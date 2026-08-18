Wenn fünf Wochen Urlaub auf neun Wochen Sommerferien treffen

Julia Hagenauer, Head of Business Development, gemeinsam mit ihrem Sohn Noah.©BIOGENA
BIOGENA unterstützt Eltern mit 800 Euro Ferienbetreuungsbonus für jedes Kind zwischen sechs und zehn Jahren. Für Kinder sind die Sommerferien die schönste Zeit des Jahres. Für berufstätige Eltern bedeuten neun durchgehende Ferienwochen dagegen häufig eine enorme organisatorische und finanzielle Herausforderung. BIOGENA unterstützt deshalb seit 2019 Eltern im Unternehmen mit einem Ferienbetreuungsbonus von 800 Euro brutto für jedes Kind im Alter von sechs bis zehn Jahren.
Die Rechnung geht für viele Familien schlicht nicht auf: Neun Wochen Sommerferien stehen einem gesetzlichen Urlaubsanspruch von in der Regel fünf Wochen gegenüber – und dieser Urlaub wird auch für Weihnachten, Ostern und andere schulfreie Zeiten benötigt. Selbst wenn sich beide Eltern ihre Urlaubstage aufteilen, bleibt häufig eine erhebliche Betreuungslücke.
Großeltern wohnen nicht immer in der Nähe, sind teilweise selbst noch berufstätig oder können die Betreuung nicht über mehrere Wochen übernehmen. Feriencamps und andere Betreuungsangebote sind oft früh ausgebucht und stellen Familien – insbesondere bei mehreren Kindern – auch finanziell vor große Herausforderungen. Gleichzeitig ist die Arbeit im Homeoffice kein Ersatz für eine verlässliche Kinderbetreuung.
800 EURO für jedes Kind zwischen sechs und zehn Jahren
BIOGENA zahlt deshalb jedes Jahr gemeinsam mit dem August-Gehalt einen Ferienbetreuungsbonus von 800 Euro brutto für jedes Kind im Alter von sechs bis zehn Jahren aus. Die Eltern können den Betrag flexibel einsetzen – beispielsweise für ein Feriencamp, eine Fußball- oder Tenniswoche, eine Leihoma oder einen Leihopa sowie andere individuell passende Betreuungsangebote.
Unter Einbeziehung der Arbeitgeber-Lohnnebenkosten investiert BIOGENA dafür jährlich einen hohen fünfstelligen Betrag.
„Neun Wochen Sommerferien und fünf Wochen Jahresurlaub – diese Rechnung kann für berufstätige Eltern nicht aufgehen. Für viele Familien beginnt deshalb jedes Jahr schon Monate vorher die Suche nach einer leistbaren und verlässlichen Betreuung. Familienfreundlichkeit darf aber kein Schlagwort bleiben. Sie muss im Alltag spürbar sein. Mit 800 Euro für jedes Kind zwischen sechs und zehn Jahren leisten wir einen konkreten Beitrag, der die Eltern in unserem Unternehmen genau dann unterstützt, wenn die Belastung besonders groß ist“, erklärt BIOGENA-Gründer und CEO Dr: Albert Schmidbauer.
Der Ferienbetreuungsbonus wurde 2019 eingeführt und hat sich zu einer der beliebtesten Familienleistungen innerhalb der BIOGENA GROUP entwickelt. Dabei geht es nicht darum, den Eltern vorzuschreiben, welche Form der Betreuung sie wählen sollen. Jede Familie hat andere Bedürfnisse und Rahmenbedingungen. Deshalb steht eine flexible und unbürokratische Unterstützung im Mittelpunkt.
Der Ferienbetreuungsbonus wurde 2019 eingeführt und hat sich zu einer der beliebtesten Familienleistungen innerhalb der BIOGENA GROUP entwickelt. Dabei geht es nicht darum, den Eltern vorzuschreiben, welche Form der Betreuung sie wählen sollen. Jede Familie hat andere Bedürfnisse und Rahmenbedingungen. Deshalb steht eine flexible und unbürokratische Unterstützung im Mittelpunkt.
Familienfreundlichkeit als unternehmerische Verantwortung
Für BIOGENA ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kein rein privates Problem der Beschäftigten, sondern eine gemeinsame Aufgabe. Unternehmen können die strukturelle Betreuungslücke während der Sommerferien zwar nicht allein schließen, ihre Beschäftigten jedoch konkret entlasten.
„Wer gute Mitarbeitende langfristig im Unternehmen halten möchte, muss ihre Lebensrealität verstehen. Eltern brauchen keine schönen Sonntagsreden, sondern Lösungen, die tatsächlich helfen. Der Ferienbetreuungsbonus ist für uns daher kein symbolischer Benefit, sondern Ausdruck unserer Verantwortung als Arbeitgeber“, erklärt Julia Hagenauer, Geschäftsführerin bei BIOGENA und selbst Mutter.
BIOGENA möchte mit dieser Maßnahme zugleich andere Unternehmen ermutigen, familienfreundliche Leistungen stärker an den tatsächlichen Herausforderungen berufstätiger Eltern auszurichten. Denn von einer besseren Vereinbarkeit profitieren nicht nur die Familien, sondern auch die Unternehmen: durch weniger organisatorischen Stress, eine höhere Mitarbeiterbindung und Eltern, die sich auch während der langen Ferienzeit auf ihre Arbeit konzentrieren können.