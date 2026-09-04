Spezialisten für Spezialfälle

Als Werkstudent schrieb Florian Altmann vor Jahren ein kleines Programm für einen Industrie­anlagenbauer, das sehr gut ankam. 2012 gründete er mit Andreas Simader die Insite IT, ein IT-Service für Baustellen im Anlagenbau. „Aus der Nische ist eine große Nische geworden“, freut sich Altmann. An die 100 Kunden – darunter Anlagenbauer wie Andritz, Siemens, Primetals – managen weltweit Projekte damit. Das 18-köpfige Team baut die Plattform nach den Kundenbedürfnissen immer weiter aus. „Früher ging es weg von Papier und individuellen Mails, heute sind KI und Single Source of Truth das Thema“, ­erzählt Altmann.

Ein weiterer Hidden Champion, der in der IT-Branche längst keiner mehr ist, ist Proxmox aus Wien. Seit Proxmox Virtual Environment 2008 auf den Markt kam, hat sich die Open-Source-Software für die Verwaltung virtueller Server eine ­große Anhängerschaft erarbeitet, ist bei Privatanwender:innen ebenso beliebt wie bei großen Unternehmen und überzeugt mit „Wachstum auf sehr hohem Niveau“, wie CEO Martin Maurer sagt.

Es geht aber noch mehr: „Die Entwicklungen und die Marktdynamik rund um Broadcom haben diesen Trend schlussendlich noch einmal deutlich verstärkt.“ Die US-Firma Broadcom hatte 2023 die Firma VMware – de facto Marktführer – übernommen und mit exzessiv erhöhten Lizenzgebühren eine Abwanderungswelle provoziert. Heute treiben das Bedürfnis nach digitaler Souveränität und starke Partner die Nachfrage bei Proxmox ­weiter an. Proxmox läuft mittlerweile auf zwei Millionen Servern in 142 Ländern. „Besonders stark punkten wir in hoch regulierten Umgebungen wie dem Finanzsektor, dem Gesundheitswesen, bei ­Regierungsbehörden, EU-Institutionen oder in der Luft- und Raumfahrt“, so Maurer, „hier ist es ein enormer Vorteil, dass unsere Software vollständig autark und ohne ständigen Kontakt nach außen betrieben werden kann.“