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IMMOunited-Portal überzeugt den Markt: Ziele übertroffen, erste zahlende Kunden für 2027 gewonnen

In Kooperation mit IMMOunited
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Mit Qualität statt Masse, neuen Ansätzen für die Immobiliensuche und starken Netzwerken positioniert sich IMMOunited weiter als spannendstes Portal am österreichischen Immobilienmarkt

Vier Monate online und bereits mehr erreicht als geplant: Das neue Immobilienportal von IMMOunited ist erfolgreich gestartet und entwickelt sich schneller als erwartet. Sowohl bei der Anzahl der Kunden als auch bei den Inseraten und der Reichweite wurden die selbst gesteckten Ziele übertroffen. Besonders erfreulich: Die ersten Makler- und Bauträgerunternehmen haben sich bereits jetzt für eine entgeltliche Zusammenarbeit im Jahr 2027 entschieden. Damit setzt IMMOunited ein klares Signal für die nächste Entwicklungsphase des Portals und für einen Ansatz, der auf Partnerschaft, Qualität und echte Mehrwerte setzt.

Mehr als Reichweite: Kontakte, die wirklich zählen

Seit 11. Juni verbindet das IMMOunited-Portal aktuelle Immobilienangebote mit seiner langjährigen Datenkompetenz als österreichischer Marktführer für Grundbuch- und Immobiliendaten. Die erste Zwischenbilanz kann sich sehen lassen: nach über 112 Millionen ausgespielten Werbekontakten sind rund 1.100 Kunden, die mehr als 65.000 Immobilien präsentieren, bereits aktiv. Dazu kommen jetzt schon ca. 350.000 Besuche pro Monat, die auch über Kooperationspartner wie trend. oder oe24.at ihre Immobilien auf IMMOunited finden oder bewerten. Damit hat das Portal seine ursprünglichen Ziele bereits nach vier Monaten übertroffen.

IMMOunited richtet den Blick im nächsten Entwicklungsschritt verstärkt auf qualifizierte Kontakte, die wirklich zu den angebotenen Immobilien passen. Denn nicht die reine Anzahl der Anfragen macht den Unterschied, sondern deren Qualität. Das bisherige Kundenfeedback bestätigt diesen Weg.

Auch beim regionalen Wachstum verfolgt IMMOunited einen klaren Kurs: Neben breit gestreuten Marketingmaßnahmen werden Bundesländer und Immobilienkategorien gezielt analysiert und dort Schwerpunkte gesetzt, wo sich besonders rasch eine starke Marktposition aufbauen lässt. Für ausgewählte Marktsegmente entwickelt IMMOunited maßgeschneiderte Kampagnen, um Angebot und Nachfrage noch gezielter zusammenzuführen.

Aktuell können professionelle Immobilienanbieter ihre Objekte kostenlos auf dem IMMOunited-Portal präsentieren. Ab 2027 wird ein bewusst niedrig gehaltener Unkostenbeitrag eingeführt, der zu 100 Prozent in die Bewerbung und Reichweite des Portals fließen wird. Das Prinzip dahinter: IMMOunited will nicht einfach eine weitere Plattform betreiben, sondern gemeinsam mit seinen Kunden wachsen und ein Modell etablieren, das sich durch relevante Anfragen und einen klaren Mehrwert für Anbieter auszeichnet.

Dass sich die ersten Unternehmen bereits jetzt für eine entgeltliche Zusammenarbeit im kommenden Jahr entschieden haben, wertet IMMOunited als wichtiges Vertrauenssignal.

Wir haben unsere Ziele bei Kunden, Inseraten und Reichweite bereits nach vier Monaten übertroffen - das ist schneller, als wir es selbst erwartet hatten. Dass wir die ersten Unternehmen schon jetzt für eine entgeltliche Zusammenarbeit im Jahr 2027 gewinnen konnten, ist für uns ein starker Vertrauensbeweis und Bestätigung dafür, den Weg wie auch schon in der Vergangenheit gemeinsam und partnerschaftlich zu gehen. Es geht uns nicht darum, möglichst viele Anfragen zu erzeugen, sondern die richtigen. Dafür investieren wir in Reichweite, Datenqualität und neue Funktionen, die Menschen bei ihren echten Immobilienentscheidungen unterstützen.

Roland SchmidCEO und Gründer IMMOunited
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