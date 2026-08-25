Gold oder Bitcoin? Welche Anlagen Vermögen in unsicheren Zeiten widerstandsfähiger machen

Gold hat einen entscheidenden Vorteil: Es ist als Wertaufbewahrungsmittel seit Jahrhunderten etabliert. Gerade wenn das Vertrauen in Währungen, Staaten oder Finanzmärkte unter Druck gerät, greifen Anleger häufig auf das Edelmetall zurück.

Nach dem kräftigen Preisanstieg der vergangenen Zeit hat Gold zuletzt eine Verschnaufpause eingelegt. Das ist für sich genommen jedoch kein Zeichen dafür, dass seine Bedeutung als Anlageklasse abnimmt. Wechselkurse, Erwartungen an die Geldpolitik und Gewinnmitnahmen können den Goldpreis kurzfristig erheblich bewegen.

Langfristig sprechen weiterhin mehrere Faktoren für eine Nachfrage nach dem Edelmetall. Zentralbanken bauen ihre Reserven teilweise weiter aus, gleichzeitig bleiben die Verschuldung vieler Staaten und geopolitische Spannungen Themen, die Anleger beschäftigen.

Gold sollte deshalb vor allem als Bestandteil einer breiter aufgestellten Vermögensstrategie betrachtet werden. Seine Stärke liegt weniger in einer möglichst hohen laufenden Rendite als in seiner Funktion als Ergänzung zu anderen Investments.