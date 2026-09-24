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Mehr Platz? Kompromisslose Performance?

In Kooperation mit Polestar.
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Mit dem Polestar 4 SUV stellt die schwedische Performance-Elektroautomarke ihrem charakterstarken Coupé eine Variante zur Seite, die stärker auf Alltagstauglichkeit ausgelegt ist.

Der kompakte Premium-SUV kombiniert die Ästhetik seines Schwestermodells mit mehr Stauraum – bis zu 1.680 Liter in den vorderen und hinteren Gepäckräumen. Das neu gestaltete Heck verschafft den Insassen in der hinteren Sitzreihe 2,5 Zentimeter zusätzliche Kopffreiheit. Während das Coupé für den Blick nach hinten auf eine HD-Kamera setzt, verfügt der SUV über eine klassische Heckscheibe, die durch den digitalen Rückspiegel ergänzt werden kann.

Der Polestar 4 definiert die Form des modernen SUV völlig neu – eine perfekte Symbiose aus athletischer Ästhetik und kompromissloser Alltagstauglichkeit.

Polestar

Design und Performance

Mit seinem minimalistischen Design setzt der Polestar 4 SUV ein stilles Statement, das Bände spricht. Bewusste Reduktion und klare Linien schaffen eine eindrucksvolle Präsenz. Die flache, schlanke Front, Aero-Blades und der integrierte Heckspoiler, bündige Verglasung und Türgriffe prägen nicht nur die sportliche Silhouette des SUV, sondern verringern auch den Luftwiderstand für mehr Reichweite und eine bessere Performance. Im Innenraum eröffnet ein größeres Panoramaglasdach, das sich bis zur Heckklappe erstreckt, ein Gefühl wie unter freiem Himmel – und das serienmäßig. Eine edle Ambientebeleuchtung rundet das Erlebnis ab.

Antrieb und Ladetechnologie

Die technische Basis teilt sich der Polestar 4 SUV mit dem Coupé: Beide Modelle nutzen dieselbe SEA-Architektur und sind mit einer 100-kWh-Batterie ausgestattet, die das DC-Schnellladen mit bis zu 200 kW sowie das AC-Laden mit bis zu 22 kW ermöglicht. Dank Vehicle-to-Load-Funktionalität kann die Hochvoltbatterie auch externe Geräte mit Wechselstrom versorgen. Effiziente Antriebe und kompromisslose Performance gehen beim Polestar 4 Hand in Hand: In der Allrad-Variante sprintet der SUV in nur 3,9 Sekundenvon 0 auf 100 km/h.

Klimafreundliche Mobilität

Polestar hat es sich zur Aufgabe gemacht, attraktive Mobilität klimafreundlicher zu gestalten – nicht nur beim lokal emissionsfreien elektrischen Fahren, sondern entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Im gesamten Fahrzeug kommen emissionsarme und recycelte Materialien zum Einsatz und tragen dazu bei, dass der Polestar 4 SUV einen der niedrigsten CO2-Fußabdrücke innerhalb der Modellpalette erreicht.

Der neue Polestar 4 SUV. Ein Statement.

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