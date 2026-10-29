Motivation. Kann man nicht kaufen.

Zweimal die Woche, eine Stunde, vierzig Menschen. Niemand muss kommen. Niemand wird angerufen, wenn er fehlt. Keine Konsequenz, keine Verpflichtung – und trotzdem kommen sie. Woche für Woche, Jahr für Jahr. In den letzten 12 Monaten habe ich einmal gefehlt, wo es sich ausgegangen wäre, dabei zu sein.

Ich lege mich auf die Matte. Die Trainerin spricht. Die Musik setzt ein. Und dann passiert etwas: Ich lasse los. Alle Gedanken. Alle Erwartungen. Alle Erfahrungen.

Vinyasa Yoga. Ein Fluss von Bewegungen – Chaturanga in Down Dog, Warrior in Chair Pose. Alles verbunden durch den Atem. Kein Innehalten. Kein Nachdenken. Nur die nächste Bewegung, der nächste Atemzug. Ich bin im Hier und Jetzt – bewusst, still, ganz bei mir. Fokus, den ich im Alltag selten so rein erlebe.

Es beginnt mit einem kurzen Hallo. Wie geht's dir heute? Keine Floskel. Dann sechzig Minuten, in denen die Trainerin ganz da ist – sie macht Sequenzen selbst mit, spricht synchron zur Übung, geht durch die Reihen, korrigiert genau im richtigen Moment, im richtigen Ton. Nicht zu viel. Nicht zu wenig. Genau dann, wenn es zählt. Am Ende steht wieder eine Frage: Wie war die Stunde heute für dich?

Ich nehme die anderen wahr. Die, die heute zum ersten Mal dabei ist. Die Zwanzigjährige zwei Matten weiter. Jede an ihrer eigenen Grenze, jede in ihrem eigenen Rhythmus. Und trotzdem synchron. Ich bleibe bei mir – und gehöre trotzdem dazu.

Nach vierzig Minuten lässt die Kraft nach. Ich spüre es. Aber ich mache weiter. Die Gruppe trägt mich.

Kein Bonus. Keine Beurteilung. Kein Zwang.

Und dann – Tage später – merke ich es. Eine Haltung, die letzte Woche nicht ging, geht heute. Der Körper erinnert sich. Er wird stabiler, ruhiger, belastbarer. Nicht dramatisch, nicht über Nacht. Aber spürbar. Tag für Tag. Woche für Woche.

Kein Sport hat mich so verändert wie Yoga. Nicht im Äußeren. Im Inneren. In der Kraft, die bleibt. In der Ruhe, die ausstrahlt. In der Energie, die entsteht – nicht trotz der Anstrengung, sondern durch sie.

Was, wenn Führung das schaffen würde?