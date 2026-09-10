Biogena Good Vibes AG startet Handel an der Wiener Börse

Mit dem heutigen ersten Handelstag im Segment direct market plus der Wiener Börse erreicht die BIOGENA Good Vibes AG einen bedeutenden Meilenstein ihrer Unternehmensgeschichte. Die Aktien der österreichischen Gesundheitsgruppe werden ab sofort unter der ISIN AT0000A3VAD4 im Vienna MTF gehandelt.

Dem Börsenlisting war eine außerbörsliche Kapitalerhöhung mit öffentlichem Aktienangebot vorausgegangen. Mehr als 2.300 neue Aktionäre zeichneten Aktien der Biogena Good Vibes AG. Insgesamt flossen dem Unternehmen dadurch fast 18 Millionen Euro an frischem Kapital zu. Die Eigenkapitalbasis der Gruppe wird damit deutlich gestärkt. Zugleich steigt das Konzerneigenkapital auf mehr als 300 Millionen Euro.

BIOGENA bleibt auch nach der Öffnung für neue Aktionäre ein klar gründergeführtes Familienunternehmen. Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer hält weiterhin etwas über 87 Prozent der Aktien. Rund neun Prozent entfallen auf einen Mitarbeiter- und Managementblock, rund vier Prozent auf die im Zuge der Kapitalerhöhung neu hinzugekommenen Aktionäre.