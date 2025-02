Manche Apps sind täglich in Gebrauch, manche nur einmal im Jahr: Taxefy gehört zur zweiten Kategorie und hat gerade Hochsaison. Viele Arbeitnehmende holen sich im ersten Quartal Lohnsteuer vom Finanzamt zurück, und zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer machen ihre Arbeitnehmerveranlagung über diese App. „Zur Zeit wickeln wir täglich Hunderte Steuererklärungen ab“, sagt Aleksej Sinicyn, CEO von Taxefy.

Für die Nutzer ist das Verfahren denkbar simpel gehalten: Sie beantworten einen Fragenkatalog, der sich dem jeweiligen Steuerfall automatisch anpasst, und können ihren Steuerausgleich digital beim Finanzamt einreichen lassen. Sinicyn erklärt: „Den Fragenkatalog haben wir in enger Zusammenarbeit mit mehreren Steuerberatern erarbeiten lassen“.

Hauptzielgruppe sind Menschen, die noch nie eine Veranlagung gemacht haben, selbst keinen Finanz-Online-Zugang pflegen, kein steuerliches Vorwissen aufweisen und keine Spezialeingaben brauchen – und das sind offenbar viele. „Wir richten uns an den Großteil der Arbeitnehmer:innen in allen Altersschichten“, sagt Sinicyn, „und durch die Mehrsprachigkeit auch an Zielgruppen, die ihren Steuerausgleich vielleicht zum ersten Mal angehen wollen.“ Taxefy gibt es auch auf Englisch, Serbokroatisch, Türkisch, Arabsich, Polnisch, Russisch und Rumänisch.

Die Qualität der über die App abgewickelten Einreichungen schätzt Sinicyn aufgrund der eigens ins Leben gerufenen TAX APP TXFY Steuerberatungsgesellschaft als „sehr hoch“ ein: „User können darauf vertrauen, dass sich spezialisierte Steuerberater um die Qualität der eingereichten Daten kümmern“. 2024 wurde die App (aktuell 500.000 Downloads) juristisch und technisch überarbeitet.