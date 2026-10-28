Der stille Immobilienmarkt: rund 611.000 Immobilien in fünf Jahren vererbt oder verschenkt

Wer den österreichischen Immobilienmarkt verstehen will, sollte künftig noch genauer hinsehen: Denn ein wesentlicher Teil des Marktes spielt sich abseits von Inseraten, Besichtigungen und Kaufverträgen ab. Zwischen 2021 und 2025 wurden österreichweit 334.609 Immobilien vererbt und weitere 276.334 verschenkt. Mit insgesamt 610.943 Eigentumsübertragungen ohne Kaufvertrag kamen damit beinahe ebenso viele Immobilien durch Erbschaften und Schenkungen in neue Hände wie durch die 630.010 verbücherten Kaufverträge im selben Zeitraum. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Grundbuchexperten IMMOunited.

Die Zahlen machen deutlich, welche Bedeutung der Generationenwechsel bereits heute hat. Mit dem demografischen Wandel dürfte dieses Thema in den kommenden Jahren weiter an Gewicht gewinnen. Die entscheidende Frage lautet dabei nicht nur, wie viele Immobilien vererbt werden. Sondern auch: Was geschieht danach? Wer behält die Immobilie, wer vermietet sie, wer investiert in eine Sanierung oder entscheidet sich letztlich für einen Verkauf?