Österreichs Gemeinden unter Sparzwang

Ob beim Friedhof, beim Standesamt oder beim Abwasserverband: In vielen Bereichen können Kooperationen sinnvoll sein und den Kommunen finanzielle Entlastung bringen. „Am Ende des Tages geht es immer ums Personal“, stellt Steuerexperte Peter Pilz von BDO bei den Gemeinden fest, die er berät.

Wie groß das Potenzial ist, zeigt der Gemeinde Dienstleistungsverband -Region Amstetten (GDA Amstetten). Der Verband bündelt Leistungen für 38 Mitgliedsgemeinden. 29 Mitarbeitende kümmern sich um Abfallwirtschaft, Abgabeneinhebung, Verwaltungsleistungen, Digitalisierung, Energie- und Klimaleistungen sowie Ausbau von Breitband und Glasfaser. Für die 3.935 Seelen große Gemeinde Ardagger übernimmt der Verband die Einhebung der Grundsteuer, der Wasser-, Kanalgebühren und der Kommunalsteuer. Die Verwaltungskosten sind von rund zehn Prozent auf zwei Prozent gesunken. Mehr als 100.000 Euro erspart sich die Gemeinde dadurch. Ardaggers Bürgermeister und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl ist ein Befürworter dieser Zusammenarbeit.

Laut Statistik Austria bestehen bereits mehr als 1.800 ausgegliederte Gemeindeeinheiten mit Firmenbuchnummern sowie knapp 3.000 weitere Kooperationsformen von Standesamts- bis zu Wasserleitungsverbänden. Tendenz steigend. Der Gemeindebund will nun Kooperationen „systematisch stärken und rechtlich vereinfachen“. Denn noch ist die Kooperation eine juristische und steuerliche Herausforderung für die Kommunen.