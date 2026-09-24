Mehr Platz? Kompromisslose Performance?

Mit seinem minimalistischen Design setzt der Polestar 4 SUV ein stilles Statement, das Bände spricht. Bewusste Reduktion und klare Linien schaffen eine eindrucksvolle Präsenz. Die flache, schlanke Front, Aero-Blades und der integrierte Heckspoiler, bündige Verglasung und Türgriffe prägen nicht nur die sportliche Silhouette des SUV, sondern verringern auch den Luftwiderstand für mehr Reichweite und eine bessere Performance. Im Innenraum eröffnet ein größeres Panoramaglasdach, das sich bis zur Heckklappe erstreckt, ein Gefühl wie unter freiem Himmel – und das serienmäßig. Eine edle Ambientebeleuchtung rundet das Erlebnis ab.