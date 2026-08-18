Wenn fünf Wochen Urlaub auf neun Wochen Sommerferien treffen

BIOGENA zahlt deshalb jedes Jahr gemeinsam mit dem August-Gehalt einen Ferienbetreuungsbonus von 800 Euro brutto für jedes Kind im Alter von sechs bis zehn Jahren aus. Die Eltern können den Betrag flexibel einsetzen – beispielsweise für ein Feriencamp, eine Fußball- oder Tenniswoche, eine Leihoma oder einen Leihopa sowie andere individuell passende Betreuungsangebote.

Unter Einbeziehung der Arbeitgeber-Lohnnebenkosten investiert BIOGENA dafür jährlich einen hohen fünfstelligen Betrag.

„Neun Wochen Sommerferien und fünf Wochen Jahresurlaub – diese Rechnung kann für berufstätige Eltern nicht aufgehen. Für viele Familien beginnt deshalb jedes Jahr schon Monate vorher die Suche nach einer leistbaren und verlässlichen Betreuung. Familienfreundlichkeit darf aber kein Schlagwort bleiben. Sie muss im Alltag spürbar sein. Mit 800 Euro für jedes Kind zwischen sechs und zehn Jahren leisten wir einen konkreten Beitrag, der die Eltern in unserem Unternehmen genau dann unterstützt, wenn die Belastung besonders groß ist“, erklärt BIOGENA-Gründer und CEO Dr: Albert Schmidbauer.

Der Ferienbetreuungsbonus wurde 2019 eingeführt und hat sich zu einer der beliebtesten Familienleistungen innerhalb der BIOGENA GROUP entwickelt. Dabei geht es nicht darum, den Eltern vorzuschreiben, welche Form der Betreuung sie wählen sollen. Jede Familie hat andere Bedürfnisse und Rahmenbedingungen. Deshalb steht eine flexible und unbürokratische Unterstützung im Mittelpunkt.

Der Ferienbetreuungsbonus wurde 2019 eingeführt und hat sich zu einer der beliebtesten Familienleistungen innerhalb der BIOGENA GROUP entwickelt. Dabei geht es nicht darum, den Eltern vorzuschreiben, welche Form der Betreuung sie wählen sollen. Jede Familie hat andere Bedürfnisse und Rahmenbedingungen. Deshalb steht eine flexible und unbürokratische Unterstützung im Mittelpunkt.