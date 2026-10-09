Vom Rohstoff bis zur Charge: BIOGENA macht Qualität mit KAIZOGENA Q sichtbar

Salzburger Gesundheitsunternehmen bündelt seinen seit Jahren gelebten Qualitätsanspruch erstmals unter einem gemeinsamen Sigel. Was steckt tatsächlich hinter der Qualität eines Mikronährstoffpräparats? BIOGENA will genau das künftig sichtbarer machen. Mit KAIZOGENA Q führt das Salzburger Gesundheitsunternehmen ein eigenes Qualitätssiegel ein, das den über Jahre gewachsenen Qualitätsanspruch des Unternehmens unter einem gemeinsamen Zeichen bündelt.
Dabei geht es nicht um neue Standards, sondern darum, bestehende Prozesse nachvollziehbarer zu machen. Von der Auswahl der Rohstoffe über wissenschaftlich entwickelte Rezepturen und die Herstellung bis hin zur Analyse jeder Charge greifen bei BIOGENA seit Jahren unterschiedliche Qualitätsstufen ineinander. KAIZOGENA Q gibt diesem Zusammenspiel nun erstmals einen Namen.
„Unsere Kundinnen und Kunden sehen am Ende eine Kapsel oder ein Pulver. Dahinter stehen aber sehr viele Entscheidungen, Prüfungen und Entwicklungsschritte. Genau diese Arbeit wollen wir mit KAIZOGENA Q sichtbarer machen. Nicht, weil wir Qualität neu erfinden, sondern weil wir zeigen wollen, was wir seit vielen Jahren darunter verstehen“, sagt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA GROUP.
Ein Zeichen für den gesamten Weg eines Produkts
KAIZOGENA Q umfasst den gesamten Entstehungsprozess eines BIOGENA Produkts. Dazu zählen die Auswahl und Bewertung von Rohstoffen ebenso wie die Entwicklung der Rezepturen und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Inhaltsstoffen und Dosierungen.
Produziert wird nach definierten Abläufen und mit einer Verbindung aus Manufaktur-Arbeit und moderner Technologie. Die Qualitätskontrolle endet dabei nicht mit der Herstellung: Jede Charge wird zusätzlich durch unabhängige Labore untersucht – unter anderem auf Inhaltsstoffgehalte, mikrobiologische Reinheit und mögliche Belastungen.
Diese Bereiche werden künftig unter KAIZOGENA Q zusammengeführt und auf den Produkten sichtbar gemacht.
Qualität als Prozess, nicht als Endpunkt
Der Name KAIZOGENA Q ist vom japanischen Prinzip Kaizen inspiriert – der Idee der kontinuierlichen Verbesserung. Für BIOGENA beschreibt das zugleich einen wesentlichen Teil des eigenen Qualitätsverständnisses: Standards gelten nicht als abgeschlossen, sondern werden laufend überprüft und weiterentwickelt.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Produktion und Ergebnisse aus der Analytik fließen dabei kontinuierlich in bestehende Produkte und Prozesse ein.
„Für uns bedeutet Qualität vor allem, nie davon auszugehen, dass etwas bereits gut genug ist. Wir wollen verstehen, wo wir Produkte und Prozesse noch besser machen können. Dieser Gedanke begleitet BIOGENA seit Beginn – KAIZOGENA Q bringt ihn jetzt auf einen Punkt“, so Schmidbauer.
Siegel kommt auf das gesamte Sortiment
BIOGENA rollt KAIZOGENA Q schrittweise über das gesamte Sortiment und auch international aus. In einer ersten Phase wird das Siegel über zusätzliche Kennzeichnungen auf bestehenden Verpackungen sichtbar. Bei künftigen Überarbeitungen wird es direkt in Etiketten und Faltschachteln integriert.
Ergänzend baut BIOGENA die Informationen zu Qualität und den dahinterliegenden Prozessen auf den eigenen digitalen Kanälen aus. Über die bestehenden Produktseiten sollen Kundinnen und Kunden künftig genauer nachvollziehen können, wofür KAIZOGENA Q steht.
Mit dem neuen Siegel macht BIOGENA damit nicht einen neuen Qualitätsanspruch zum Thema, sondern einen bestehenden erstmals systematisch sichtbar.
Weitere Informationen unter: www.biogena.com/de-at/wissen/qualitaet-forschung