Vom Rohstoff bis zur Charge: BIOGENA macht Qualität mit KAIZOGENA Q sichtbar

Dabei geht es nicht um neue Standards, sondern darum, bestehende Prozesse nachvollziehbarer zu machen. Von der Auswahl der Rohstoffe über wissenschaftlich entwickelte Rezepturen und die Herstellung bis hin zur Analyse jeder Charge greifen bei BIOGENA seit Jahren unterschiedliche Qualitätsstufen ineinander. KAIZOGENA Q gibt diesem Zusammenspiel nun erstmals einen Namen.

„Unsere Kundinnen und Kunden sehen am Ende eine Kapsel oder ein Pulver. Dahinter stehen aber sehr viele Entscheidungen, Prüfungen und Entwicklungsschritte. Genau diese Arbeit wollen wir mit KAIZOGENA Q sichtbarer machen. Nicht, weil wir Qualität neu erfinden, sondern weil wir zeigen wollen, was wir seit vielen Jahren darunter verstehen“, sagt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA GROUP.