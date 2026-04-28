Longevity: Älter werden und dabei jung bleiben

Atmung ist die einzige Vitalfunktion, die wir bewusst steuern können. Gezielte Atemtechniken zählen zu den einfachsten und zugleich wirkungsvollsten Longevity-Praktiken. In sogenannten Breath-work-Sessions wird die Atmung bewusst als Werkzeug eingesetzt, um das autonome Nervensystem zu regulieren, Stress abzubauen und die Regeneration zu fördern.©BIOGENA
Das Thema Longevity gewinnt immer mehr an Relevanz. BIOGENA vereint verschiedene wissenschaftlich fundierte Ansätze, um die Basis für mehr gesunde Lebensjahre zu schaffen.
Männer in Österreich werden im Durchschnitt 79,8 Jahre alt, Frauen 84,3 – Tendenz steigend. Doch diese Statistiken erzählen nur die halbe Geschichte. Auch die Zahl der gesunden Lebensjahre rückt immer mehr in den Fokus des öffentlichen Interesses. Laut österreichischer Gesundheitsbefragung 2019 leben Männer im Schnitt 63,1 Jahre in guter bis sehr guter Gesundheit, Frauen 64,7 Jahre. Das bedeutet: Rund ein Fünftel bis ein Viertel des Lebens verbringen wir mit gesundheitlichen Einschränkungen.
20.000
Atemzüge macht ein Erwachsener im Durchschnitt pro Tag. Gezielte Atemtechniken können das autonome Nervensystem beeinflussen, Stress reduzieren und Regenerationsprozesse unterstützen.
150–300
Minuten moderate oder 75–150 Minuten intensive aerobe körperliche Aktivität sowie Krafttraining an mindestens zwei Tagen pro Woche empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Erwachsene.
7–9
Stunden Schlaf pro Nacht gelten als Optimum für Erwachsene. Qualitativ hochwertiger Schlaf ist ein zentraler Faktor für Regeneration und Leistungsfähigkeit im Alltag.
91,4
Prozent der 1.377 Personen, die 2021 an der BIOGENA Good Health Study teilgenommen haben, waren nicht optimal mit Vitamin D versorgt, 81 Prozent wiesen einen Mangel auf. Das „Sonnenvitamin“ spielt eine Rolle für Knochen, Muskelfunktion und Immunsystem.
Die Wissenschaft vom langen, gesunden Leben
Hier setzt ein Forschungsfeld an, das längst den Weg aus den Labors in den Alltag gefunden hat: Longevity. Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff „Langlebigkeit“, tatsächlich umfasst er aber deutlich mehr. Es geht nicht nur darum, die Zahl der Lebensjahre zu erhöhen, sondern auch deren Qualität. Die sogenannte Healthspan – also jene Lebensphase, in der Körper und Geist aktiv, belastbar und frei von chronischen Beschwerden sind – soll erweitert werden. Das Ziel ist nicht ewige Jugend, sondern körperliches und geistiges Wohlbefinden bis ins hohe Alter.
Mit wissenschaftlich fundierten Methoden kann der Alterungsprozess zwar nicht aufgehalten, aber zumindest ein Stück weit beeinflusst werden. Die Longevity-Forschung hat eine Reihe biologischer Prozesse identifiziert, die das Altern auf zellulärer Ebene vorantreiben: von der Verkürzung der Telomere – den Schutzkappen der Chromosomen – über die nachlassende Leistung der Mitochondrien, der Kraftwerke unserer Zellen, bis zu chronischen, unterschwelligen Entzündungen, die viele altersbedingte Erkrankungen befeuern.
Was kann man selbst tun?
Die gute Nachricht: Viele dieser Prozesse kann man selbst mit verschiedenen Maßnahmen beeinflussen. Die Basis bilden bekannte Stellschrauben wie ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, guter Schlaf, mentale Balance und soziale Einbindung. So einfach das klingt, so schwer ist es, all diese Facetten mit dem täglichen Leben zu vereinen. Lange Sitzzeiten, industriell verarbeitete Lebensmittel und chronischer Stress erschweren eine konsequente Lebensführung, zudem lässt sich der individuelle Nährstoffbedarf durch die Ernährung allein mitunter nicht decken. Das ist ein Punkt, an dem gezielte Unterstützung helfen kann – zum Beispiel in Form hochwertiger Mikronährstoffpräparate.
Mikronährstoffe: die innere Grundversorgung
Das österreichische Familienunternehmen BIOGENA beschäftigt sich seit zwei Jahrzehnten mit der Frage, wie sich gezielte Nährstoffversorgung wissenschaftlich fundiert umsetzen lässt. Das Longevity-Sortiment greift aktuelle Forschungsergebnisse auf und übersetzt sie in konkrete Produktkonzepte. Die Palette reicht von Einzelpräparaten für spezifische Bedürfnisse bis zu All-in-One-Lösungen. Das Flaggschiff in dieser Kategorie heißt Best Age Superior und bündelt 24 ausgewählte Vitalstoffe in einem Präparat – entwickelt auf Basis aktueller Erkenntnisse der Longevity-Forschung. Die Formel vereint Naturstoffe wie Alpha-Ketoglutarat, EGCG, Spermidin, Fisetin, Bittermelone, Ginseng, Glucosamin-Sulfat, Sulforaphan, Ellagsäure, Rutin und Safran-Extrakt; hinzu kommen 11 studiengeprüfte Markenrohstoffe. Die Kombination ist so angelegt, dass sie mehrere biologische Prozesse parallel adressiert, statt nur auf einen einzelnen Baustein zu setzen – etwa Autophagie, Seneszenz und antioxidativen Schutz.
Alles in einer Kapsel.
Zusätzlich gibt es Präparate mit klarem Einzelfokus. Die SIRT-Formula® kombiniert Pflanzenextrakte wie Quercetin, Grüntee, Kurkuma und Resveratrol und greift damit einen Forschungsansatz auf, bei dem Sirtuine – eine Gruppe von Proteinen mit Bedeutung für die Zellregulation – im Fokus stehen. Coenzym Q10 active Gold enthält Coenzym Q10 in der bioaktiven Ubiquinol-Form – eine Substanz, die an der zellulären Energieproduktion beteiligt ist und deren Verfügbarkeit im Alter abnimmt. OPC PolyMax® bündelt Antioxidantien aus Trauben-, Traubenkern-, Grüntee-, Granatapfel- und Olivenblatt-Extrakten und adressiert das Thema oxidativer Stress.
Produktion in Österreich – ohne schädliche Zusätze
All diese Präparate verbindet, dass sie nach Manufaktur-Art hergestellt werden. Genau bedeutet das: Bei allen Mikronährstoffpräparaten wird auf Zusatzstoffe wie synthetische Farbstoffe, Emulgatoren, Binde- und Trennmittel, Konservierungsstoffe oder synthetische Überzugsmittel verzichtet. Die Produktion findet in Koppl bei Salzburg statt, jede einzelne Charge durchläuft strenge Qualitätsprüfungen des deutschen LEFO-Instituts Dr. Wichmann, wo Fachexperten unabhängig Parameter wie Verunreinigungen, Pestizide und Schwermetalle beurteilen.
Selbstoptimierung durch Biohacking
Longevity ist nicht nur eine Frage der inneren Versorgung. Der Begriff Biohacking bezeichnet den Versuch, die eigene Biologie durch verschiedenste Interventionen positiv zu beeinflussen – dazu zählen die gezielte Zufuhr von Mikronährstoffen ebenso wie Schlafhygiene und hoch individualisierte Fitnessroutinen. Auch spezielle Treatments, die mit gezielten Reizen wie Kälte, Licht, Sauerstoff oder Druck arbeiten, sind ein wesentlicher Bestandteil von Biohacking. Sie zielen nicht auf kurzfristige Entspannung ab, sondern darauf, körpereigene Regenerations- und Anpassungsprozesse gezielt zu aktivieren. In den BIOGENA Biohacking-Labs werden solche Anwendungen unter einem Dach gebündelt – an 15 Standorten in Österreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich.
Eine der prominentesten Anwendungen ist die Kryotherapie in der Eissauna. Drei Minuten bei minus 85 Grad Celsius – der kurze, intensive Kältereiz kann die Durchblutung der Muskulatur fördern, den Zellstoffwechsel aktivieren, Entzündungen reduzieren und sich positiv auf das Hautbild auswirken. Der REDGEVITY® Master ist eine innovative Ganzkörper-Rotlichttherapieliege, die aus der Partnerschaft zwischen BIOGENA und Luminous Labs entstanden ist. IHHT – kurz für Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training – arbeitet mit wechselnden Sauerstoffkonzentrationen, die über eine Maske zugeführt werden. Der Effekt ähnelt einem Höhentraining im Liegen und zielt auf Zellgesundheit und Stoffwechsel ab. Ergänzt wird das Angebot durch Anwendungen wie Lymphdrainage im Kompressionsanzug, Magnetfeldtherapie, Beckenbodentraining, Breathwork-Sessions und Knochendichtemessungen.
Das umfassende Erlebnis: die BIOGENA PLAZAs
Alle BIOGENA Biohacking Labs bieten ausgewählte Treatments, das Produktsortiment und persönliche Beratung durch zertifizierte Mikronährstoffexpert:innen. Wer noch tiefer in die Longevity-Welt eintauchen will, ist in den BIOGENA PLAZAs richtig. Die als Luxury Health Day Spa konzipierte PLAZA in der Wiener Operngasse vereint auf vier Etagen Biohacking-Treatments, Diagnostik mit orthomolekularen Vollblutanalysen, ärztliche Begleitung in Kooperation mit MAYRLIFE sowie eine Lounge mit Functional Snacks und Drinks – ausgezeichnet mit dem European Health & Spa Award in der Kategorie „Best Day Spa“. Die PLAZA auf der Wiener Mariahilfer Straße verbindet wissenschaftsbasierte Gesundheitskompetenz mit modernstem Wohlfühlerlebnis – auf 450 m², verteilt auf zwei Ebenen. Die PLAZA in der Salzburger Neutorstraße bietet das gesamte Mikronährstoffsortiment, Biohacking-Treatments und Diagnostik, während die PLAZA in der BIOGENA Good Health World in Koppl das gesamte BIOGENA-Universum an einem Ort erlebbar macht. Ende 2025 hat zudem die erste BIOGENA PLAZA Deutschlands auf der Düsseldorfer Königsallee eröffnet.
Wissen statt Bauchgefühl
Es gibt jede Menge wissenschaftlich fundierter Möglichkeiten, die eigene Gesundheit positiv zu beeinflussen. Welche Maßnahmen empfehlenswert sind, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wer gezielt handeln will, sollte daher den eigenen Status kennen. Eine orthomolekulare Vollblutanalyse, die auch von BIOGENA in Kooperation mit dem Fachlabor GANZIMMUN Diagnostics GmbH angeboten wird, macht sichtbar, in welchen Bereichen Defizite bestehen. Auf Basis der Ergebnisse entsteht eine individuell abgestimmte Empfehlung.
Longevity ohne Limit
Für alle, die ihren Longevity-Weg ohne Einschränkungen gehen möchten, bietet BIOGENA eine exklusive Jahresmitgliedschaft: Die BIOGENA PLAZA BLACK CARD ermöglicht ein Jahr lang unbegrenzten Zugang zu sämtlichen Biohacking-Anwendungen, von Kryotherapie über Rotlichttherapie bis zu IHHT, Breathwork und Lymphdrainage. Hinzu kommen acht Hyperbare Sauerstofftherapien pro Monat.
Inkludiert ist zudem der Zugang zur Medical Area mit unlimitierten medizinischen Orientierungsgesprächen, Diagnostik-Check-ups, Sofortdiagnostik und IV-Drips sowie ein Jahresvorrat an BIOGENA Diamonds oder BIOGENA ONE Add+ ONE Omega 3 Support. Dazu kommen unlimitierte Functional Snacks und Drinks in der BIOGENA Lounge, kostenlose Lounge-Nutzung für die Karteninhaber:in und bis zu drei Begleitpersonen sowie 10 % Rabatt auf das gesamte BIOGENA-Sortiment.
Die BLACK CARD
Altwerden beginnt schon früh
Klar ist: Wer selbst etwas dazu beitragen will, möglichst lange gesund, leistungsfähig und vital zu bleiben, sollte möglichst früh damit anfangen. Die biologischen Weichen für spätere Lebensabschnitte werden schon dann gestellt, wenn die meisten Menschen glauben, sich mit dem Thema Altern noch lange nicht beschäftigen zu müssen. Genau hier setzt BIOGENA an: mit individueller Beratung und Lösungen, die auf den tatsächlichen Bedarf zugeschnitten sind, statt pauschaler Empfehlungen nach dem Gießkannenprinzip. Wer wissen möchte, welche Maßnahmen zum eigenen Leben, Alltag und Gesundheitsstatus passen, ist in den BIOGENA PLAZAs und Biohacking Labs an der richtigen Adresse – für einen Longevity-Weg, der nicht mit einem Produkt endet, sondern mit der Idee beginnt, den eigenen Körper gut durchs Leben zu begleiten