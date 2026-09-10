Biogena Good Vibes AG startet Handel an der Wiener Börse

Erster Handelstag im direct market plus – mehr als 2.300 neue Aktionäre und fast 18 Millionen Euro frisches Kapital stärken die nächste Expansionsphase
Mit dem heutigen ersten Handelstag im Segment direct market plus der Wiener Börse erreicht die BIOGENA Good Vibes AG einen bedeutenden Meilenstein ihrer Unternehmensgeschichte. Die Aktien der österreichischen Gesundheitsgruppe werden ab sofort unter der ISIN AT0000A3VAD4 im Vienna MTF gehandelt.
Dem Börsenlisting war eine außerbörsliche Kapitalerhöhung mit öffentlichem Aktienangebot vorausgegangen. Mehr als 2.300 neue Aktionäre zeichneten Aktien der Biogena Good Vibes AG. Insgesamt flossen dem Unternehmen dadurch fast 18 Millionen Euro an frischem Kapital zu. Die Eigenkapitalbasis der Gruppe wird damit deutlich gestärkt. Zugleich steigt das Konzerneigenkapital auf mehr als 300 Millionen Euro.
BIOGENA bleibt auch nach der Öffnung für neue Aktionäre ein klar gründergeführtes Familienunternehmen. Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer hält weiterhin etwas über 87 Prozent der Aktien. Rund neun Prozent entfallen auf einen Mitarbeiter- und Managementblock, rund vier Prozent auf die im Zuge der Kapitalerhöhung neu hinzugekommenen Aktionäre.
WACHSTUM FINANZIEREN UND UNABHÄNGIGKEIT LANGFRISTIG SICHERN
Für BIOGENA ist das Börselisting ein strategischer Schritt zur Finanzierung der nächsten Wachstumsphase. Das Unternehmen verbindet damit den langfristigen Gestaltungsanspruch eines Familienunternehmens mit den zusätzlichen Möglichkeiten des Kapitalmarkts.
„BIOGENA bleibt gründergeführt und langfristig orientiert. Gleichzeitig nutzen wir die Möglichkeiten des Kapitalmarkts, um unsere Unabhängigkeit zu sichern und unsere nächste große Wachstumsphase aus eigener Kraft voranzutreiben“, erklärt Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer. „Wir haben in den vergangenen Jahren eine starke Unternehmensgruppe mit eigener Forschung, eigener Produktion und einem integrierten Gesundheitsmodell aufgebaut. Jetzt schaffen wir die finanziellen Voraussetzungen, um dieses Modell deutlich breiter auszurollen.“
Das Listing erhöht die Sichtbarkeit der BIOGENA Group am Kapitalmarkt, schafft einen transparenten Handelsplatz für die Aktie und eröffnet zusätzliche strategische Finanzierungsmöglichkeiten. Die neue Aktionärsbasis stärkt zugleich die Verbindung zwischen dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und seiner gesundheitsorientierten Community mit über 1 Million Kunden in über 70 Ländern der Welt.
„Dass mehr als 2.300 neue Aktionäre diesen Weg mit uns gehen, ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in unsere Marke, unsere Arbeit und unsere Zukunft“, sagt Vorstandsmitglied Julia Hoffmann. „BIOGENA steht für 2 wissenschaftliche Kompetenz, kompromisslose Qualität und echte Nähe zu den Menschen. Mit dem zusätzlichen Kapital können wir unsere Gesundheitsangebote weiterentwickeln und noch mehr Menschen mit unserem ganzheitlichen Ansatz erreichen.“
KAPITAL FÜR DIE NÄCHSTE EXPANSIONSPHASE
Die Mittel aus der Kapitalerhöhung werden gezielt für die weitere Expansion und den Ausbau des integrierten Gesundheitsmodells von BIOGENA eingesetzt. Ein wesentlicher Wachstumsschritt ist die erstmalige systematische Öffnung des Apothekenmarkts in Deutschland, Österreich und Italien. Damit ergänzt BIOGENA seine bisherigen Vertriebswege um einen der wichtigsten europäischen Gesundheitskanäle.
Parallel wird die physische Präsenz in Deutschland und Österreich deutlich ausgebaut. Am 17. September 2026 feiert die neue BIOGENA PLAZA am Maximiliansplatz in München ihre offizielle Eröffnung. Noch vor Weihnachten soll eine weitere PLAZA im neuen innerstädtischen Hochhausquartier FOUR Frankfurt folgen. Für das erste Quartal 2027 sind neue BIOGENA PLAZAs in Linz und Graz vorgesehen.
Die PLAZAs bilden das integrierte Gesundheitsverständnis von BIOGENA räumlich ab. Sie verbinden wissenschaftlich fundierte Mikronährstoffe mit persönlicher Beratung, moderner Diagnostik, ausgewählten Biohacking-Anwendungen und Angeboten rund um Prävention, Leistungsfähigkeit und Longevity.
„Wir verfügen heute über die Strukturen, die Produktionskapazitäten und das operative Know-how, um die nächste Wachstumsstufe zu erreichen“, erklärt Vorstandsmitglied Stefan Klinglmair. „Mit dem Börsenlisting und der erfolgreichen Kapitalerhöhung können wir den Ausbau unserer Vertriebswege und Standorte beschleunigen, neue Märkte erschließen und gleichzeitig die hohe Qualität und Verlässlichkeit unserer Prozesse sichern.
AUSBAU VON SORTIMENT, FORSCHUNG UND DIAGNOSTIK
Neben der geografischen Expansion investiert BIOGENA in die Weiterentwicklung seines wissenschaftsbasierten Produktsortiments. Im Mittelpunkt stehen innovative Mikronährstofflösungen, tägliche Gesundheitsroutinen wie BIOGENA ONE sowie neue Angebote in den Bereichen Longevity, Sport, Ästhetik und Tiergesundheit.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der diagnostischen Möglichkeiten. Die BIOGENA Wellbeing Checks, moderne Laborparameter und zusätzliche diagnostische Angebote sollen Menschen dabei unterstützen, ihren individuellen Gesundheitsstatus besser zu verstehen und gezieltere Entscheidungen für Prävention und Wohlbefinden zu treffen.
„Die Zukunft der Gesundheit liegt in der Verbindung von Wissenschaft, hochwertiger Produktion, Diagnostik, persönlicher Begleitung und Eigenverantwortung“, sagt Schmidbauer. „Wir haben in den vergangenen Jahren die Infrastruktur, die Produktionskapazitäten und die Marke dafür aufgebaut. Mit dem zusätzlichen Kapital können wir dieses Modell nun schneller in weitere Märkte und zu deutlich mehr Menschen bringen.“
FAMILIENUNTERNEHMEN MIT KAPITALMARKTPERSPEKTIVE
BIOGENA wurde vor mehr als 20 Jahren in Österreich gegründet und hat sich von einem Mikronährstoffspezialisten zu einer international tätigen Gesundheitsgruppe entwickelt. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von 124,9 Millionen Euro. Heute verbindet BIOGENA eigene Forschung und Entwicklung, Produktion in Salzburg, wissenschaftsbasierte Mikronährstoffpräparate, Diagnostik, digitale Gesundheitsangebote, die BIOGENA Academy sowie ein wachsendes internationales Netz aus Stores und PLAZAs.
Mit dem Handelsstart am 10. September 2026 beginnt für BIOGENA ein neues Kapitel – mit einer breiteren Eigentümerbasis, einer gestärkten Kapitalstruktur und unverändertem unternehmerischem Gestaltungsanspruch.
„BIOGENA ist und bleibt ein österreichisches, gründergeführtes Familienunternehmen. Wir denken europäisch, langfristig und in Generationen“, betont Schmidbauer. „Das Börsenlisting ist für uns kein Endpunkt, sondern der Startschuss für die nächste große Entwicklungsphase.“