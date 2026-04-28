Longevity: Älter werden und dabei jung bleiben

20.000

Atemzüge macht ein Erwachsener im Durchschnitt pro Tag. Gezielte Atemtechniken können das autonome Nervensystem beeinflussen, Stress reduzieren und Regenerationsprozesse unterstützen.

150–300

Minuten moderate oder 75–150 Minuten intensive aerobe körperliche Aktivität sowie Krafttraining an mindestens zwei Tagen pro Woche empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Erwachsene.

7–9

Stunden Schlaf pro Nacht gelten als Optimum für Erwachsene. Qualitativ hochwertiger Schlaf ist ein zentraler Faktor für Regeneration und Leistungsfähigkeit im Alltag.

91,4

Prozent der 1.377 Personen, die 2021 an der BIOGENA Good Health Study teilgenommen haben, waren nicht optimal mit Vitamin D versorgt, 81 Prozent wiesen einen Mangel auf. Das „Sonnenvitamin“ spielt eine Rolle für Knochen, Muskelfunktion und Immunsystem.