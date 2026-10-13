IMMOunited-Portal überzeugt den Markt: Ziele übertroffen, erste zahlende Kunden für 2027 gewonnen

Seit 11. Juni verbindet das IMMOunited-Portal aktuelle Immobilienangebote mit seiner langjährigen Datenkompetenz als österreichischer Marktführer für Grundbuch- und Immobiliendaten. Die erste Zwischenbilanz kann sich sehen lassen: nach über 112 Millionen ausgespielten Werbekontakten sind rund 1.100 Kunden, die mehr als 65.000 Immobilien präsentieren, bereits aktiv. Dazu kommen jetzt schon ca. 350.000 Besuche pro Monat, die auch über Kooperationspartner wie trend. oder oe24.at ihre Immobilien auf IMMOunited finden oder bewerten. Damit hat das Portal seine ursprünglichen Ziele bereits nach vier Monaten übertroffen.

IMMOunited richtet den Blick im nächsten Entwicklungsschritt verstärkt auf qualifizierte Kontakte, die wirklich zu den angebotenen Immobilien passen. Denn nicht die reine Anzahl der Anfragen macht den Unterschied, sondern deren Qualität. Das bisherige Kundenfeedback bestätigt diesen Weg.

Auch beim regionalen Wachstum verfolgt IMMOunited einen klaren Kurs: Neben breit gestreuten Marketingmaßnahmen werden Bundesländer und Immobilienkategorien gezielt analysiert und dort Schwerpunkte gesetzt, wo sich besonders rasch eine starke Marktposition aufbauen lässt. Für ausgewählte Marktsegmente entwickelt IMMOunited maßgeschneiderte Kampagnen, um Angebot und Nachfrage noch gezielter zusammenzuführen.

Aktuell können professionelle Immobilienanbieter ihre Objekte kostenlos auf dem IMMOunited-Portal präsentieren. Ab 2027 wird ein bewusst niedrig gehaltener Unkostenbeitrag eingeführt, der zu 100 Prozent in die Bewerbung und Reichweite des Portals fließen wird. Das Prinzip dahinter: IMMOunited will nicht einfach eine weitere Plattform betreiben, sondern gemeinsam mit seinen Kunden wachsen und ein Modell etablieren, das sich durch relevante Anfragen und einen klaren Mehrwert für Anbieter auszeichnet.

Dass sich die ersten Unternehmen bereits jetzt für eine entgeltliche Zusammenarbeit im kommenden Jahr entschieden haben, wertet IMMOunited als wichtiges Vertrauenssignal.