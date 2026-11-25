Wer 2026 noch Steuern sparen möchte, sollte jetzt handeln. Ab 2027 entfällt für drei Jahre die Möglichkeit, den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag durch begünstigte Wertpapiere zu nutzen. Schelhammer Capital zeigt, welche Steuervorteile Selbstständige noch heuer ausschöpfen können, wie hoch die mögliche Ersparnis ausfällt und worauf sie vor Jahresende achten sollten.
Für viele Selbstständige und Unternehmer ist der Jahreswechsel nicht nur eine Zeit der Bilanz, sondern auch eine Gelegenheit, ihre Steuerlast gezielt zu reduzieren. Besonders interessant ist dabei der Gewinnfreibetrag: Er ermöglicht es, einen Teil des erwirtschafteten Gewinns steuerfrei zu stellen und damit die Einkommensteuer zu senken.
Doch mit Jahresende 2026 fällt eine bisher beliebte Möglichkeit vorübergehend weg. Wer den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag durch den Kauf bestimmter Wertpapiere nutzen möchte, hat dafür nach geltender Rechtslage vorerst nur noch bis Ende dieses Jahres Zeit. Von 2027 bis einschließlich 2029 sind dafür grundsätzlich nur begünstigte betriebliche Sachinvestitionen vorgesehen. Für Selbstständige, die keine größeren Anschaffungen für ihren Betrieb planen, kann das eine wesentliche Einschränkung bedeuten. Umso wichtiger ist es, die verbleibenden Möglichkeiten rechtzeitig zu prüfen.
Was sich beim Gewinnfreibetrag ab 2027 ändert
Die gute Nachricht vorweg: Der Gewinnfreibetrag selbst wird nicht abgeschafft. Allerdings schränkt der Gesetzgeber die Möglichkeiten ein, den investitionsbedingten Teil geltend zu machen.
Bis Ende 2026 können Selbstständige dafür sowohl bestimmte betriebliche Wirtschaftsgüter als auch steuerlich begünstigte Wertpapiere anschaffen. Dazu zählen beispielsweise geeignete Anleihen oder Investmentfonds, sofern sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.
Ab 2027 entfällt die Wertpapieroption für drei Jahre. Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag kann dann grundsätzlich nur noch durch begünstigte Sachinvestitionen wie Maschinen, technische Ausstattung oder bestimmte IT-Hardware genutzt werden.
Erst für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2029 beginnen, können Wertpapiere nach derzeitiger Rechtslage wieder berücksichtigt werden. Gerade für Freiberufler, Berater oder andere Selbstständige mit geringem Investitionsbedarf bedeutet das: Eine Möglichkeit zur steuerlichen Optimierung wird vorübergehend deutlich eingeschränkt.
Wie der Gewinnfreibetrag funktioniert
Der Gewinnfreibetrag soll Selbstständigen einen steuerlichen Vorteil ermöglichen, der mit der begünstigten Besteuerung des 13. und 14. Monatsgehalts von Arbeitnehmern vergleichbar ist. Dabei wird zwischen zwei Varianten unterschieden.
Der Grundfreibetrag: Für Gewinne bis 33.000 Euro können 15 Prozent, also maximal 4.950 Euro, steuerlich berücksichtigt werden. Dafür sind keine zusätzlichen Investitionen erforderlich. Auch Selbstständige, die eine Betriebsausgabenpauschalierung nutzen, können diesen Freibetrag geltend machen.
Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag: Liegt der Gewinn über 33.000 Euro, kann ein zusätzlicher Freibetrag genutzt werden. Voraussetzung sind entsprechende Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter oder, noch bis Ende 2026, in geeignete Wertpapiere. Bei einer pauschalierten Gewinnermittlung steht dieser zusätzliche Freibetrag grundsätzlich nicht zu.
Der Gewinnfreibetrag ist dabei keine direkte Auszahlung des Finanzamts. Vielmehr reduziert er den steuerpflichtigen Gewinn und damit die Grundlage für die Berechnung der Einkommensteuer. Insgesamt können 2026 bis zu 46.400 Euro als Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden. Wie hoch die tatsächliche Steuerersparnis ausfällt, hängt unter anderem von der Gewinnhöhe und dem persönlichen Einkommensteuersatz ab.
Rechenbeispiel: So viel können Selbstständige sparen
Wie sich der Gewinnfreibetrag konkret auswirkt, zeigt das Beispiel eines Selbstständigen mit einem Jahresgewinn von 100.000 Euro. Ohne zusätzliche Investitionen kann der Grundfreibetrag von 4.950 Euro berücksichtigt werden. Dadurch reduziert sich der steuerpflichtige Gewinn bereits auf 95.050 Euro. Wer zusätzlich 8.710 Euro in begünstigte Wertpapiere investiert, kann unter den entsprechenden Voraussetzungen auch den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag in dieser Höhe nutzen.
Die Rechnung im Überblick:
Position
Betrag
Jahresgewinn 2026
100.000 €
Grundfreibetrag
4.950 €
Investition in begünstigte Wertpapiere
8.710 €
Zusätzlicher Gewinnfreibetrag
8.710 €
Gewinnfreibetrag gesamt
13.660 €
Verbleibender steuerpflichtiger Gewinn
86.340 €
Bei einem vereinfachend angenommenen Steuersatz von 40 Prozent auf den zusätzlich freigestellten Gewinn ergibt sich durch den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag eine rechnerische Einkommensteuerersparnis von rund 3.484 Euro.
Das Beispiel verdeutlicht den Vorteil: Die investierten 8.710 Euro werden nicht einfach ausgegeben, sondern in Wertpapieren veranlagt. Gleichzeitig reduziert sich die Steuerbemessungsgrundlage.
Die tatsächliche Ersparnis hängt vom persönlichen Einkommensteuertarif und der individuellen steuerlichen Situation ab. Außerdem bleiben die üblichen Veranlagungsrisiken bestehen.
Welche Wertpapiere kommen infrage?
Nicht jedes Wertpapier eignet sich für die Nutzung des Gewinnfreibetrags. Begünstigt sind ausschließlich Anlageformen, die den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 Einkommensteuergesetz entsprechen. Dazu können bestimmte Anleihen sowie entsprechend ausgestaltete Anleihe-, Immobilien- oder Mischfonds zählen. Entscheidend ist nicht allein die Bezeichnung eines Produkts, sondern seine tatsächliche steuerliche Eignung.
Auch die gesetzlich vorgeschriebene Behaltefrist ist zu berücksichtigen: Die Wertpapiere müssen grundsätzlich mindestens vier Jahre dem Betriebsvermögen gewidmet bleiben. Bei einer vorzeitigen Veräußerung kann es unter bestimmten Voraussetzungen zu einer Nachversteuerung kommen. Neben der steuerlichen Begünstigung sollten Anleger deshalb auch die Verfügbarkeit ihres Kapitals, mögliche Kursschwankungen, laufende Kosten und die persönliche Risikobereitschaft berücksichtigen.
Schelhammer Capital unterstützt Selbstständige bei der Auswahl geeigneter Wertpapiere und bietet dafür unter anderem einen eigenen Gewinnfreibetragsrechner sowie eine Übersicht begünstigter Anlageprodukte an.
Warum sich eine Entscheidung vor Jahresende lohnt
Wer den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag für 2026 durch Wertpapiere nutzen möchte, sollte die Entscheidung nicht bis zum letzten Handelstag aufschieben. Damit die steuerliche Begünstigung für ein kalendergleiches Wirtschaftsjahr berücksichtigt werden kann, müssen die entsprechenden Wertpapiere noch 2026 angeschafft und rechtzeitig im Depot eingebucht sein. Je nach Wertpapier und Abwicklungsdauer können dafür unterschiedliche Vorlaufzeiten erforderlich sein.
Eine frühzeitige Abstimmung mit der Steuerberatung und dem betreuenden Finanzinstitut ist daher sinnvoll. Schließlich geht es nicht nur darum, den möglichen Freibetrag zu berechnen, sondern auch darum, eine passende und steuerlich zulässige Veranlagung zu finden. Gerade für Selbstständige mit geringem betrieblichen Investitionsbedarf sieht Schelhammer Capital in der bevorstehenden Änderung einen wichtigen Anlass, die steuerlichen Möglichkeiten noch vor Jahresende zu prüfen.
Wichtig ist außerdem die Abgrenzung zum Investitionsfreibetrag. Dieser bietet ebenfalls steuerliche Vorteile für bestimmte betriebliche Anschaffungen, kann jedoch nicht gleichzeitig mit dem investitionsbedingten Gewinnfreibetrag für dasselbe Wirtschaftsgut geltend gemacht werden.
Steuerersparnis und Vermögensaufbau verbinden
Der besondere Vorteil der Wertpapierlösung liegt darin, dass Selbstständige den Gewinnfreibetrag nutzen können, ohne dafür zwingend neue Maschinen, Fahrzeuge oder andere betriebliche Ausstattungen anschaffen zu müssen.
Stattdessen kann Kapital in geeignete Wertpapiere investiert werden, die gleichzeitig Teil einer längerfristigen Vermögensstrategie sein können. Welche Anlageform sinnvoll ist, hängt dabei von den persönlichen Zielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft ab. Gerade für Selbstständige mit stabilen Gewinnen und geringem betrieblichen Investitionsbedarf kann diese Kombination interessant sein.
Fazit: 2026 bietet Selbstständigen vorerst letztmals die Möglichkeit, den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag durch den Kauf begünstigter Wertpapiere zu nutzen. Wer seine Steuerlast reduzieren und gleichzeitig Kapital veranlagen möchte, sollte die verbleibenden Wochen nutzen, um die individuellen Möglichkeiten prüfen zu lassen. Denn ab 2027 wird diese Form der steuerlichen Gestaltung für drei Jahre nicht mehr zur Verfügung stehen.
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Wie hoch könnte der steuerliche Vorteil im eigenen Unternehmen ausfallen? Mit dem kostenlosen Gewinnfreibetragsrechner von Schelhammer Capital können Selbstständige anhand ihres voraussichtlichen Jahresgewinns die maximal steuerlich begünstigte Anlagesumme ermitteln.
Zusätzlich bietet Schelhammer Capital die Möglichkeit, kostenlos eine Übersicht ausgewählter geeigneter Fonds und Anleihen anzufordern, sowie weiterführende Informationen zu den steuerlichen Voraussetzungen und individuellen Veranlagungsmöglichkeiten.
Eine Marketingmitteilung von Schelhammer Capital
Die dargestellten historischen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Kapitalveranlagungen sind mit Risiken verbunden und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Der Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar.