Wo aus Ideen ­Industrie wird

Zudem unterstreicht die Erfolgsgeschichte beider Betriebe, wie gut die in Kärnten aufgebauten Netzwerke in der Praxis funk-tionieren. So erhielt Konatec in der Gründungsphase wichtige Unterstützung vom Gründungszentrum build!; um ausreichendes Startkapital aufzustellen, beteiligte sich der Carinthian Venture Fonds mit fünf Prozent an dem Unternehmen.

Gerade „build!“ spielt eine wichtige Rolle im Wirtschaftsökosystem. „Einerseits begleiten wir Start-ups von der Ideenphase bis über die Gründung hinaus in die erste Wachstumsphase, andererseits schaffen wir direkte Zugänge zur Industrie, zu Forschungsinfrastruktur und zu Entscheidungsträgern“, sagt Geschäftsführer Martin Trink.

Für ihn ist das ein zentraler Baustein für Kärntens Erfolge: „Kärnten ist besonders stark, wenn es darum geht, von der anwendungsorientierten Forschung über die Prototypenentwicklung bis hin zur Serienentwicklung zu kommen.“ Konatec-Chef Unterweger bestätigt das: „Die mit der Lebensqualität in Kärnten verbundene hohe Work-Life-Balance, die enge Vernetzung – sehr viele Komponenten haben am Standort gut zusammengepasst.“

Auch Alexander Glaunach nennt als wichtigen Faktor für die Innovationskraft des Unternehmens die enge Zusammenarbeit mit anderen Akteuren. Mit den Silicon Alps Labs besteht eine enge Kooperation, insbesondere bei Softwarethemen, Fördermöglichkeiten und der Vernetzung mit relevanten Forschungseinrichtungen. Auch mit HTLs arbeitet das Unternehmen zusammen, um neue Lösungen zu entwickeln.