In absoluten Zahlen liegt das Weinviertel vorn: Die meisten Verkäufe geerbter Immobilien verzeichnen Gänserndorf (2.288), Mistelbach (2.230), Graz-Stadt (1.853), Hollabrunn (1.479) und Korneuburg (1.327). Am wenigsten sind es in Rust (20), Wien-Innere Stadt (26), Wien-Neubau (61), Kitzbühel (71) und Wien-Josefstadt (72), wo allerdings auch nur wenige Immobilien vererbt wurden.

Besonders rasch entscheiden sich Erben in Eisenstadt-Umgebung und Hollabrunn: Hier liegen im Median nur rund viereinhalb Monate (131,5 bzw. 139 Tage) zwischen Erbschaft und Kaufvertrag. In Kufstein und Braunau dauert es mit rund 400 Tagen etwa dreimal so lang.