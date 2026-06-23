Qualität aus Österreich: Handwerk & Hightech

Manufaktur-Art statt Fließband-Produktion: Die Mikronährstoff-Präparate von BIOGENA werden mit viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Präzision unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards in Salzburg gefertigt.
Seit über 20 Jahren steht BIOGENA für hochwertige Mikronährstoffe, die Körper und Geist in verschiedenen Lebenssituationen unterstützen. Der kompromisslose Qualitätsanspruch beginnt bereits bei der Rezepturentwicklung und der Auswahl der Rohstoffe, prägt die gesamte Fertigung und gipfelt in der gewissenhaften Kontrolle und externen Prüfung jeder einzelnen Charge. Gerade bei Mikronährstoff-Präparaten ist das entscheidend: Wer mit sensiblen Inhaltsstoffen wie Pflanzenextrakten, Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren oder Bakterienkulturen arbeitet, muss konsequent Verantwortung zeigen und sich jeden Tag dafür einsetzen, seinen Kundinnen und Kunden stets das Beste bieten zu können.
Vision für Ihre Gesundheit – Made in Austria
Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe
Für all seine Produktlinien verarbeitet BIOGENA hochwertige Markenrohstoffe von führenden Herstellern, die sorgfältig ausgewählt und geprüft wurden. Diese werden mit viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl und auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zu hochwertigen Präparaten mit maximaler Bioverfügbarkeit kombiniert. Die Rezepturen werden vom BIOGENA Quality & Science Team auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse kreiert. Erkenntnisse aus Laboren, Forschungsgesellschaften und Therapiezentren fließen in die Produktentwicklungen. BIOGENA entwickelt und produziert ausschließlich in Österreich. Vom ersten Konzept bis zur fertigen Dose läuft jeder Schritt in Eigenregie ab. Die vollständige Kontrolle über den gesamten Herstellungsprozess garantiert höchste Qualität, Transparenz und Sicherheit – ergänzt durch regelmäßige Prüfungen unabhängiger Labore.
Handarbeit im Fokus
Die Produkte werden in der BIOGENA GOOD HEALTH WORLD in Koppl bei Salzburg nach Manufaktur-Art gefertigt. Viele Arbeitsschritte erfolgen bewusst von Hand – vom Abwiegen über das Verkapseln bis hin zur finalen Prüfung. Maschinen kommen dort zum Einsatz, wo höchste Präzision gefragt ist. Der Mensch bleibt dabei stets involviert: Jeder Schritt in der Produktion wird von erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet. BIOGENA arbeitet bewusst in kleineren Chargen, um flexibel zu bleiben und konstant hohe Standards zu sichern. „Wir haben uns bei der Produktion ganz bewusst für Handarbeit entschieden. Das heißt, wir verzichten auf hochindustrialisierte Maschinen, um dadurch a) alles unter Kontrolle zu haben und b) auf die für die vollautomatische Produktion notwendigen Hilfsstoffe verzichten zu können“, erklärt BIOGENA-COO Stefan Klinglmair. In der Herstellung gelten der international anerkannte FSSC-22000-Standard sowie GMP- und HACCP-Richtlinien.
Rohstoffprüfung & Qualitätskontrolle bei Supplements
Transparenz, made in Austria
Wer möchte, kann sich selbst ein Bild davon machen, wie die Mikronährstoff-Präparate von BIOGENA entstehen: Die Schauproduktion in der GOOD HEALTH WORLD eröffnet Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in die einzelnen Herstellungsschritte, vom präzisen Abwiegen der Rohstoffe bis zur Abfüllung in die Green-PE-Dose aus Zuckerrohr. Vor Ort gibt es auch einen BIOGENA-Store mit dem gesamten Sortiment und persönlicher Beratung durch zertifizierte Mikronährstoffberater und -beraterinnen, die Interessierte dabei unterstützen, die passende Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse auszuwählen
Unabhängige Labortests jeder einzelnen Charge
Um sicherzugehen, dass alle Produkte den hohen Wirksamkeits- und Qualitätsanspruch erfüllen, wird jede einzelne Charge von einem unabhängigen Labor getestet – etwa dem deutschen LEFO-Institut oder Analytec. Dort werden zentrale Qualitätsparameter wie Nährstoffgehalte, Schwermetalle, mikrobiologische Reinheit oder Pestizide nach definierten Verfahren überprüft. Ausgewählte Produkte, etwa aus der BIOGENA-SPORTS-Line, erfüllen zusätzlich die Anforderungen der Kölner Liste®. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das: Die deklarierten Mikronährstoffe, Dosierungen und Inhaltsstoffe sind nachvollziehbar, geprüft und chargenbezogen dokumentiert.
Laufende Optimierung
Das Konzept hinter der kompromisslosen Qualität heißt KAIZOGENA Q®. Abgeleitet vom japanischen Kaizen, dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung, führt es alle qualitätsrelevanten Maßnahmen nahtlos zusammen. Wissenschaft, Rohstoffkompetenz, Entwicklung, Produktion, Analytik und Qualitätsmanagement greifen dabei in einem durchgängigen System ineinander. Vom ersten Gramm Rohstoff bis zum fertigen Präparat sind die einzelnen Schritte defi niert, validiert und lückenlos nachvollziehbar. Die Rezepturen beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Dosierungen werden evidenzbasiert festgelegt. Jede Charge wird intern und externmehrfach geprüft. Auch bestehende Prozesse werden laufend hinterfragt, weiterentwickelt und optimiert.
Vielfältiges Sortiment
Das mehrstufige Prüfsystem gilt für das gesamte BIOGENA Sortiment, das neben den rund 300 Kernprodukten mittlerweile zahlreiche weitere Marken und Konzepte umfasst. BIOGENA ONE ist ein All-in-one-Supplementdrink zum Anrühren mit Wasser. In einer Portion stecken 99 Inhaltsstoffe, darunter alle 13 Vitamine, 11 essenzielle Mineralstoffe und Spurenelemente, 49 Botanicals, 10 Lacto- und Bifi dobakterienstämme, 3 Aminosäuren, 4 Carotinoide sowie Vitalpilze und Algen. Ergänzt wird die Formel durch Ubiquinol, trans-Resveratrol, Quercetin, Taurin und Beta-Glucane.
BIOGENA AESTHETICS bündelt Präparate für Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe. Dazu zählen unter anderem Premium Kollagen Pulver+ mit 7,5 Gramm NATICOL® Fischkollagen pro Portion, die Premium Kollagen+ Trinkampullen mit 10 Gramm marinem Kollagen pro Ampulle sowie der vegane Premium ProKollagen & Hyaluron+ Drink mit Hyaluronsäure, Kollagenbausteinen, Biotin, Zink, Selen und Vitamin C. Weitere Formulierungen wie MiraSkin+ Superior, Skin Biotic+, Skin Balance+ oder SummerSkin+ Superior setzen auf spezialisierte Nährstoffkombinationen für unterschiedliche Beauty-Bedürfnisse.
Für sportlich aktive Menschen wurde BIOGENA SPORTS entwickelt. Die Linie umfasst Basispräparate, Trainingsbegleiter und spezialisierte Formulierungen zur Unterstützung bei Belastung und Muskelregeneration. BIOGENA SPORTS Essentials liefert 20 Mikronährstoffe und ist auf der Kölner Liste® gelistet. BIOGENA SPORTS Performance by Marcel Hirscher kombiniert 34 Inhaltsstoffe, darunter 3 Gramm Creatin pro Stick, und richtet sich an ambitionierte Sportlerinnen und Sportler. Ergänzt wird das Sortiment durch Produkte wie Immunity, BCAA 500, L-Glutamine Sticks 5000, D3 & K2 liquid, Magnesium Sport,ZMB6, Creatine Sticks und Omega-3 Oil vegan.
Auch in anderen Lebensbereichen arbeitet BIOGENA mit spezialisierten Konzepten. Die Longevity-Produkte greifen Themenwie Zellschutz, Energiestoffwechsel und gesunde Alterung auf, etwa mit Best Age Superior, SIRT-Formula®, Coenzym Q10 active Gold oder OPC PolyMax®. Die fi t@work®-Linie ist auf den Berufsalltag ausgerichtet und umfasst Präparate, die zu Fokus,Entspannung, Schlaf und Immunsystem beitragen – darunter fit@work® BASIC, Stressbiotic, Premium Gold, Sleep und IMMUN Astaxanthin.
Mit BIOGENA PETS wurde die Mikronährstoffkompetenz zudem auf die Tiergesundheit erweitert. Die Marke startet mit Tropfenformulierungen für Hunde, entwickelt in Zusammenarbeit mit Tierärztinnen und Tierärzten. Das Sortiment umfasst unter anderem Multivitamin Tropfen zur täglichen Versorgung, Omega Tropfen für Haut und Fell, Bauch Tropfen für Magen und Darm, Fell & Haut Tropfen, Gelenk Tropfen sowie Senior Tropfen für ältere Hunde. Weitere Formate, funktionale Snacks und Rezepturen für Katzen sind bereits in Planung – gefertigtnach denselben hohen Standards für Dosierung, Herstellung und Kontrolle, im Zusammenspiel von Handwerk und Hightech.