Market-Timing: Wie fünf verpasste Börsentage Rendite kosten

Wer in turbulenten Börsenphasen aussteigt, riskiert, die stärksten Erholungstage zu verpassen. Schon wenige Handelstage können langfristig einen erheblichen Unterschied bei der Rendite ausmachen.

An den Finanzmärkten liegen Verluste und kräftige Kursgewinne oft zeitlich nahe beieinander. Gerade wenn die Unsicherheit groß ist, kann es nach deutlichen Rückgängen zu starken Erholungen kommen. Für Anlegerinnen und Anleger entsteht daraus ein Dilemma: Wer aus Angst vor weiteren Verlusten verkauft, weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt für den Wiedereinstieg gekommen ist.

Dieses Phänomen wird als Cluster-Effekt bezeichnet. Es verdeutlicht, warum der Versuch, durch geschicktes Timing die Entwicklung der Märkte vorherzusagen, langfristig teuer werden kann.