BIOGENA-Anleihe: 6,5 % Fixzins bis 2031 jetzt online zeichnen

BIOGENA bietet über Good Vibes Investment eine neue Unternehmensanleihe mit 6,5 % Fixzins bis 2031. Das Angebot richtet sich an Anleger, die planbare Erträge mit einem Investment in den wachsenden Gesundheitsmarkt verbinden möchten.
Warum Gesundheit als Investment-Thema gerade jetzt so präsent ist
Gesundheit ist in den letzten Jahren vom „nice to have“ zum echten Wirtschaftsfaktor geworden. Prävention, Ernährung, Stressmanagement und Mikronährstoffe sind nicht nur Lifestyle, sondern für viele Menschen Alltag. Dazu kommen zwei harte Treiber: Demografie und Eigenverantwortung. Wenn Gesellschaften älter werden und Gesundheitssysteme stärker belastet sind, steigt auch die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Prävention unterstützen.
Für Anleger macht das ein Segment interessant, das nicht rein zyklisch funktioniert. Natürlich hängt auch Gesundheit am Konsum, aber Grundbedürfnisse und langfristige Trends wirken hier stärker als kurzfristige Stimmung. Genau in diesem Umfeld ist BIOGENA positioniert: als Premiumanbieter für wissenschaftlich fundierte Mikronährstoffprodukte, mit Online-Vertrieb, eigenen Stores und einer klaren Markenlogik.
Die Unternehmensanleihe ist damit nicht einfach „ein Finanzprodukt“, sondern eine Form, wie Privatanleger an der Entwicklung eines österreichischen Unternehmens in einem wachsenden Markt teilhaben können – mit fixen Zinsen und definierter Laufzeit.
Kurzüberblick für Anleger
Eckdaten auf einen Blick
Fixzinssatz: 6,5 % p.a.
Laufzeit: 01.04.2026 bis 01.04.2031
Mindestzeichnung: 1.000 Euro
Emissionskurs: 100 %
Zinszahlung: jährlich
Rückzahlung: 100 % am Laufzeitende
ISIN: AT0000A3RP38
Emissionsvolumen: bis zu 20 Mio. Euro
Zeichnung: digital über Good Vibes Investment
Worum es BIOGENA bei der Emission geht
In solchen Investments ist entscheidend, ob man hinter dem Unternehmen eine klare Handschrift erkennt. Bei BIOGENA ist die Eigentümerführung ein zentraler Faktor. Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer bringt den Anspruch der Emission so auf den Punkt:
„Mit unserer Wachstumsanleihe können sowohl nachhaltige Ziele unterstützt werden als auch gleichzeitig attraktive Zinsen lukriert werden.“
Das ist die zentrale Klammer der Emission: Wachstum finanzieren und Anlegern im Gegenzug eine fixe Verzinsung bieten.
Die Emittentin im Überblick: BIOGENA
BIOGENA GmbH & Co KG
Sitz: Salzburg
Gründung: 2006
Geschäftsfeld: Mikronährstoffe, Gesundheits- und Wellbeing-Produkte im Premiumsegment
BIOGENA ist eigentümergeführt und hat sich über die Jahre eine starke Position in einem wettbewerbsintensiven Markt aufgebaut: Premiumprodukte, wissenschaftliche Ausrichtung, klare Markenführung und ein Vertrieb, der sowohl online als auch stationär funktioniert. Dazu kommt eine Strategie, die nicht nur auf Produktverkauf setzt, sondern auf eine „Gesundheitswelt“, also ein Ökosystem rund um Wohlbefinden, Beratung und Marke.
Finanziell zeigt das Unternehmen eine dynamische Entwicklung: Für 2024 wird ein Umsatz von rund 79 Mio. Euro ausgewiesen, für 2025 rund 113 Mio. Euro. Diese Größenordnung ist im österreichischen Gesundheits- und Supplement-Segment ein klares Signal für Skalierung und Wachstum.
Mit der aktuellen Anleihe wird Kapital für die nächsten Wachstumsschritte aufgenommen: Ausbau, Internationalisierung, Infrastruktur und Weiterentwicklung der Unternehmensplattform.
Kennzahlen
2024
2025
Umsatzerlöse
79.119
113.234
Rohertrag I
55.909
79.291
EBITDA
10.223
10.066
Abschreibungen
-2.755
-3.473
EBIT
7.468
6.594
Die Anleihe im Überblick: Konditionen und Struktur
Die „6,5 % Anleihe III BIOGENA GmbH & Co KG 2026–2031“ ist als fix verzinste Unternehmensanleihe aufgebaut. Das heißt: Der Kupon steht fest, die Laufzeit ist klar, die Rückzahlung ist zum Laufzeitende zu 100 Prozent vorgesehen.
Die wichtigsten Fakten und Zahlen in kompakter Form.
Weitere Details im Anleihe Prospekt
Name: 6,5% Anleihe III Biogena GmbH & Co KG 2026-2031
ISIN: AT0000A3RP38
FISN: BIOGENA/6.5 BD 20310401
Fixzinssatz: 6,5 % p.a.
Laufzeit: 01.04.2026 (einschließlich) bis 01.04.2031 (ausschließlich)
Mindestzeichnung: 1.000 EUR
Anleihevolumen: bis zu 20 Millionen EUR
Emissionskurs: 100% es fällt kein Agio an *)
Emittentin: BIOGENA GmbH & Co KG,, Strubergasse 24, 5020 Salzburg, FN 525900h
Zinszahlung: Jährlich im Nachhinein jeweils am 01.04. eines Kalenderjahres, erstmalig am 01.04.2027
Rückzahlung: Rückzahlung zum Kurs 100 am Ende der Laufzeit
Verwahrung: Sammelverwahrung bei der OeKB CSD GmbH, die Anleihe (Teilschuldverschreibung) wird auf Ihr Wertpapierdepot eingebucht
Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG
Zeichnung: Innerhalb der Zeichnungsfrist vom 20.01.2026 bis 10.03.2026, für Zeichner innerhalb der Zeichnungsstrecke, digital auf www.biogena-good-vibes-invest.com
*) Seitens der Emittentin werden von den Anlegern keine Gebühren verrechnet. Anlegern, die Teilschuldverschreibungen zeichnen, können übliche Spesen und Gebühren (z.B. Transaktionskosten) von ihren jeweiligen Kreditinstituten vorgeschrieben werden.
Das Entscheidende für viele Privatanleger: Es gibt keinen „Überraschungsmechanismus“. Man weiß, wie hoch der Kupon ist, wann Zinsen fällig sind und wann die Rückzahlung geplant ist. Genau diese Klarheit macht Unternehmensanleihen als Portfolio-Baustein attraktiv, wenn man bewusst fixe Erträge sucht.
👉 Vollständiger Überblick zur Anleihe (Details, Unterlagen, Zeichnung): https://www.biogena-good-vibes-invest.com/
👉 Direkt zur Zeichnungsstrecke:
https://www.biogena-good-vibes-invest.com/#signing
Good Vibes Investment: Warum die digitale Zeichnung für Anleger relevant ist
Ein praktischer Punkt, der oft unterschätzt wird: Der Zugang. Good Vibes Investment setzt auf digitale Prozesse, was die Zeichnung für Privatanleger einfacher macht. Kein Umweg über mehrere Stellen, keine unnötig komplizierten Schritte: Der Prozess ist so aufgebaut, dass interessierte Anleger sich informieren, Unterlagen prüfen und die Zeichnung online abwickeln können.
Für die Conversion im Artikel heißt das: Du musst nicht „überreden“, sondern einfach die Informations- und Zeichnungslogik sauber führen.
Attraktiv verzinst, klar strukturiert
6,5 % fix sind in einem Umfeld, in dem viele klassische Sparformen noch immer deutlich niedriger liegen, ein starker Kupon. Wie bei jeder Unternehmensanleihe ist die Rendite mit dem wirtschaftlichen Erfolg des Emittenten verbunden. Eine sorgfältige Prüfung der Unterlagen ist daher empfehlenswert.
Timm Henecker, Redaktionsleitung Anleihen Finder GmbH, bringt die entscheidende Prüflogik auf den Punkt:
„Im aktuellen Zinsumfeld sind 6,5 Prozent Kupon ein attraktives Niveau. Anleger sollten dennoch genau prüfen, wie nachhaltig Wachstum, Cashflow und Kapitalstruktur aufgestellt sind.“
Das ist auch der richtige Zugang für Privatanleger: Zinssatz ja, aber erst dann gut, wenn Geschäftsmodell und Finanzdaten nachvollziehbar sind und die eigene Risikobereitschaft passt.
Für wen ist die BIOGENA-Anleihe interessant?
Die Anleihe richtet sich an Anleger, die fixe Zinserträge als Ergänzung im Portfolio suchen und einen klaren Zeithorizont bis 2031 abbilden möchten. Besonders relevant ist das für Investoren, die neben Fonds oder Aktien einen Baustein mit planbarer Verzinsung einsetzen wollen.
Typische Einsatzfelder im Portfolio:
Planbare Erträge: Für Anleger, die einen fixen Kupon als Gegenpol zu schwankungsanfälligen Anlageklassen schätzen.
Portfoliobeimischung: Für Investoren, die ihr Portfolio breiter aufstellen und Unternehmensanleihen als eigenen Baustein nutzen.
Überschaubarer Einstieg: Mindestzeichnung ab 1.000 Euro, damit auch kleinere Tickets möglich sind.
Fokus Österreich und Gesundheit: Für Anleger, die ein Investment in ein österreichisches Unternehmen in einem wachsenden Gesundheitssegment bevorzugen.
Wie bei allen Unternehmensanleihen gilt: Die Anleihe eignet sich vor allem für Anleger, die sich mit den Emissionsunterlagen vertraut machen und die Veranlagung als Teil eines diversifizierten Portfolios sehen.
Fazit: Fixzins trifft Gesundheitsmarkt, spannend als Portfolio-Beimischung
Die BIOGENA-Anleihe kombiniert eine fixe Verzinsung von 6,5 % p.a. mit einem Unternehmen, das in einem wachsenden Segment positioniert ist. Die Struktur ist klar: definierte Laufzeit, jährliche Zinszahlungen, Rückzahlung zu 100 % am Ende, Einstieg ab 1.000 Euro.
Für Anleger, die planbare Erträge suchen und bereit sind, ein Unternehmensrisiko bewusst zu tragen, kann das eine interessante Beimischung sein.
👉 Direkt zur Zeichnung:
https://www.biogena-good-vibes-invest.com/#signing
