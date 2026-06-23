Qualität aus Österreich: Handwerk & Hightech

Das mehrstufige Prüfsystem gilt für das gesamte BIOGENA Sortiment, das neben den rund 300 Kernprodukten mittlerweile zahlreiche weitere Marken und Konzepte umfasst. BIOGENA ONE ist ein All-in-one-Supplementdrink zum Anrühren mit Wasser. In einer Portion stecken 99 Inhaltsstoffe, darunter alle 13 Vitamine, 11 essenzielle Mineralstoffe und Spurenelemente, 49 Botanicals, 10 Lacto- und Bifi dobakterienstämme, 3 Aminosäuren, 4 Carotinoide sowie Vitalpilze und Algen. Ergänzt wird die Formel durch Ubiquinol, trans-Resveratrol, Quercetin, Taurin und Beta-Glucane.

BIOGENA AESTHETICS bündelt Präparate für Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe. Dazu zählen unter anderem Premium Kollagen Pulver+ mit 7,5 Gramm NATICOL® Fischkollagen pro Portion, die Premium Kollagen+ Trinkampullen mit 10 Gramm marinem Kollagen pro Ampulle sowie der vegane Premium ProKollagen & Hyaluron+ Drink mit Hyaluronsäure, Kollagenbausteinen, Biotin, Zink, Selen und Vitamin C. Weitere Formulierungen wie MiraSkin+ Superior, Skin Biotic+, Skin Balance+ oder SummerSkin+ Superior setzen auf spezialisierte Nährstoffkombinationen für unterschiedliche Beauty-Bedürfnisse.

Für sportlich aktive Menschen wurde BIOGENA SPORTS entwickelt. Die Linie umfasst Basispräparate, Trainingsbegleiter und spezialisierte Formulierungen zur Unterstützung bei Belastung und Muskelregeneration. BIOGENA SPORTS Essentials liefert 20 Mikronährstoffe und ist auf der Kölner Liste® gelistet. BIOGENA SPORTS Performance by Marcel Hirscher kombiniert 34 Inhaltsstoffe, darunter 3 Gramm Creatin pro Stick, und richtet sich an ambitionierte Sportlerinnen und Sportler. Ergänzt wird das Sortiment durch Produkte wie Immunity, BCAA 500, L-Glutamine Sticks 5000, D3 & K2 liquid, Magnesium Sport,ZMB6, Creatine Sticks und Omega-3 Oil vegan.

Auch in anderen Lebensbereichen arbeitet BIOGENA mit spezialisierten Konzepten. Die Longevity-Produkte greifen Themenwie Zellschutz, Energiestoffwechsel und gesunde Alterung auf, etwa mit Best Age Superior, SIRT-Formula®, Coenzym Q10 active Gold oder OPC PolyMax®. Die fi t@work®-Linie ist auf den Berufsalltag ausgerichtet und umfasst Präparate, die zu Fokus,Entspannung, Schlaf und Immunsystem beitragen – darunter fit@work® BASIC, Stressbiotic, Premium Gold, Sleep und IMMUN Astaxanthin.

Mit BIOGENA PETS wurde die Mikronährstoffkompetenz zudem auf die Tiergesundheit erweitert. Die Marke startet mit Tropfenformulierungen für Hunde, entwickelt in Zusammenarbeit mit Tierärztinnen und Tierärzten. Das Sortiment umfasst unter anderem Multivitamin Tropfen zur täglichen Versorgung, Omega Tropfen für Haut und Fell, Bauch Tropfen für Magen und Darm, Fell & Haut Tropfen, Gelenk Tropfen sowie Senior Tropfen für ältere Hunde. Weitere Formate, funktionale Snacks und Rezepturen für Katzen sind bereits in Planung – gefertigtnach denselben hohen Standards für Dosierung, Herstellung und Kontrolle, im Zusammenspiel von Handwerk und Hightech.