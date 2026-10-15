100.000 Verbücherungen: Österreichischer Immobilienmarkt knackt Marke einen Monat früher als 2025

Der österreichische Immobilienmarkt ist weiter in Bewegung. Die aktuellen Transaktionszahlen zeigen, dass sich die Branche auf neue Rahmenbedingungen eingestellt hat. Mit Stand 15. Oktober wurden heuer bereits 100.578 Kaufverträge im Grundbuch verbüchert. 2025 fiel die 100.000er-Marke erst Mitte November.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 90.019 Verbücherungen entspricht das einem Plus von 11,73 Prozent. Das macht deutlich: Der Markt bleibt aktiv, verlangt aber mehr Orientierung und strategisches Handeln.

Ein Blick auf die Bundesländer zeigt, wie unterschiedlich die Dynamik verteilt ist. Von Jänner bis September legten die Verbücherungen österreichweit um 13,80 Prozent zu. Spitzenreiter ist die Steiermark mit einem Plus von 20,17 Prozent, gefolgt von Tirol (17,77 Prozent) sowie Niederösterreich und Vorarlberg mit jeweils rund 15 Prozent. Salzburg liegt mit 13,94 Prozent knapp über dem Bundesschnitt. Darunter bleiben das Burgenland (12,06 Prozent), Wien (10,98 Prozent) und Oberösterreich (10,72 Prozent). Kärnten verzeichnet mit 4,15 Prozent den geringsten Zuwachs.