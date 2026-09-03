Vom Effizienzprogramm zur erfolgreichen Transformation

Wie gut ist es Unternehmen der Fertigungsindustrie gelungen, sich den wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen der letzten Jahre zu stellen – und ihre Strukturen und Prozesse entsprechend zu transformieren? Welche Entscheidungen stehen nun für die nächsten Jahre an, um Wachstumschancen zu nutzen und für Zukunftssicherheit zu sorgen?

Für die Lünendonk®-Studie 2026 „Industry Performance“ schilderten 80 Industrieentscheider aus Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Perspektive zu diesen und weiteren Fragestellungen, u.a. aus den Branchen Automotive, Maschinen- und Anlagenbau sowie Life Science. Alle befragten Unternehmen verfügen über Produktionsstandorte in Deutschland, teils auch in weiteren europäischen Ländern oder auf anderen Kontinenten.

Die Studienergebnisse präsentieren in Summe ein ambivalentes Bild: Prozessoptimierung, Lean Management und Kostensenkungen stabilisierten zwar die operative Basis vieler Unternehmen. Ein tiefgreifender Umbau blieb jedoch oftmals aus. Wachstum, eine skalierbare Nutzung von Digitalisierung und KI, resilientere Lieferketten sowie tragfähige Organisations- und Governance-Strukturen rücken daher für die nächsten vier Jahre als TOP-Themen auf die Managementagenda.

Für Industrieentscheider verdichten sich die Befunde der Studie zu drei Handlungsfeldern: Erstens muss Effizienz wieder stärker in Wachstum und Innovation übersetzt werden. Zweitens gilt es, digitale Lösungen und KI aus der Pilotphase in den produktiven Maßstab zu bringen. Drittens entscheidet die Organisation darüber, ob Strategien im operativen Alltag Wirkung entfalten.