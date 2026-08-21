Exklusives Ranking: Die 100 reichsten Österreicher:innen

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ist neu in der Liste der reichsten Österreicher:innen.©trend/Sebastian Reich
In Vermögensrankings ändert sich meistens nur wenig. Der KI-Boom hat jetzt aber etliche bemerkenswerte Verschiebungen ausgelöst – und mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz einen prominenten Neuzugang. Das Gesamtvermögen der reichsten Familien stieg leicht.
Aus der Politik hat sich Sebastian Kurz nach einigen öffentlichen Eklats schweren Herzens – vorerst – zurückgezogen. Dafür hat der Hype um künstliche Intelligenz den einstigen Politstar nun im Rekordtempo zum Tech-Multimillionär gemacht. Ende 2022 gründete der Ex-Bundeskanzler zusammen mit dem israelischen Geschäftsmann Shalev Hulio eine KI-Cybersicherheitsfirma für kritische Infrastruktur. Dreieinhalb Jahre später wird das als Dream Security auftretende Start-up mit Standorten in Tel Aviv, Wien und Abu Dhabi in einer Finanzierungsrunde mit mehr als 2,6 Milliarden Euro bewertet. Der 15-Prozent-Anteil von Kurz wächst dabei auf knapp 400 Millionen Euro, was allemal für einen Platz unter den 100 reichsten Österreichern gut ist.
Vorerst steht dieses Vermögen nur auf dem Papier, aber es später in harter Währung zu realisieren, ließe dieses Geschäftsfeld absolut zu. Dream wurde gegründet, um Regierungen zu helfen, ihren Informationsschatz zu sichern. „Die entscheidende Frage für Staaten ist nicht mehr, ob sie KI einsetzen werden, sondern ob sie diese auch besitzen, betreiben und vollständig kontrollieren“, beschreibt Kurz den Kern des Unternehmens.
„Jungunternehmer“ wie er stechen im Ranking hervor, das immer noch von gestandenen Unternehmern und Unternehmerinnen dominiert wird, die ihr Vermögen teils über Jahrzehnte in der Industrie, im Handel oder mit Immobilien erwirtschaftet haben. Aber auch sie verbinden mit KI große Hoffnungen auf Produktivitätsgewinne in einem schwierigen Umfeld. Und so steht die Rangliste heuer durchaus im Zeichen großer Tech-Gewinner in Österreich. Neben dem Ex-Kanzler gibt es einige bekannte Wirtschaftsgrößen oder über Nacht ins Rampenlicht katapultierte Gründer, die ihren Reichtum erheblich mehren konnten. So ist der Anteil der drei heimischen Pioniere am Finanzdienstleister Bitpanda inzwischen schon rund zwei Milliarden Euro schwer.
KI als Vermögensturbo
Ganz oben auf der aktuellen KI-Welle reiten Willibald Dörflinger und die Erben des verstorbenen Unternehmers Hannes Androsch. Deren heutiger Erfolg fußt auf einer gewagten Transaktion vor mehr als 30 Jahren: Zusammen mit einem weiteren Partner erwarb das Duo 1994 die AT&S um 90 Millionen Schilling, in heutiger Währung: 6,5 Millionen Euro. Umgerechnet 43,5 Millionen Euro Schulden des Unternehmens wurden mit übernommen und im Zuge des späteren Börsenganges zurückgezahlt. Eigenes Kapital wurde so gut wie keines eingesetzt, das Geschäft fast zur Gänze von Raiffeisen Oberösterreich finanziert.
Aktuell halten die Privatstiftungen von Androsch und Dörflinger rund 36 Prozent an der AT&S, die zu einem wichtigen Ausrüster von Rechenzentren und KI-Servern aufgestiegen ist. Der Wert dieses Pakets betrug per Ende Juni 2026 nach einer sagenhaften Kursexplosion rund 2,8 Milliarden Euro – was den damaligen Deal zu einem der erfolgreichsten in der heimischen Geschichte macht.
Erst vor sieben Jahren brachte der Wiener Tech-Unternehmer Hannes Bardach die von ihm viele Jahrzehnte geführte Frequentis an die Börse. Nach eher unspektakulären ersten Jahren ist man inzwischen als wichtiger Lieferant für sicherheitskritische Infrastruktur und Enabler von KI-Technologien vom Markt anerkannt. Ein Kursplus von insgesamt über 250 Prozent hat das Vermögen Bardachs, der 68 Prozent der Anteile hält, vervielfacht.
Der oberösterreichische Softwareentwickler Peter Steinberger wird international als KI-Genie gefeiert, seit er Anfang des Jahres den KI-Agenten Open Claw vorstellte. Anstatt aber – nach dem Millionen-Exit mit einem anderen Start-up vor einigen Jahren – erneut selbst eine Firma in Österreich zu gründen, dockte der 40-Jährige bei Open AI in San Francisco an. Dort wird sein Gehaltspaket auf eine deutlich neunstellige Summer geschätzt. Eine nachvollziehbare Einordnung ist erst im nächsten Ranking möglich.
Rang 1 - 50
Rang
Name
Unternehmen, Aktivitäten
Vermögen 2025 (in Euro)
Art des Vermögens
1
Mateschitz, Mark
Red Bull GmbH (49 %); Medien, Hotels, Beteiligungen
37.500.000.000
BV
2
Porsche & Piëch, Familien
Beteiligung: Porsche und VW; Finanzanlagen, Immobilien, Start-ups
31.000.000.000
SV
3
Stumpf, Georg
Industriebeteiligungen: Exyte, M+W Group, Aroundtown, Immobilien
7.800.000.000
SV, BV
4
Graf, Johann
Novomatic-Gruppe
7.200.000.000
BV
5
Wlaschek, Familie
Erben nach K. Wlaschek: Immobilien, Billa-Verkauf
4.900.000.000
SV, EV
6
Geiger, Reinold
L’Occitane Groupe: Kosmetik
4.400.000.000
BV
7
Lehner, Familie
Alpla-Gruppe: Kunststoffe, Verpackungen
4.300.000.000
SV, BV
8
Swarovski, Familie
Swarovski: Kristall, Glas, Optik, Schleifmittel
4.200.000.000
SV, BV
9
Flick, Ingrid, Victoria-K., Karl-Friedrich
Finanzvermögen aus Erbe nach Friedrich K. Flick
4.000.000.000
SV, EV
10
Haselsteiner, Hans Peter & Familie
Strabag (ca. 27 %): Bau, Beteiligungen: Hotels, Kultur
3.900.000.000
SV, BV
11
Seifert, Familie
XXXLutz, Immobilien
3.300.000.000
SV
12
Leitner, Wolfgang & Familie
Andritz AG (ca. 31,5 %)
3.200.000.000
SV
13
Rauch, Franz & Familie
Fruchtsäfte, Abfüllungen: Coca-Cola, Red Bull; Beteiligungen
2.800.000.000
SV, BV
14
Kaufmann, Michael, Christian, Andreas
Erben nach H. Hartmann; FRAPAG: Immobilien; Bet.: Billerud, Leica
2.800.000.000
SV, BV
15
Mayr-Melnhof, Franz & Familie
Mayr-Melnhof AG (58 %): Karton. Holzwirtschaft, Immobilien
2.600.000.000
SV, BV
16
Egger, Michael & Fritz
Egger-Gruppe: Holzwerkstoffe, Getränke
2.600.000.000
SV
17
Schlaff, Martin
Finanzinvestor (z. B. RHI AG ca. 30 %)
2.600.000.000
SV, BV
18
Blum, Herbert, Gerhard & Familien
Julius Blum GmbH: Beschläge
2.500.000.000
SV, BV
19
Kahane, Familie
Jungbunzlauer AG, Bank Gutmann, Immobilien
2.500.000.000
BV, EV
20
Schaeffler, Maria-Elisabeth
Beteiligungen: Schaeffler, Continental, Aumovio (Autozulieferer)
2.500.000.000
BV
21
Binder, Franz, Reinhard, Matteo
Binder Holding: Holz
2.300.000.000
BV
22
Wolff, Toto
Investor: u. a. Mercedes-AMG Petronas F1
2.100.000.000
k. A.
23
Prinzhorn, Thomas & Familie
Prinzhorn Holding: Papier
1.800.000.000
SV
24
Glock, Familie
Faustfeuerwaffen
1.800.000.000
SV, BV
25
Knapp, Herbert & Familie
Knapp AG: Intralogistik (72 %)
1.700.000.000
BV, SV
26
Androsch, Familie
Erbe nach H. Androsch: Salinen (rd. 40 %), AT&S (rd. 17,5 %), Vivamayr
1.700.000.000
SV
27
Tojner, Michael
Montana Aerospace, Varta, Asta Energy; Immobilien: WertInvest
1.700.000.000
BV
28
Engleder, Neumann, Familien
Engel Gruppe: Maschinenbau
1.600.000.000
BV
29
Schwarzkopf, Familie
Plansee Holding AG: Metallurgie
1.600.000.000
SV
30
Bartenstein, Martin
Bartenstein Holding: Pharma, Logistik, Büromöbel
1.600.000.000
SV, BV
31
Dörflinger, Wilhelm
AT&S (18 %)
1.500.000.000
SV
32
Grupp, Cornelius
Industrie: Glas, Verpackungen, Aluminium, Prefa
1.500.000.000
BV
33
Bergmair, Bernd
Vermögen aus Verkauf MindGeek: Pornhub
1.500.000.000
k. A.
34
Schmid, Familie
Baustoffe: Baumit, Austrotherm, Murexin
1.500.000.000
BV
35
Breiteneder, Bettina & Familie
Immobilien, Development,Garagen
1.500.000.000
SV, BV
36
Rothenberger, Helmut & Familie
Helmut Rothenberger Holding: Industrie, Handel, Immobilien
1.400.000.000
SV
37
Pappas, Catharina & Alexander
Kfz-Handel, Verkauf Alpine Bau, Immobilien
1.400.000.000
SV, BV
38
Umdasch, Familie
Umdasch Group: The StoreMakers, Doka, Industrial Solutions
1.400.000.000
BV, SV
39
Brustmann, Fam.; Hovaguimian, Fam.
Swietelsky AG: Bau
1.400.000.000
BV, SV
40
Palmers, Christian & Familie
Finanzvermögen, Immobilien, Verkauf Wolford
1.350.000.000
EV, SV
41
Turnauer, Stanislaus & Familie
Constantia Industries, Finanzvermögen
1.350.000.000
EV, BV
42
Heinzel, Alfred & Familie
Heinzel Holding: Papier, Großlandwirtschaft
1.300.000.000
SV, BV
43
Erber, Erich
Verkauf: Erber Gruppe, SAN Group
1.300.000.000
EV, BV
44
Mommert, Ulrich
Vermögen aus Verkauf: ZKW Lighting, Immobilien
1.300.000.000
k. A.
45
Ortner, Klaus & Familie
IGO Industries, Porr (33 %), UBM (34 %)
1.300.000.000
BV
46
Dujsik, Höfer, Totta
Erbe nach Hans Dujsik: Immobilien, SCS
1.250.000.000
EV, SV
47
Schweighofer, Familie
Holzindustrie, Finanzvermögen, Immobilien
1.200.000.000
SV
48
Trierenberg, Lothar & Stephan
delfortgroup: Papier
1.200.000.000
SV
49
Doppelmayr, Michael & Familie
Doppelmayr Holding: Seilbahnen
1.200.000.000
SV, BV
50
Mitterbauer, Peter & Familie
Miba AG: Autozulieferer, Energie
1.050.000.000
SV, BV
LEGENDE: BV = BETEILIGUNGSVERMÖGEN | EV = ERBSCHAFTSVERMÖGEN | SV = STIFTUNGSVERMÖGEN
Old Economy behauptet sich
So beeindruckend der Aufstieg von KI-Pionieren auch sein mag – an der Spitze geben nach wie vor die Schwergewichte der traditionellen Wirtschaft den Ton an. Reichster Österreicher ist erneut Mark Mateschitz. Der Red Bull-Konzern, an dem der 34-Jährige nach dem Tod seines Vaters 49 Prozent hält, steigerte den
Umsatz 2025 erneut: um 8,6 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Seinen Vorsprung gegenüber der im Vorjahr vom Thron gestoßenen Autodynastie Porsche-Piëch konnte der Erbe auch deshalb ausbauen, weil die Zweitplatzierten geschätzt 2,5 Milliarden Euro eingebüßt haben. Die beiden Familien halten hauptsächlich über Stiftungen die Stammaktien an der Beteiligungsholding Porsche SE, die das Sagen bei Volkswagen und eine Sperrminorität bei Porsche hat. Insbesondere VW geriet durch die Absatzkrise und geplante Werksschließungen in Deutschland weiter unter Druck.
Die starke Abhängigkeit vom Autogeschäft will der Clan deswegen verringern. Wie auf der Hauptversammlung im Juni verlautbart, wird die Holding Porsche SE zu einer diversifizierten Investitionsplattform. Sechs Beteiligungen sollen bereits den Unicorn-Status erreicht haben, also eine Bewertung von mindestens einer Milliarde Dollar.
Dahinter konnte der Wiener Unternehmer Georg Stumpf seinen Stockerlplatz halten. Weil sich ein Börsengang seines deutschen Anlagenbaukonzerns Exyte noch immer nicht konkretisiert hat, fiel die Einschätzung seines Vermögens aber auf unter acht Milliarden Euro. Stumpfliegt damit nur noch knapp vor dem Novomatic-Eigentümer Johann Graf, der weiter zulegte. Von sich reden machte der aus der Bau- und Immobilienbranche kommende Stumpf mit dem Kauf der Luxuskaufhaus-Ruine auf der Wiener Mariahilfer Straße aus der SignaKonkursmasse. Er zieht dort jetzt ein Gebäude mit gemischter Nutzung – vor allem exquisite Wohnungen – hoch.
In die Top Ten aufgestiegen ist mit 3,9 Milliarden Euro der Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner, der nach dem Verkauf zwei kleinerer Aktienpakete noch rund 27 Prozent der Anteile an der börsennotierten Strabag SE hält. Der Konzern gilt als Profiteur des deutschen Infrastrukturpakets, was sich in einem weiteren Kursanstieg von rund zehn Prozent ausdrückt. Einen Platz dahinter liegen die Familien von Andreas Seifert und seinem verstorbenen Bruder Richard. Sie besitzen XXXLutz in Wels, den zweitgrößten und gleichzeitig expansionsfreudigsten Möbelhersteller der Welt.
Frauen sind in der Reichsten-Liste nach wie vor unterrepräsentiert. Die Österreicherin mit dem größten Besitz ist seit Jahren Ingrid Flick (Rang neun), die 2006 mit ihren Kindern das Milliardenerbe ihres Mannes Friedrich Karl Flick antrat. Maria-Elisabeth Schaeffler, die über die IHO-Holding an der Schaeffler AG, an Continental und Aumovio beteiligt ist, profitierte von der Verdopplung des Schaeffler-Aktienkurses im Jahresvergleich. Mit einem Vermögen von 2,5 Milliarden Euro steigt sie in die top 20 auf.
Als Begünstigte von Stiftungen oder Teil von Familien, deren Unternehmen sie zu den reichsten im Land machen, zählt aber auch eine ganze Reihe weiterer Frauen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, zu dem erlauchten Kreis.
Rang 51-100
Rang
Name
Unternehmen, Aktivitäten
Vermögen 2025 (in Euro)
Art des Vermögens
51
Ernst, Burkhard & Lemberger, Gabriela
Rainer-Gruppe: Immobilien, Hotels, Auto, Film
1.050.000.000
BV
52
Kwizda, Johann; Richard P. & Familien
Kwizda Holding: Pharma u. Pharmahandel, Pflanzenschutz, Baustoffe
1.000.000.000
SV, BV
53
Koch, Frederike, Herbert & Familie
Verkauf kika-Leiner, Finanzvermögen, Immobilien
1.000.000.000
SV
54
Senger-Weiss, Familie
Gebrüder Weiss Holding (50 %): Logistik
950.000.000
BV
55
List, Hans Christoph
Immobilien, Tiefgaragen, Hotels
950.000.000
BV
56
Fronius, Klaus/Strauss, Brigitte & Familien
Fronius: Energietechnik
950.000.000
SV, BV
57
Bernecker, Familie
Verkauf von Bernecker+Rainer an ABB (50 %)
900.000.000
SV
58
Rainer, Josef
Verkauf von Bernecker+Rainer an ABB (50 %), Immobilien
900.000.000
SV
59
Weißenbacher, Andreas
BWT AG (100 %, großteils über Treuhänder gehalten)
900.000.000
SV
60
Palfinger, Hubert & Familie
Palfinger (ca. 60 %)
900.000.000
SV, BV
61
Fries, Rudolf & Familie
Beteiligungen: u. a. Engel, Windparks; Immobilien. Böhler-Verkauf
850.000.000
SV, BV
62
Dichand, Familie
Kronen Zeitung (100 %), Kunstsammlung, Beteiligung Dorotheum
850.000.000
BV, EV
63
Bertalanffy, Peter & Familie
Ebewe-Verkauf (Pharma), Immobilien
850.000.000
SV
64
Dogudan, Attila
Do & Co (30 %): Catering, Restaurants, Hotel, Gastro
800.000.000
SV
65
Bardach, Hannes
Frequentis (68 %): Sicherheitsinfrastruktur
750.000.000
BV
66
Schaschl, Erhard & Familie
Treibacher Industrieholding (75 %), Beteiligungen
750.000.000
SV
67
Halatschek, Familie; Heindl, Familie
Habau, Immobilien
750.000.000
BV, SV
68
Greiner, Peter & Familie
Greiner-Gruppe (50 %): Kunststoffe, Verpackungen
700.000.000
SV, BV
69
List, Helmut
AVL List: Autozulieferer
700.000.000
SV, BV
70
Pühringer, Peter
Finanzinvestor, Immobilien, Hotels
700.000.000
SV, BV
71
Wolf, Siegfried
GAZ-Gruppe (Rus), Steyr-Automotive, Vitesco; Immobilien, Wald, Wein
700.000.000
BV
72
Demuth, E. & Klanschek, P. & Trummer, Ch.
Bitpanda (mind. 55 %): Kryptowährungen
600.000.000 - 400.000.000
BV
73
Pierer, Stefan
Immobilien, Beteiligungen, u. a. Pankl, SHW, Rosenbauer
600.000.000 - 400.000.000
BV
74
Kapsch, Georg, Kari & Familien
Kapsch Group: Elektronik; Liegenschaften
600.000.000 - 400.000.000
SV
75
Scherb, Walter & Familie
Spitz GmbH: Nahrungsmittel
600.000.000 - 400.000.000
SV, BV
76
Loacker, Familie
Loacker Recycling
600.000.000 - 400.000.000
SV
77
Rhomberg, Familie
Rhomberg Gruppe: Bau, Immobilien
600.000.000 - 400.000.000
SV
78
Gruber, Alois & Familie
agru-Gruppe: Kunststoff
600.000.000 - 400.000.000
BV
79
Kuhn, Günter & Familie
Kuhn Holding: Baumaschinen
600.000.000 - 400.000.000
SV
80
Castelbajac, Christine de
Verkauf Constantia Flexibles und Immofinanz; Finanzvermögen
600.000.000 - 400.000.000
EV
81
Gürtler, Elisabeth & Familie
Hotel Sacher, Bristol Holding
600.000.000 - 400.000.000
BV, SV
82
Zimmermann, Norbert & Familie
Berndorf AG, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
600.000.000 - 400.000.000
SV
83
Meinl, Julius V. & Familie
House of Julius Meinl, Lebensmittel, Kaffee, Immobilien
600.000.000 - 400.000.000
BV, EV
84
Fam. Waldhäusl-Taus
Erben nach Josef Taus; MTH: u. a. Libro, Pagro, Designa-Axess
600.000.000 - 400.000.000
BV
85
Kirchmayr, Ernst
Immobilien: PlusCity u. a.
600.000.000 - 400.000.000
BV
86
Kurz, Sebastian
Dream Security: AI-Cybersecurity (15 %)
400.000.000 - 200.000.000
BV
87
Schütz, Alexander
C-Quadrat, Investor, Beteiligungen
400.000.000 - 200.000.000
BV
88
Max-Theurer, Familie
Plasser & Theurer: Gleis- und Bahnbau
400.000.000 - 200.000.000
BV
89
Welser, Familie
Welser Profile: Stahlbau
400.000.000 - 200.000.000
BV, SV
90
Trierenberg, Christian & Familie
Verkauf: Tann Papier, Trivest Gruppe (Druck, Dämmstoffe)
400.000.000 - 200.000.000
BV, SV
91
Knill, Georg & Christian
Knill-Gruppe (Knill Energy, Rosendahl Nextrom)
400.000.000 - 200.000.000
BV
92
Klinger, Kubinger, Familien
IFN Holding; Internorm Fenster und Türen
400.000.000 - 200.000.000
BV
93
Lauda, Familie
Erbe nach Niki Lauda, Verkauf Fluglinien, Finanzvermögen
400.000.000 - 200.000.000
SV
94
Kerbler, Günter & Familie
Immobilien, conwert-Verkauf, Wr. Privatbank (ca. 24 %)
400.000.000 - 200.000.000
BV, SV
95
Grossnigg, Erhard & Familie
u. a. Grosso Holding (70 %)
400.000.000 - 200.000.000
BV
96
Neunteufel, Johann
Wacker Neuson (26 %)
400.000.000 - 200.000.000
SV
97
Roth, Hans & Familie
Saubermacher: Entsorgung, Immobilien
400.000.000 - 200.000.000
SV
98
Strauss, Karl-Heinz
Beteiligungen: Porr, UBM
400.000.000 - 200.000.000
SV
99
Kletzmaier, Karl & Familie
Keba Group (57 %): Automatisierung
400.000.000 - 200.000.000
BV
100
Kirchmair, Johannes & Wurm, Thomas
Single Use Support (20 %), Verkauf von 60 %
400.000.000 - 200.000.000
BV
LEGENDE: BV = BETEILIGUNGSVERMÖGEN | EV = ERBSCHAFTSVERMÖGEN | SV = STIFTUNGSVERMÖGEN
53 Milliardäre
Die aktuelle Ausgabe des trend-Vermögensrankings zählt 53 Milliardäre – zwei Personen mehr als letztes Jahr. In Summe konnten die 100 reichsten Familien ihr Vermögen 2025 moderat auf 212 Milliarden Euro steigern. Für die Mehrheit unter ihnen waren die vergangenen zwölf Monate herausfordernd. Der von US-Präsident Donald Trump losgetretene Zollkonflikt und die durch den Angriff auf den Iran gestiegenen Energiepreise drücken vielfach auf die Margen – und damit auf den Wert der Unternehmen, der in den meisten Fällen den Löwenanteil der Besitztümer ausmacht. Weil sich aber die weltweiten Aktienmärkte von den Belastungen bemerkenswert unbeeindruckt zeigten und deutlich zulegten, konnte der Zuwachs beim Finanzvermögen – Private Banker sprechen von im Schnitt rund acht Prozent – Wertverluste aber (über)kompensieren. Die Preise von Immobilien, ebenfalls ein bevorzugtes Investment von Superreichen, stiegen hierzulande nur um zwei Prozent.
An der Vermögensverteilung in Österreich hat sich wenig geändert. Laut den Statistik-Daten der EU stieg das Nettovermögen der Gesamtbevölkerung (Finanz- und Sachvermögen minus Schulden) 2025 erstmals auf über zwei Billionen Euro. Das Plus von acht Prozent ergibt nun 2.073 Milliarden. Die reichsten fünf Prozent der Haushalte vereinen davon weiterhin 53 Prozent auf sich. Auch der Anteil der 50 Prozent unterhalb der Mitte blieb mit 3,7 Prozent konstant.
Leicht überdurchschnittlich zulegen konnte neben der absoluten Spitze etwas überraschend auch der untere Mittelstand, konkret das sogenannte sechste Dezil, das jene zehn Prozent der Haushalte repräsentiert, die unmittelbar über den unteren 50 Prozent rangieren. Das durchschnittliche Nettovermögen pro Einwohner beträgt in Österreich gut 230.000 Euro. Mark Mateschitz kommt auf ungefähr 162.000-mal so viel.
Weltweit stieg das Nettovermögen sogar um 9,3 Prozent und erreichte wieder einen neuen Höchststand. „2025 war eines der besten Jahre seit Langem“, sagt Michael Kahlich, Co-Autor der BCG-Studie „Global Wealth Report“. Das Finanzvermögen erhöhte sich trotz ernster geopolitischer Spannungen um 10,7 Prozent – der stärkste Zuwachs seit 2021. „BIP-Wachstum, Sparrate und Aktienmärkte haben sich als die wichtigsten Einflussfaktoren bestätigt“, betont der Experte. Damit sei in den nächsten Jahren allerdings nicht mehr zu rechnen. Bis 2030 erwartet BCG durchschnittlich plus 6,6 Prozent pro Jahr auf globaler Ebene und 5,7 Prozent für Österreich.
Aufsteiger
So omnipräsent das Thema KI auch ist, nennenswerte Vermögenszuwächse waren auch in anderen Betätigungsfeldern möglich. Einer der Aufsteiger ist etwa Mercedes-Motorsport-Chef Toto Wolff. Der weltweite Hype um die Formel 1 nach dem Kauf der Rennserie durch den US-Konzern Liberty Media treibt den Wert der Teams in die Höhe – was ganz besonders für den Formel-1-Rennstall von Mercedes gilt, der den Sport in der aktuellen Saison dominiert. 35 Prozent gehören dem 54-jährigen Österreicher, dessen Vermögen nun schon die Zwei-Milliarden-Marke übersprungen hat.
Und auch der öfter mal umstrittene Investor Michael Tojner machte nach dem massiven Rückfall während der letzten drei Jahre, bedingt durch die schwere Krise beim Batteriehersteller Varta, nun wieder einen Sprung nach vorne. Sein früher wenig beachteter Kupferspezialist Asta Energy profitiert von der Energiewende und dem stark steigenden Strombedarf. Nach dem kürzlich erfolgten Börsengang liegt die Marktkapitalisierung bei knapp einer Milliarde Euro. Mehr als die Hälfte davon entfallen auf Tojner. Gleichzeitig haben auch seine Beteiligungen an Montana Aerospace und am Auktionshaus Dorotheum zugelegt. Zusammen mit dem umfangreichen Immobilienportfolio stehen für Tojner wieder 1,7 Milliarden unter dem Strich.
Einige ehemalige Milliardäre schieden durch Ableben oder Pleite aus dem Ranking. Andere bringen sich bereits in Position für einen Listenplatz. Einer der größten Exits der österreichischen Start-up-Geschichte gelang heuer im Bereich der KI-gestützten Physik-Simulation. Das Linzer Unternehmen Emmi AI aus dem Umfeld des Uni-Professors Sepp Hochreiter wurde für kolportierte 330 Millionen Euro vom französischen KI-Champion Mistral übernommen. Die Gründer Johannes Brandstetter, Dennis Just und Miks Mikelsons hielten zusammen rund 50 Prozent an Emmi AI und haben, wie bei solchen Deals üblich, wohl nicht nur Cash, sondern auch Mistral-Anteile bekommen. Bei einem IPO könnte somit der ganz große Zahltag noch bevorstehen. Bis dahin nehmen sie neben anderen im Wartesaal der Superreichen Platz.
Bei Sebastian Kurz wiederum ist ein Comeback in der Politik nicht ausgeschlossen. Gelingt es, wäre er der bislang reichste Kanzler in Österreich.
Die Bewertung
Die in der Liste der 100 reichsten Österreicher angegebenen Beträge spiegeln unterschiedliche Vermögensarten wider: zum einen Stiftungsvermögen wie etwa bei den Porsches und Piëchs und vielen anderen Familien.
Teilweise geht Vermögen auch auf Erbschaften (oft über Generationen) zurück. In den meisten Fällen handelt es sich um Beteiligungsvermögen in Form direkt gehaltener Unternehmensanteile. Dazu kommen Geld-, Immobilien- und Wertpapierbesitz.
Die Berechnung bedient sich verschiedener Methoden: Die Werte beruhen einerseits auf den über Jahrzehnte durchgeführten Erhebungen des trend. Zusätzlich werden weitere Quellen herangezogen, etwa Recherchen von US-Spezialisten bei Bloomberg und „Forbes" oder von Immobilienexperten. Mithilfe von Privatbanken wurde die Wertentwicklung in den verschiedenen Anlagekategorien im Jahresvergleich erhoben. Bei Börsenunternehmen wurde der Wert von Beteiligungen berechnet. Bei nicht gelisteten Firmen sind Umsatz und/oder Gewinn (Ebit bzw. EBT) mit den für die jeweilige Branche üblichen, unter anderem von der Finanzplattform „Finance" erhobenen Multiples zum Unternehmenswert hochgerechnet - aktualisiert für den Beobachtungszeitraum des Rankings. Trotz gründlicher Methodik können Aussagen zur Vermögenslage letztlich aber nur auf Basis von Schätzungen dargestellt werden.
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 17. Juli 2026 erschienen.