Was sind Private Equity Fonds und welche Vorteile bzw. Chancen/Risiken sind damit verbunden?

Private Equity ist für Privatanleger interessant, die einen Zeithorizont von zumindest zehn Jahren in der Veranlagung mitbringen und die den notwendigen Risikoappetit für diese Anlageklasse haben. Es kommt aufgrund der regulatorischen Einordnung als alternativer Investmentfonds nur als Beimischung für qualifizierte Privatkunden in Frage, die neben einem liquiden Vermögen von etwa einer Million Euro entsprechende Erfahrungen oder Kenntnisse mitbringen. Ganz einfach gesagt: Private Equity ist für Privatanleger ideal, die unternehmerisch denken und Risiko nicht scheuen.

Sie sind bei Schelhammer Capital in besonders guten Händen, da wir nicht erst vor Kurzem auf den Trend aufgesprungen sind: Wir sind bereits seit Jahrzehnten einer der führenden Experten in Österreich für Private Equity und waren einer der ersten, die unseren Kunden den Zugang zu dieser Anlageklasse ermöglicht haben.

Private Equity kann natürlich keine risikolosen Renditen bieten. Zusätzlich zu den Risiken eines Aktieninvestments spielt das Illiquiditätsrisiko eine wesentliche Rolle. Anders als am Aktienmarkt können Private Equity-Unternehmen nicht auf Knopfdruck verkauft werden, in Krisenphasen sind sie oft gar nicht oder nur zu hohen Abschlägen zum Unternehmenswert verkäuflich. Ein Anleger muss sein Kapital deshalb im Schnitt etwa fünf bis sieben Jahre binden.

Ein zweiter Risikofaktor ist das Bewertungsrisiko: Die Bewertung der Unternehmen erfolgt maximal vierteljährlich, die Bewertung und der Verkaufspreis können voneinander abweichen. Und der dritte Punkt sind die Kosten der einzelnen Investitionsmöglichkeiten. In der Regel fallen durch den höheren Aufwand höhere Gebühren als bei einem klassischen Aktienfonds an. Trotzdem lag die Nettorendite bei Private Equity Fonds in der Vergangenheit weit über den Aktienrenditen.

Drei zusätzliche Risikofaktoren bedeuten auf der anderen Seite aber auch Chancen. Private Equity erzielte in den vergangenen Jahren eine Mehrperformance gegenüber Aktien von 4 bis 5% pro Jahr. Die Portfolios von Schelhammer Capital erreichten durchschnittlich eine IRR von 15% p.a.. Hinzu kommt, dass eine Beimischung von Private Equity die Schwankungsbreite – Volatilität – des gesamten Portfolios verringert.

Welche Rolle wird KI in Zukunft bei der Vermögensberatung spielen? Können menschliche Berater ersetzt werden?

Private Banking ist für uns eine zutiefst zwischenmenschliche Aufgabe. Wir begleiten ganze Familien über Generationen. Unsere Kundenbeziehungen halten dabei sogar länger als die durchschnittliche österreichische Ehe, die Statistiken zufolge ungefähr 10,6 Jahre dauert. Laut unseren Erhebungen hält die Beziehung zwischen Anleger und Private Banker 22 Jahre - also mehr als doppelt so lange. Wir glauben an die menschliche Komponente im Private Banking. Unsere Kunden fragen uns sogar nach dem richtigen Arzt, Anwalt oder Handwerker, so vertraut und tief ist die Beziehung. KI-gestützte Technologien können ergänzend und im Kundeninteresse eingesetzt werden, aber für uns keinesfalls die enge Vertrauensbeziehung zwischen unseren Kunden und Beratern ersetzen.