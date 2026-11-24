Erben verkaufen lt. Grundbuch-Auswertung 2021 - 2025 fünfmal öfter als Beschenkte, meist schon im ersten Jahr. Am häufigsten in Oberösterreich, am seltensten in Vorarlberg.
Ende Oktober hat IMMOunited aufgezeigt, wie groß Österreichs „stiller Immobilienmarkt“ ist: Zwischen 2021 und 2025 wurden 610.943 Immobilien vererbt oder verschenkt, im selben Zeitraum wechselten vergleichsweise 630.010 Objekte den Eigentümer über Kaufvertrags-Transaktionen. Offen blieb dabei die spannende Frage: Was passiert mit diesen Immobilien danach? Eine Folgeauswertung des Grundbuchexperten Roland Schmid liefert jetzt die Antwort.
66.308 der vererbten und verschenkten Immobilien - mehr als jede zehnte - wurden bis Mitte November 2026 bereits wieder verkauft, und zwar direkt von den neuen Eigentümern. Der stille Markt wird damit Schritt für Schritt zum sichtbaren. Doch der Blick ins Detail verrät: Erbe ist nicht gleich Geschenk.
Erben verkaufen fünfmal so oft wie Beschenkte
Österreichweit wurden in den Jahren 2021 bis 2025 von den geerbten 334.609 Immobilien 56.291 weiterverkauft - mehr als fünfmal so viel als dies bei Schenkungen der Fall war. Dort gingen von 276.334 Objekten lediglich 10.017 in einen Verkauf. In Quoten ausgedrückt: Rund jede sechste Erbschaft (16,8 Prozent), aber nur etwa jede 28. Schenkung (3,6 Prozent) landen am heimischen Immobilienmarkt. Geschenkte Immobilien werden also kaum weiterveräußert.
Das deutet auf sehr unterschiedliche Motive hin: Wer zu Lebzeiten schenkt, plant meist bewusst: die Hofübergabe, die Wohnung für das Kind, das Haus für die nächste Generation. Schenkungen dienen damit vor allem der Eigennutzung. Eine Erbschaft dagegen kommt oft unvorbereitet, wird unter mehreren Erben aufgeteilt oder passt einfach nicht zum eigenen Lebensmittelpunkt und wird daher deutlich häufiger verkauft.
Wenn Verkauf, dann im ersten Jahr
Wer eine geerbte Immobilie verkaufen möchte, wartet nicht lange. Im Median liegen zwischen Erbschaftsurkunde und Kaufvertrag nur 243 Tage - mehr als die Hälfte aller Verkäufe ist also nach rund acht Monaten und damit deutlich innerhalb des ersten Jahres unter Dach und Fach. Bei geschenkten Objekten lassen sich die neuen Eigentümer erheblich mehr Zeit: Hier vergehen im Median 593 Tage, also gut eineinhalb Jahre, bis ein Verkauf realisiert wird.
Mit den Jahren summiert sich das: Von den 70.317 Immobilien, die 2021 vererbt wurden, sind seither 13.590, somit knapp jede fünfte (19,3 Prozent) verkauft worden. Gleichzeitig scheint das Tempo zuzunehmen: Der Jahrgang 2025 kommt nach weniger als zwei Jahren bereits auf 16,2 Prozent und liegt damit schon über dem Jahrgang 2023 (15,5 Prozent), der fast doppelt so viel Zeit hatte.
Bundesländer: Oberösterreich verkauft, Vorarlberg hält am Erbe fest
Am häufigsten trennen sich Erben in Oberösterreich von ihrer Immobilie: Hier wurden 19,3 Prozent aller Erbschaften weiterverkauft. Es folgen die Steiermark (18,3 Prozent) und Wien (17,7 Prozent). Burgenland, Niederösterreich und Kärnten liegen knapp dahinter bei rund 17 Prozent. Deutlich seltener verkauft wird im Westen: In Salzburg (13,8 Prozent), Tirol (13,0 Prozent) und vor allem in Vorarlberg (11,2 Prozent) bleibt das Erbe öfter in der Familie. Hinsichtlich Schenkungen führt Wien mit 4,7 Prozent, Tirol bildet mit 2,2 Prozent das Schlusslicht.
Auch beim Tempo gibt es Unterschiede: Am schnellsten bewegen sich vererbte Immobilien im Burgenland, wo im Median 203 Tage bis zum Verkauf vergehen. In Kärnten, Vorarlberg (jeweils 299 Tage) und Wien (313 Tage) nehmen sich Erben spürbar mehr Zeit.
Bezirke: Wo Erben am liebsten verkaufen und wo sie festhalten
Noch größer sind die Unterschiede auf Bezirksebene (s. Tabelle 1). An der Spitze liegen zwei oberösterreichische Bezirke: In Steyr-Land (27,8 Prozent) und Grieskirchen (27,6 Prozent) wird mehr als jede vierte geerbte Immobilie verkauft. Dahinter folgen Wien-Meidling und Leoben (je 25,5 Prozent) sowie Wiener Neustadt (25,3 Prozent).
Am seltensten verkaufen Erben in Wien-Alsergrund (6,7 Prozent) - ergo nur jede fünfzehnte Erbschaft -, gefolgt von den Vorarlberger Bezirken Feldkirch (9,9 Prozent) und Bludenz (10,3 Prozent) sowie den Tiroler Bezirken Landeck und Reutte (je 10,7 Prozent).
Die 5 Bezirke mit der höchsten Verkaufsquote
Bezirk
Bundesland
Geerbte Objekte
davon verkauft
Verkaufsquote
Median Tage
Steyr-Land
Oberösterreich
1.473
409
27,8 %
192
Grieskirchen
Oberösterreich
1.731
478
27,6 %
163
Wien-Meidling
Wien
1.331
340
25,5 %
333
Leoben
Steiermark
1.445
368
25,5 %
246
Wiener Neustadt (Stadt)
Niederösterreich
1.200
304
25,3 %
224
Erbschaften 2021 bis 2025: Bezirke mit höchster und niedrigster Verkaufsquote
Die 5 Bezirke mit der niedrigsten Verkaufsquote
Bezirk
Bundesland
Geerbte Objekte
davon verkauft
Verkaufsquote
Median Tage
Reutte
Tirol
2.239
240
10,7 %
304
Landeck
Tirol
1.185
127
10,7 %
229
Bludenz
Vorarlberg
3.514
363
10,3 %
309
Feldkirch
Vorarlberg
5.513
546
9,9 %
308
Wien-Alsergrund
Wien
1.092
73
6,7 %
307
Erbschaften 2021 bis 2025: Bezirke mit höchster und niedrigster Verkaufsquote
In absoluten Zahlen liegt das Weinviertel vorn: Die meisten Verkäufe geerbter Immobilien verzeichnen Gänserndorf (2.288), Mistelbach (2.230), Graz-Stadt (1.853), Hollabrunn (1.479) und Korneuburg (1.327). Am wenigsten sind es in Rust (20), Wien-Innere Stadt (26), Wien-Neubau (61), Kitzbühel (71) und Wien-Josefstadt (72), wo allerdings auch nur wenige Immobilien vererbt wurden.
Besonders rasch entscheiden sich Erben in Eisenstadt-Umgebung und Hollabrunn: Hier liegen im Median nur rund viereinhalb Monate (131,5 bzw. 139 Tage) zwischen Erbschaft und Kaufvertrag. In Kufstein und Braunau dauert es mit rund 400 Tagen etwa dreimal so lang.
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
610.943 Immobilien per Erbschaft oder Schenkung übertragen (2021–2025)
66.308 davon bereits wieder verkauft (10,9 %)
56.291 verkaufte Erbschaften – mehr als fünfmal so viele wie Schenkungen (10.017)
16,8 % Verkaufsquote bei Erbschaften, 3,6 % bei Schenkungen
243 Tage Median bis zum Verkauf geerbter Immobilien, mehr als die Hälfte der Verkäufe erfolgt im ersten Jahr
13.590 der 2021 vererbten Immobilien sind seither verkauft (19,3 %)
19,3 % Spitzenwert in Oberösterreich, 11,2 % Schlusslicht Vorarlberg
27,8 % in Steyr-Land, 6,7 % in Wien-Alsergrund