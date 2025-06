Ein neuer Super-TÜV für sichere Clouds

Kosten, Skalierbarkeit, Integrationsfähigkeit, Sicherheit, Support sind wichtige Punkte auf Einkaufslisten für Cloud- Computing-Dienste. Über Abhängigkeiten machen sich Entscheider ebenfalls Gedanken. Sich nicht zu sehr von einem einzelnen Anbieter abhängig zu machen – sogenannte Lock-ins zu vermeiden – und Exitstrategien in der Schublade zu haben, gehört zum Pflichtprogramm. Im Lichte der jüngsten geopolitischen Veränderungen und der neuen US-Regierung bekommt das Thema Unabhängigkeit für viele aber eine weitere Bedeutung: Wie der jüngste Cloud Report des deutschen Branchenverbands Bitkom erhob, überdenken 50 Prozent der über 600 Befragten ihre Cloud-Strategie im Hinblick auf die Entwicklungen in den USA. Mehr als drei Viertel halten Deutschland für zu abhängig von den US-Anbietern. Für 97 Prozent spielt die Vertrauenswürdigkeit in das Cloud-Herkunftsland eine gewisse Rolle, für 67 Prozent (neun Prozent mehr als im Jahresvergleich) ist sie mittlerweile sogar „zwingend“.

Offensichtlich sind allerdings auch die Dominanz der US-amerikanischen Cloud-Dienstleister und das in vielen Segmenten noch immer überschaubare Angebot europäischer Alternativen. Die Wahlfreiheit bleibt ein europäisches Henne-Ei-Problem. Wenn sich zu wenige Unternehmen für lokale Anbieter entscheiden, entwickelt sich kein wettbewerbsfähiger Markt.

Die Vertrauensfrage, ob die eigen Daten und die Infrastruktur sicher betreut und vor Zugriff geschützt sind, wird in Europa über den politischen Rahmen zu Datenschutz und Sicherheit definiert. Eine Reihe von Regularien sorgt dafür, und an die müssen sich auch US-amerikanische Unternehmen halten, die in Europa ihre Dienste anbieten. Sorgen bereitet vielen, dass US-Unternehmen das bei entsprechenden Dekreten des US-Präsidenten „vergessen“ und unberechenbar agieren könnten.

Der Ruf nach mehr digitaler Souveränität wird in Europa hörbar lauter. Das Nachrichtenportal Euractiv berichtet von Überlegungen der EU-Kommission, ihre Dienste von einer amerikanischen auf eine französische Cloud zu ziehen. Entwicklungen, die Björn Fanta, Cloud- und Security-Spezialist und Geschäftsführer der Fabasoft Research, nicht überraschen: „Europa muss die Hoheit über seine sicherheitskritischen Infrastrukturen, Kommunikationsnetze und sensiblen Daten behalten, ohne Abhängigkeit von externen Sicherheitslösungen und außereuropäischen Anbietern“ (siehe untenstehendes Interview).

Wer in der EU Cloud-Dienste anbietet, muss überprüfbar nachweisen, dass die Sicherheitsstandards eingehalten werden, die EU-weit, national oder etwa für bestimmte Sektoren, etwa den sensiblen Finanzbereich, gelten. Für Cloud-Anbieter ist das Führen dieser Zertifizierungsprozesse aufwendig, weil die Verfahren laufend erneuert und angepasst werden müssen.

Im Rahmen des EU-Horizon-Programms wird beim Projekt EMERALD (siehe Kasten) gerade mit elf Partnern aus sechs EU-Ländern erprobt, wie Zertifizierung einfacher und schneller geht. Forschungsinstitute, Konzerne und KMU arbeiten zusammen. Aus Österreich sind das Know Center, das SCCH aus Hagenberg und die Fabasoft AG dabei, die mit der CaixaBank die Zertifizierung für DORA testet. Experte Fanta ist optimistisch: „Erste Ergebnisse zeigen, dass Audits deutlich schneller und effizienter ablaufen.“ In Europa gibt’s nicht nur garantierte Sicherheit, sondern diese bald auch garantiert schnell.