft mit enormer Einsatzbereitschaft, Expertise und Beratungsqualität. In einer Welt, die immer komplexer und vernetzter wird, bieten Steuerberaterinnen und Steuerberater Klarheit und Sicherheit. Damit leisten sie einen unschätzbaren Beitrag zur Förderung unserer wirtschaftlichen Entwicklung," erklärte Edtstadler

Am 14. Mai wurde der Award in den Wiener Sofiensälen vergeben. 18.800 Nominierungen waren für die Auszeichnungen eingegangen. Wobei die Nennungen nur von den Kunden der jeweiligen Steuerberatungskanzleien erfolgen konnten. Die anschließende Wahl erfolgte durch eine Jury, die die Preisträger:innen in sieben Fach-Kategorien und neun Bundesländer-Wertungen wählte. Zusätzlich wurden Auszeichnungen für das "Lebenswerk" und "Rookie of the Year" vergeben.

Die Auszeichnung für das Lebenswerk ging an den TPA-Gründer Gerhard Nidetzky für sein langjähriges Wirken als Steuerberater und beeideter Wirtschaftsprüfer sowie sein Engagement in zahlreichen Fachbeiräten und Ausschüssen. Zum „Rookie of the Year“ wurde Michael Reiter für die beste Steuerberater-Prüfung des Jahres gekürt.