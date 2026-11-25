Für viele Selbstständige und Unternehmer ist der Jahreswechsel nicht nur eine Zeit der Bilanz, sondern auch eine Gelegenheit, ihre Steuerlast gezielt zu reduzieren. Besonders interessant ist dabei der Gewinnfreibetrag: Er ermöglicht es, einen Teil des erwirtschafteten Gewinns steuerfrei zu stellen und damit die Einkommensteuer zu senken.

Doch mit Jahresende 2026 fällt eine bisher beliebte Möglichkeit vorübergehend weg. Wer den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag durch den Kauf bestimmter Wertpapiere nutzen möchte, hat dafür nach geltender Rechtslage vorerst nur noch bis Ende dieses Jahres Zeit. Von 2027 bis einschließlich 2029 sind dafür grundsätzlich nur begünstigte betriebliche Sachinvestitionen vorgesehen. Für Selbstständige, die keine größeren Anschaffungen für ihren Betrieb planen, kann das eine wesentliche Einschränkung bedeuten. Umso wichtiger ist es, die verbleibenden Möglichkeiten rechtzeitig zu prüfen.