Motivation. Kann man nicht kaufen.

Was eine Yogastunde über Führung verrät – und warum die stärkste Bindung nie erzwungen wird. Zweimal die Woche, 40 Menschen, eine Stunde. Freiwillig. Unbezahlt. Ohne Zwang. In einem Jahr hat Monika Edlinger einmal gefehlt – an dem einen Tag, an dem es sich ausgegangen wäre dabei zu sein. Was ihre Yogalehrerin schafft, schaffen die wenigsten Führungskräfte: eine Motivation, die niemand anordnen muss.
Zweimal die Woche, eine Stunde, vierzig Menschen. Niemand muss kommen. Niemand wird angerufen, wenn er fehlt. Keine Konsequenz, keine Verpflichtung – und trotzdem kommen sie. Woche für Woche, Jahr für Jahr. In den letzten 12 Monaten habe ich einmal gefehlt, wo es sich ausgegangen wäre, dabei zu sein.
Ich lege mich auf die Matte. Die Trainerin spricht. Die Musik setzt ein. Und dann passiert etwas: Ich lasse los. Alle Gedanken. Alle Erwartungen. Alle Erfahrungen.
Vinyasa Yoga. Ein Fluss von Bewegungen – Chaturanga in Down Dog, Warrior in Chair Pose. Alles verbunden durch den Atem. Kein Innehalten. Kein Nachdenken. Nur die nächste Bewegung, der nächste Atemzug. Ich bin im Hier und Jetzt – bewusst, still, ganz bei mir. Fokus, den ich im Alltag selten so rein erlebe.
Es beginnt mit einem kurzen Hallo. Wie geht's dir heute? Keine Floskel. Dann sechzig Minuten, in denen die Trainerin ganz da ist – sie macht Sequenzen selbst mit, spricht synchron zur Übung, geht durch die Reihen, korrigiert genau im richtigen Moment, im richtigen Ton. Nicht zu viel. Nicht zu wenig. Genau dann, wenn es zählt. Am Ende steht wieder eine Frage: Wie war die Stunde heute für dich?
Ich nehme die anderen wahr. Die, die heute zum ersten Mal dabei ist. Die Zwanzigjährige zwei Matten weiter. Jede an ihrer eigenen Grenze, jede in ihrem eigenen Rhythmus. Und trotzdem synchron. Ich bleibe bei mir – und gehöre trotzdem dazu.
Nach vierzig Minuten lässt die Kraft nach. Ich spüre es. Aber ich mache weiter. Die Gruppe trägt mich.
Kein Bonus. Keine Beurteilung. Kein Zwang.
Und dann – Tage später – merke ich es. Eine Haltung, die letzte Woche nicht ging, geht heute. Der Körper erinnert sich. Er wird stabiler, ruhiger, belastbarer. Nicht dramatisch, nicht über Nacht. Aber spürbar. Tag für Tag. Woche für Woche.
Kein Sport hat mich so verändert wie Yoga. Nicht im Äußeren. Im Inneren. In der Kraft, die bleibt. In der Ruhe, die ausstrahlt. In der Energie, die entsteht – nicht trotz der Anstrengung, sondern durch sie.
Was, wenn Führung das schaffen würde?
Was hier wirklich passiert
Auf den ersten Blick: eine gute Trainerin. Auf den zweiten Blick steckt darin ein vollständiges Führungsmodell – eines, das die wenigsten Organisationen bewusst einsetzen, obwohl es kostenlos ist. Was in dieser einen Stunde passiert, sind fünf Dinge gleichzeitig. Und genau diese fünf Dinge fehlen in den meisten Führungsbeziehungen.
Fünf Elemente – die in Organisationen fast nie zusammenkommen
1. Loslassen als Voraussetzung – Fokus als Ergebnis
Der Moment auf der Matte ist kein Zufall. Er entsteht, weil der Rahmen ihn ermöglicht: Musik, Stimme, Bewegung – alles lenkt die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Alles andere fällt weg. Otto Scharmer nennt diesen Zustand Presencing – das Wahrnehmen und Handeln aus dem tiefsten Verständnis des Moments heraus. Auf der Matte passiert das körperlich. In der Führung passiert es selten – weil der Rahmen dafür fast nie geschaffen wird.
2. Fortschritt, der spürbar ist – nicht nur messbar
Eine Haltung, die letzte Woche nicht ging, geht heute. Man muss es niemandem erklären – man spürt es selbst. Teresa Amabile und Steven Kramer haben in ihrer Harvard-Studie zehntausende Arbeitstagebücher ausgewertet und kamen zu einem eindeutigen Ergebnis: Das stärkste positive Gefühl im Arbeitsalltag entsteht nicht durch Lob oder Bezahlung, sondern durch das Erleben von Fortschritt bei bedeutsamer Arbeit – auch in kleinen Schritten.
3. Gefordert sein – immer knapp über dem, was gestern noch ging
Es ist nie dieselbe Sequenz. Immer ein Stück über dem Bekannten – schwer genug, um zu fordern, machbar genug, um nicht zu überfordern. Mihaly Csikszentmihalyi nannte diesen Zustand Flow: die Zone, in der Anforderung und Fähigkeit exakt im Gleichgewicht stehen. Nach vierzig Minuten lässt die Kraft nach – und trotzdem geht man weiter. Nicht weil jemand es verlangt. Sondern weil man in der Zone ist. Wer Mitarbeitende dauerhaft in derselben, sicher beherrschten Aufgabe belässt, verwaltet sie. Wer sie laufend knapp über ihre Grenze bringt, entwickelt sie.
4. Zugehörigkeit, die trägt – ohne ein Wort darüber zu verlieren
Vierzig Menschen auf ihren Matten. Jede an ihrer eigenen Grenze. Und trotzdem synchron. Man ist bei sich – und gehört trotzdem dazu. Diese Form der Zugehörigkeit entsteht nicht durch Teambuilding-Events. Sie entsteht durch geteilte Erfahrung, durch Verlässlichkeit, durch das Wissen: Nächste Woche sind sie wieder da. Edward Deci und Richard Ryan haben gezeigt: Verbundenheit ist eines der drei psychologischen Grundbedürfnisse, aus denen intrinsische Motivation entsteht. Dort, wo sie fehlt, helfen keine Incentives. Dort, wo sie da ist, braucht es keine.
5. Gesehen werden – als Mensch, nicht als Funktion
Ein Hallo vor der Stunde, das eine echte Antwort will. Eine Korrektur an genau der richtigen Stelle – die zeigt: Sie hat hingeschaut. Eine Frage am Ende, die nicht nach Leistung fragt, sondern nach Erleben. Das kostet Minuten – aber es entscheidet, ob jemand sich als Rolle oder als Mensch behandelt fühlt. Amy Edmondsons Forschung zeigt: Hochleistungsteams entstehen dort, wo Menschen das Gefühl haben, als ganze Person wahrgenommen zu werden. Nicht als Funktion. Als Mensch, dem etwas zugetraut wird – und der das spürt.
Was jetzt zu tun ist
HEBEL 1
Schaffe den Rahmen – damit Fokus entstehen kann
Fokus entsteht nicht durch Disziplin, sondern durch Kontext. Wer Meetings ohne Agenda, ohne Struktur und mit vollem Handy-Zugriff abhält, bekommt keine echte Aufmerksamkeit. Wer einen Rahmen schafft, in dem alles andere wegfallen darf – der bekommt den ganzen Menschen. Das erfordert Mut zur Reduktion. Weniger Inhalte. Mehr Tiefe. Weniger Sichtbarkeit. Mehr Präsenz.
Wann hast du zuletzt einen Rahmen geschaffen, in dem dein Team wirklich loslassen und ankommen konnte – nicht nur physisch, sondern mental?
HEBEL 2
Mach Fortschritt erlebbar – nicht nur messbar
Fortschritt, der nur im Jahresgespräch sichtbar wird, motiviert niemanden im Alltag. Menschen brauchen das Gefühl des Vorankommens in kürzeren Zyklen. Das bedeutet nicht mehr Kontrolle. Es bedeutet, kleine Fortschritte zu benennen, bevor sie im Tagesgeschäft untergehen. Eine Fähigkeit, die letzte Woche nicht da war – und heute da ist. Das ist der Moment, den Führung sehen und aussprechen muss.
Wann hat ein Mitarbeitender zuletzt von dir gehört, dass ein kleiner Schritt vorwärts gesehen wurde – nicht erst das fertige Ergebnis?
HEBEL 3
Kalibriere die Herausforderung – laufend
Unterforderung erzeugt Langeweile. Überforderung erzeugt Rückzug. Beides tötet Motivation – nur unterschiedlich laut. Die Aufgabe von Führung ist, laufend zu justieren. Nicht einmal im Jahr, sondern im lebendigen Alltag. Wer sich in derselben, sicher beherrschten Aufgabe befindet, wächst nicht. Wer immer dasselbe tut, bleibt immer derselbe.
Wer in deinem Team bewegt sich seit Monaten in derselben Aufgabe – und was wäre der nächste, leicht zu große Schritt?
HEBEL 4
Sieh den Menschen – nicht nur die Funktion
Ein Hallo, das ehrlich gemeint ist. Eine Frage am Ende des Tages, die eine echte Antwort will. Eine Rückmeldung, die zeigt: Ich habe hingeschaut. Das kostet Minuten – aber es entscheidet, ob jemand sich als Rolle oder als Mensch behandelt fühlt. Und das entscheidet, ob jemand nächste Woche wiederkommt. Freiwillig.
Wann hast du zuletzt jemandem in deinem Team eine Frage gestellt, die nichts mit Aufgaben zu tun hatte – nur mit ihm als Mensch?
HEBEL 5
Verlasse den Seminarraum
Manche Erfahrungen entstehen nur außerhalb des gewohnten Rahmens. Auf der Matte. Am Berg. Auf dem Wasser. Dort, wo der Autopilot aufhört zu funktionieren – und echte Wahrnehmung beginnt. Genau das ist die Idee hinter dem Sailing Leadership Lab: drei Tage am Attersee, in denen Führung nicht erklärt, sondern erlebt wird. Die fünf Elemente, die eine Yogastunde so wirkungsvoll machen – Fokus, Fortschritt, Forderung, Zugehörigkeit, Gesehen werden – entstehen auf dem Boot genauso. Nur schneller. Und unvergesslicher.
Wann hast du zuletzt einen Kontext aufgesucht, der dich wirklich herausgefordert hat — nicht fachlich, sondern als Mensch? Und was wäre dir möglich, wenn du das bewusst einsetzen würdest?
Fazit
Vierzig Menschen kommen zweimal die Woche freiwillig zu einer Stunde, die niemand bezahlt. Nicht wegen eines Bonus. Nicht aus Pflichtgefühl. Sondern weil sie dort fünf Dinge finden, die selten am Arbeitsplatz zusammenkommen: einen Rahmen, der Fokus ermöglicht. Fortschritt, der spürbar ist. Forderung, die passt. Zugehörigkeit, die trägt. Und jemanden, der sie sieht.
Das ist kein Yoga-Konzept. Das ist Führung in ihrer reinsten Form.
Motivation lässt sich nicht kaufen. Sie entsteht – überall dort, wo diese fünf Dinge zusammenkommen. Auch am Montagmorgen im Büro. Auch in der nächsten Besprechung. Auch in deinem Team.
Die Frage ist nicht, ob du es dir leisten kannst, so zu führen. Die Frage ist, ob du es dir leisten kannst, es nicht zu tun.
Stop advising. Start experiencing.
Inspiriert von:
C. Otto Scharmer — Theory U: Leading from the Future as It Emerges (2009)
Edward Deci & Richard Ryan — Self-Determination Theory
Teresa Amabile & Steven Kramer — The Progress Principle (2011)
Mihaly Csikszentmihalyi — Flow: The Psychology of Optimal Experience (1990)
Amy Edmondson — The Fearless Organization: Psychological Safety (2018)
Steckbrief
Monika Edlinger, MBA
Aufgewachsen in den Bergen, in einem lebendigen Familienclan, lernte Monika früh, wie sehr Gemeinschaft trägt – und zugleich herausfordert. Heute ist sie eine prägende Stimme für eine neue Architektur der Wirksamkeit in den Führungsetagen zwischen Stuttgart, München und Wien.
Als systemische Beraterin, Coach und Dozentin begleitet sie Menschen und Organisationen durch Transformation, Krise und Wachstum. Dabei verbindet sie wissenschaftliche Expertise mit strategischer Klarheit und konsequenter menschlicher Tiefe. Ihr Ziel ist stets: Real Connection. Real Growth. Real Impact. Ihre Arbeit wurde international mit dem Distribution & Marketing Innovation Award ausgezeichnet. Ihr Ansatz: weg von reiner Wissensvermittlung – hin zu echter Erfahrung.
Stop advising. Start experiencing.