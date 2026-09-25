IPO: Warum der erste Börsenkurs oft mehr über den Hype als über den Wert eines Unternehmens verrät

Ein Unternehmen geht an die Börse. Die Marketing-Abteilung des Unternehmens hat sehr gute Arbeit gemacht. Die Investmentbanken haben die Werbetrommel laugt geschlagen. Die Nachfrage ist riesig. Die Aktie steigt am ersten Handelstag um 20, 30 oder sogar 50 Prozent. Anleger jubeln.

Doch wer hat eigentlich gewonnen?

Und vor allem: Wer hat den Preis festgelegt, zu dem die Aktie erstmals angeboten wurde?

Der Börsengang von SpaceX und viele andere Unternehmen zuvor liefert dafür 2026 ein spektakuläres Beispiel. Am 12. Juni wurden die Aktien des Raumfahrtunternehmens zu 135 US-Dollar ausgegeben. Mit einem Emissionsvolumen von 75 Milliarden US-Dollar wurde SpaceX zum größten IPO der bisherigen Börsengeschichte. Am ersten Handelstag stieg die Aktie zeitweise bis auf 176 Dollar und schloss bei 160,95 Dollar.

Wer die Aktie zum Ausgabepreis bekommen und am ersten Tag verkauft hatte, konnte sich über knapp 19 Prozent freuen.

Das Problem: Nicht jeder Anleger bekommt die Aktie zum Ausgabepreis.

Der eigentliche Börsenhandel beginnt erst danach. Und dort entscheidet Angebot und Nachfrage über den Preis.

Genau an diesem Punkt wird aus dem vermeintlich einfachen Börsengang ein interessantes „Spiel“.