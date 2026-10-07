Austausch, Weitblick, Innovation: IMMOunited-EXPOnite bringt die Immobilienbranche in München zusammen

Wenn sich die internationale Immobilienbranche zur EXPO REAL in München versammelt, darf auch die passende After-Fair-Party nicht fehlen: Am Montagabend lud die IMMOunited GmbH zur EXPOnite 2026 und brachte einmal mehr Kund:innen, Geschäftspartner:innen und Brancheninsider in der „Stiglerie“ in der Münchner Innenstadt zusammen.
In entspannter Atmosphäre standen vor allem das Netzwerken, neue Geschäftskontakte sowie der persönliche Austausch im Vordergrund. Zudem drehten sich die Gespräche um jene Themen, die die Immobilienbranche gerade bewegen: aktuelle Markttrends und Zukunftsperspektiven, Preise und Transaktionsvolumen bis hin zur Frage, wie Daten und Digitalisierung zu fundierteren Entscheidungen beitragen können.
Für Roland Schmid und seine IMMOunited war diese EXPOnite zugleich die erste seit dem Launch des spannendsten Immobilienportals Österreichs im Juni diesen Jahres - entsprechend groß war das Interesse an der neuen Plattform, deren Möglichkeiten und den nächsten Entwicklungsschritten.
Gesehen wurden (in alphabetischer Reihenfolge):
Helmut Beer/TPA, Markus Gössl/Venta Consulting, Nadja Hafez-Hofmair, Gerald Herndlhofer/DREES & SOMMER, Wolfgang Kradischnig/DELTA, Markus Mendel/EHL, Ellen Moll/ Dr. Moll & Punt, Michael Neubauer/NOE Immobilien Development, Eugen Otto/Otto Immobilien, Stephan Pasquali/3SI, Lorenz Punt/Dr. Moll & Punt, Christoph Ringsmuth/teamneunzehn, Markus Ringsmuth/DILU, Martin Scheiflinger/ÖBB Immobilienmanagement, Karina Schunker/EHL, Thomas Stix/EHL, Sebastian Unger/BIP Immobilien Development, Christian Zehetner/ZEHA Real Estate u.v.m.