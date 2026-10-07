Austausch, Weitblick, Innovation: IMMOunited-EXPOnite bringt die Immobilienbranche in München zusammen

In entspannter Atmosphäre standen vor allem das Netzwerken, neue Geschäftskontakte sowie der persönliche Austausch im Vordergrund. Zudem drehten sich die Gespräche um jene Themen, die die Immobilienbranche gerade bewegen: aktuelle Markttrends und Zukunftsperspektiven, Preise und Transaktionsvolumen bis hin zur Frage, wie Daten und Digitalisierung zu fundierteren Entscheidungen beitragen können.

Für Roland Schmid und seine IMMOunited war diese EXPOnite zugleich die erste seit dem Launch des spannendsten Immobilienportals Österreichs im Juni diesen Jahres - entsprechend groß war das Interesse an der neuen Plattform, deren Möglichkeiten und den nächsten Entwicklungsschritten.