90.000 Euro für die Flachgauer Tafel: BIOGENA Golf Charity Turnier auf Gut Altentann setzt starkes Zeichen der Solidarität

Die Freude über das Spendenergebnis ist bei der Flachgauer Tafel entsprechend groß.

„Die Flachgauer Tafel bedankt sich von ganzem Herzen für die großartige Unterstützung durch das BIOGENA Golf Charity Turnier 2026. Die Spendensumme von 90.000 Euro ist für unsere Organisation von unschätzbarem Wert und hilft uns dabei, unsere tägliche Arbeit für Menschen in schwierigen Lebenssituationen auch in Zukunft sicherzustellen“, betont Geschäftsführerin Sandra Wendlinger.

Mit rund 220 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt die Flachgauer Tafel derzeit etwa 1.800 armutsbetroffene Menschen im Flachgau mit geretteten Lebensmitteln. Im Jahr 2025 konnten mehr als 370 Tonnen einwandfreier Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt und verteilt werden.

„Gerade in Zeiten steigender Kosten und gleichzeitig kaum vorhandener Unterstützung durch die öffentliche Hand sind wir mehr denn je auf Spenden angewiesen. Die Mittel werden für laufende Ausgaben wie Mieten unserer drei Ausgabestellen, Energie- und Versicherungskosten, Treibstoff für unsere Lieferfahrzeuge sowie weitere Betriebskosten dringend benötigt“, so Wendlinger.

Auch Obmann Johann Schmidinger zeigt sich tief bewegt vom Ergebnis: „Wir sind überwältigt und zutiefst dankbar für diese großartige Unterstützung. Die Spendensumme von 90.000 Euro ist für die Flachgauer Tafel von unschätzbarem Wert und hilft uns dabei, unsere tägliche Arbeit für armutsbetroffene Menschen in unserer Region fortzuführen. Diese Solidarität zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam für eine gute Sache eintreten.“