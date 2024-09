VILA VITA Pannonia: Residenzen am See - Entspannung & Exklusivität am Wasser

Die 39 Residenzen am See, die sich am Rande des eigens angelegten Badesees verteilen, finden Gäste nicht nur stilvoll eingerichtete Domizile, sondern ein wahres Refugium am Wasser, das durch moderne Architektur und ästhetisches Design besticht.

Die Residenzen sind großzügig angelegt und harmonisch in die natürliche Umgebung eingebettet. Dabei spielt die Verbindung zur Natur eine zentrale Rolle: Große Glasfronten und Terrassen sorgen für einen uneingeschränkten Blick auf den See – ob bei Sonnenaufgang oder in den ruhigen Stunden des Abends.

Bei den Residenzen wird nochmal in "Lakeside" und "Parkside" unterscheiden.

Das Highlight jeder Residenz am See - Lakeside - ist zweifellos der direkte Zugang zum Wasser. Gäste haben die Möglichkeit, von ihrem privaten Stegzugang den See zu genießen.

Erholsam und inspirierend – ein guter Spot (auch) für Workation. Es lässt sich inmitten der Natur hervorragend arbeiten, ohne auf die Annehmlichkeiten einer hochklassigen Unterkunft verzichten zu müssen. Die Seeresidenzen schaffen eine Balance zwischen produktiver Arbeitsumgebung und tiefer Entspannung.

Ein Insider-Tipp: Vertrauliche Telefonate sollten jedoch nicht am Steg geführt werden – hellhörig.

Mit einer vollausgestatteten Wohnküche, eigenem Kamin und privater Sauna wird jede Residenz (auch hier: Lakeside) auch zu einem luxuriösen Zuhause auf Zeit. Besonders in den kühleren Monaten lädt die behagliche Atmosphäre zum Verweilen ein, während der Kamin das Herzstück des Wohnbereichs bildet.