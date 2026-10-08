Sustainability Turning Intentions into Impact! Gewinnen Sie Tickets für das ÖGNI Nachhaligkeitssymposium 2026

Das rund 45-minütige Kamingespräch wird die großen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit in den Mittelpunkt stellen und einen globalen Blickwinkel eröffnen. „Die Klimakrise ist kein isoliertes Thema, dem man sich widmet, wenn es gerade nichts dringenderes gibt. Sie ist eine einschneidende, tiefgreifende Veränderung unserer gesamten Lebensumstände in der Zukunft. Darauf müssen wir vorbereitet sein und Maßnahmen treffen – gesellschaftlich und wirtschaftlich“, ist Peter Engert überzeugt und verweist dabei auch auf die desaströsen wirtschaftlichen Schäden, die die vergangene Hitzewelle ausgelöst hat: „Klimafitness ist, vor allem im Immobilienkontext, kein Schlagwort sondern eine Notwendigkeit – Hitze wirkt sich auf die Produktivität und die Lebensqualität aus und wird für verwundbare Gruppen sogar lebensbedrohlich. Darauf müssen wir als Gesellschaft reagieren.“ Weitere Themen sind der ethische und verantwortungsvolle Umgang mit künstlicher Intelligenz sowie Österreichs Position im UN-Sicherheitsrat 2027 und 2028 – allen voran die Frage, welche Rolle ein so kleines Land einnehmen kann, um bei wichtigen Herausforderungen der nächsten Jahre einen Beitrag zu leisten. Nach der Veranstaltung haben ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Ban Ki-moon bei einem Meet&Greet persönlich kennen zu lernen.