Exklusives Ranking: Die 100 reichsten Österreicher:innen

So beeindruckend der Aufstieg von KI-Pionieren auch sein mag – an der Spitze geben nach wie vor die Schwergewichte der traditionellen Wirtschaft den Ton an. Reichster Österreicher ist erneut Mark Mateschitz. Der Red Bull-Konzern, an dem der 34-Jährige nach dem Tod seines Vaters 49 Prozent hält, steigerte den

Umsatz 2025 erneut: um 8,6 ­Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Seinen Vorsprung gegenüber der im Vorjahr vom Thron gestoßenen Autodynastie Porsche-Piëch konnte der Erbe auch deshalb ausbauen, weil die Zweitplatzierten geschätzt 2,5 Milliarden Euro eingebüßt haben. Die beiden Familien halten hauptsächlich über Stiftungen die Stammaktien an der Beteiligungsholding Porsche SE, die das Sagen bei Volkswagen und eine Sperrminorität bei Porsche hat. Insbesondere VW geriet durch die Absatzkrise und geplante Werksschließungen in Deutschland weiter unter Druck.

Die starke Abhängigkeit vom Autogeschäft will der Clan deswegen verringern. Wie auf der Hauptversammlung im Juni verlautbart, wird die Holding Porsche SE zu einer diversifizierten Investitionsplattform. Sechs Beteiligungen sollen bereits den Unicorn-Status erreicht haben, also eine Bewertung von mindestens einer Milliarde Dollar.

Dahinter konnte der Wiener Unternehmer Georg Stumpf seinen Stockerlplatz halten. Weil sich ein Börsengang seines deutschen Anlagenbaukonzerns Exyte noch immer nicht konkretisiert hat, fiel die Einschätzung seines Vermögens aber auf unter acht Milliarden Euro. Stumpfliegt damit nur noch knapp vor dem Novomatic-Eigentümer Johann Graf, der weiter zulegte. Von sich reden machte der aus der Bau- und Immobilienbranche kommende Stumpf mit dem Kauf der Luxuskaufhaus-Ruine auf der Wiener Mariahilfer Straße aus der SignaKonkursmasse. Er zieht dort jetzt ein Gebäude mit gemischter Nutzung – vor allem exquisite Wohnungen – hoch.

In die Top Ten aufgestiegen ist mit 3,9 Milliarden Euro der Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner, der nach dem Verkauf zwei kleinerer Aktienpakete noch rund 27 Prozent der Anteile an der börsennotierten Strabag SE hält. Der Konzern gilt als Profiteur des deutschen Infrastrukturpakets, was sich in einem weiteren Kursanstieg von rund zehn Prozent ausdrückt. Einen Platz dahinter liegen die Familien von Andreas Seifert und seinem verstorbenen Bruder Richard. Sie besitzen XXXLutz in Wels, den zweitgrößten und gleichzeitig expansionsfreudigsten Möbelhersteller der Welt.

Frauen sind in der Reichsten-Liste nach wie vor unterrepräsentiert. Die Österreicherin mit dem größten Besitz ist seit Jahren Ingrid Flick (Rang neun), die 2006 mit ihren Kindern das Milliardenerbe ihres Mannes Friedrich Karl Flick antrat. Maria-Elisabeth Schaeffler, die über die IHO-Holding an der Schaeffler AG, an Continental und Aumovio beteiligt ist, profitierte von der Verdopplung des Schaeffler-Aktienkurses im Jahresvergleich. Mit einem Vermögen von 2,5 Milliarden Euro steigt sie in die top 20 auf.

Als Begünstigte von Stiftungen oder Teil von Familien, deren Unternehmen sie zu den reichsten im Land machen, zählt aber auch eine ganze Reihe weiterer Frauen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, zu dem erlauchten Kreis.