BIOGENA GROUP investiert in Combyn Health Care

Über die Höhe des Investments und die Beteiligungsverhältnisse wurde Stillschweigen vereinbart.

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht der von Combyn entwickelte BioCore Loop. Das System vereint mehrere wissenschaftlich validierte diagnostische Messverfahren in einem Gerät und ermöglicht nach Angaben des Unternehmens eine vollautomatisierte Gesundheitsmessung in weniger als fünf Minuten. Die Messung kann selbstständig und ohne unmittelbare Unterstützung durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden.

Der BioCore Loop erfasst unter anderem Gesundheitsparameter zu Herz und Kreislauf, autonomem Nervensystem, Gefäßsteifigkeit, Flüssigkeitshaushalt, Muskelmasse und Körperfett. Die Ergebnisse werden übersichtlich aufbereitet und können medizinisches Fachpersonal bei der Einschätzung ausgewählter gesundheitlicher Risiken unterstützen. Darüber hinaus unterstützt das System die Einschätzung gesundheitlicher Risiken wie Osteoporose, Diabetes, Sarkopenie oder Herzinsuffizienz.

BioCore Loop wurde in Österreich entwickelt und die Technologie nach Angaben des Unternehmens bereits an mehr als 6.000 Patienten validiert. Das System wird heute unter anderem in österreichischen Schwerpunktkrankenhäusern sowie in Forschungseinrichtungen in den USA und Finnland eingesetzt.