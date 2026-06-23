90.000 Euro für die Flachgauer Tafel: BIOGENA Golf Charity Turnier auf Gut Altentann setzt starkes Zeichen der Solidarität

Sportlicher Ehrgeiz, gesellschaftliches Engagement und gelebte Solidarität standen im Mittelpunkt des diesjährigen BIOGENA Golf Charity Turniers, das am 11. Juni 2026 auf dem renommierten Leading Golf Course Gut Altentann ausgetragen wurde. Im Rahmen der Aktivitäten der BIOGENA One World Foundation, die bis 2026 unter dem Namen Nutrition for Life Foundation bekannt war, versammelten sich zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, Partner, Spitzensportler sowie Unterstützerinnen und Unterstützer, um gemeinsam für den guten Zweck abzuschlagen.
Das Ergebnis des Turniertages kann sich sehen lassen: Insgesamt konnten 90.000 Euro zugunsten der Flachgauer Tafel gesammelt werden. Mit den Spendengeldern wird die wichtige Arbeit der Organisation unterstützt, die armutsbetroffene Menschen im Flachgau mit geretteten Lebensmitteln versorgt.
Spitzensport für den guten Zweck
Für sportliche Highlights sorgten zahlreiche prominente Teilnehmer aus dem österreichischen Spitzensport. So gingen unter anderem Eishockey-Nationalspieler Thomas Raffl sowie die ehemaligen Ski-Stars Thomas Sykora und Philipp Schörghofer selbst an den Start und stellten ihr Können auf dem traditionsreichen Platz von Gut Altentann unter Beweis. Ihr Engagement unterstrich den besonderen Charakter der Veranstaltung, bei der sportlicher Wettbewerb und soziales Verantwortungsbewusstsein auf eindrucksvolle Weise miteinander verbunden wurden.
Für zusätzliche Spannung auf dem Platz sorgte ein besonderer Hole-in-One-Wettbewerb: BMW Frey stellte einen MINI als attraktiven Sonderpreis zur Verfügung. Trotz zahlreicher gelungener Abschläge blieb der Traum vom perfekten Schlag jedoch unerfüllt – der Fahrzeugpreis konnte nicht vergeben werden.
Tombola, Versteigerungen und genussvolles Rahmenprogramm
Ein wesentlicher Beitrag zum beeindruckenden Spendenergebnis wurde im Rahmen des Abendprogramms erzielt. Neben einer großen Charity-Tombola mit zahlreichen hochwertigen Preisen standen mehrere exklusive Versteigerungen auf dem Programm. Dabei wurden zwei außergewöhnliche Erlebnisse sowie ein Kunstwerk des Salzburger Künstlers Jürgen Fux erfolgreich versteigert.
Die Ziehung der Tombolagewinnerinnen und -gewinner übernahm die Immobilienunternehmerin Marlies Muhr, die als Glücksfee durch den Abend führte und für zusätzliche Spannung sorgte.
Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von der Live-Band Less Affair, die für beste Stimmung sorgte. Das Weingut Schloss Thaller rundete den Abend mit einer exklusiven Weinverkostung genussvoll ab.
Große Unterstützung für die Flachgauer Tafel
Die Freude über das Spendenergebnis ist bei der Flachgauer Tafel entsprechend groß.
„Die Flachgauer Tafel bedankt sich von ganzem Herzen für die großartige Unterstützung durch das BIOGENA Golf Charity Turnier 2026. Die Spendensumme von 90.000 Euro ist für unsere Organisation von unschätzbarem Wert und hilft uns dabei, unsere tägliche Arbeit für Menschen in schwierigen Lebenssituationen auch in Zukunft sicherzustellen“, betont Geschäftsführerin Sandra Wendlinger.
Mit rund 220 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt die Flachgauer Tafel derzeit etwa 1.800 armutsbetroffene Menschen im Flachgau mit geretteten Lebensmitteln. Im Jahr 2025 konnten mehr als 370 Tonnen einwandfreier Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt und verteilt werden.
„Gerade in Zeiten steigender Kosten und gleichzeitig kaum vorhandener Unterstützung durch die öffentliche Hand sind wir mehr denn je auf Spenden angewiesen. Die Mittel werden für laufende Ausgaben wie Mieten unserer drei Ausgabestellen, Energie- und Versicherungskosten, Treibstoff für unsere Lieferfahrzeuge sowie weitere Betriebskosten dringend benötigt“, so Wendlinger.
Auch Obmann Johann Schmidinger zeigt sich tief bewegt vom Ergebnis: „Wir sind überwältigt und zutiefst dankbar für diese großartige Unterstützung. Die Spendensumme von 90.000 Euro ist für die Flachgauer Tafel von unschätzbarem Wert und hilft uns dabei, unsere tägliche Arbeit für armutsbetroffene Menschen in unserer Region fortzuführen. Diese Solidarität zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam für eine gute Sache eintreten.“
Stimmen aus der BIOGENA Group
Stefan Klinglmair, COO von BIOGENA, würdigt das Ergebnis und die Gemeinschaftsleistung: „Ein unglaublicher Spendenerlös von 90.000 Euro zugunsten der Flachgauer Tafel sucht seinesgleichen und spricht für sich – und für unsere Community. Dieses Ergebnis konnten wir gemeinsam aufstellen und damit die Flachgauer Tafel dabei unterstützen, ihre wichtige Arbeit weiter fortzuführen.“
Er ergänzt: „Im Namen von Petra Klinglmair und mir sowie der gesamten BIOGENA Gruppe möchte ich mich herzlich bedanken. Es zeigt, was möglich ist, wenn eine Gemeinschaft zusammenhält und jeder einen Beitrag leistet.“
Abschließend verweist Klinglmair auf die langfristige Wirkung des Engagements: „Die BIOGENA ONE World Stiftung hat mittlerweile bereits mehr als 850.000 Euro für gemeinnützige Projekte und Organisationen gesammelt und diese wichtigen Initiativen unterstützt.“
Starke Partner ermöglichen Großes
Das erfolgreiche Charity-Turnier wurde durch zahlreiche Sponsoren und Partner ermöglicht. Zu den Hauptsponsoren zählten die Wiener Städtische Versicherung gemeinsam mit der Umberio Gruppe, Teampool, Zürich Versicherung, Luksch und die Goldakademie. Die SPORT BUSINESS Gruppe, Alumero, Albus, Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort, adplace, The Travel Birds, Dreikant, Karres, BMW Frey, Salzachblume, Dr. Tschinkel, Padelbase, Gahleitner und Infracom waren ebenso unter den Partnern. Seit Anbeginn mit dabei als großer Sponsorpartner ist auch das Golfhouse Salzburg.
Die Unterstützung durch BIOGENA, die Partner, Sponsoren sowie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die Flachgauer Tafel ihre wichtige Arbeit auch künftig zuverlässig fortsetzen kann.
Mit dem BIOGENA Golf Charity Turnier unterstreicht die BIOGENA One World Foundation einmal mehr ihr Engagement für soziale Projekte und ihre Überzeugung, dass nachhaltige Hilfe dort beginnt, wo Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen.