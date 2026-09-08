Hafen Wien – mit einer Fläche größer als der 1. Wiener Gemeindebezirk größter trimodaler Logistikstandort in Österreich

Marian Timler :

Wir denken bei der Standortentwicklung sehr langfristig. Wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt, kaufen wir Flächen oder bestehende Standorte zu, revitalisieren sie und entwickeln sie weiter. Ein gutes Beispiel ist das HQ7, ein ehemaliger Standort der Wiener Netze. Das Grundstück und die Gebäude waren sehr speziell zugeschnitten. Trotzdem war der Standort nach rund zwei Jahren vollständig ausgelastet. Mittlerweile sind dort auch zwei moderne Filmstudios entstanden und rundherum hat sich ein richtiger Filmcluster entwickelt.

Wir versuchen grundsätzlich, für nahezu jeden Bedarf eine passende Lösung anzubieten. Manche Unternehmen suchen einen Standort für ihre langfristige Entwicklung, andere kommen mit einer ganz konkreten logistischen Anforderung auf uns zu. Unser Ziel ist es, Kunden langfristig zu begleiten. Oft beginnt die Zusammenarbeit mit einer Fläche oder einer einzelnen Logistikleistung und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Von der Manipulation unterschiedlichster Waren über die Lagerung auf Freiflächen, in Blocklägern oder spezialisierten Rohstoffhallen bis hin zu individuellen Umschlagslösungen können wir sehr vieles aus einer Hand anbieten. Genau diese Kombination macht den Hafen Wien erfolgreich.